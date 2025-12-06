Землетрясение зафиксировано в Таразе и Шымкенте

— Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 6 декабря в 02 час 04 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, — говорится в сообщени МЧС.

Отмечается, что эпицентр расположен в 565 километрах на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.

Расчетная интенсивность в Таразе и Шымкенте составила 2 балла

— Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 4 декабря жители Алматы почувствовали землетрясение.