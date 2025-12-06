02:47, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Землетрясение зафиксировано в Таразе и Шымкенте
В Казахстане зафиксировали землетрясение. Подземные толчки ощущались в Таразе и Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
— Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 6 декабря в 02 час 04 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, — говорится в сообщени МЧС.
Отмечается, что эпицентр расположен в 565 километрах на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.
Расчетная интенсивность в Таразе и Шымкенте составила 2 балла
— Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 4 декабря жители Алматы почувствовали землетрясение.