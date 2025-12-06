РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:47, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение зафиксировано в Таразе и Шымкенте

    В Казахстане зафиксировали землетрясение. Подземные толчки ощущались в Таразе и Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Землетрясение
    Фото: aa.com.tr

    — Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 6 декабря в 02 час 04 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, — говорится в сообщени МЧС.

    Отмечается, что эпицентр расположен в 565 километрах на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.

    Расчетная интенсивность в Таразе и Шымкенте составила 2 балла

    — Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 4 декабря жители Алматы почувствовали землетрясение.

    Теги:
    МЧС Землетрясение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают