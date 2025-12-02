Суд вынес приговор экс-акиму Илийского района Багдату Карасаеву

Как сообщили в Алматинском областном суде на запрос нашей редакции, Илийский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Карасаева Б. и других фигурантов.

Суд установил, что К., злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно предоставил ТОО земельный участок, оказывал предприятию покровительство при управлении полигоном ТБО, а также незаконно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности.

По приговору суда:

— К. признан виновным по части 3 статьи 361 и части 3 статьи 364 УК РК и приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в государственных органах;

— Б. признана виновной по части 1 статьи 361 УК и приговорена к 1 году ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности в госструктурах;

— Д. признан виновным по части 4 пункта 2 статьи 195 УК и приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с доверительным управлением госимуществом, сроком на 3 года;

— М. оправдан.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, Багдат Карасаев возглавлял Илийский район с сентября 2018 года. В сентябре 2024 года его задержали сотрудники Антикора по подозрению в коррупции.

Тогда антикоррупционная служба опубликовала кадры задержания.

Позже в прокуратуре Алматинской области сообщили, что совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе привела к задержанию акима по обвинению в коррупции.

По данным Антикора, Карасаева подозревали в передаче права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной компании с нарушениями требований пожарной безопасности и без разрешений санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, он, по версии следствия, превышал должностные полномочия, незаконно продлив срок доверительного управления.

В эту схему, как утверждали следователи, были вовлечены руководители районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.