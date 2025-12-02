РУ
    18:47, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суд вынес приговор экс-акиму Илийского района Багдату Карасаеву

    Бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, передает агентство Kazinform.

    Завершено расследование в отношении экс-акима района Алматинской области Багдата Карасаева
    Фото: Instagram Багдата Карасаева

    Как сообщили в Алматинском областном суде на запрос нашей редакции, Илийский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Карасаева Б. и других фигурантов.

    Суд установил, что К., злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно предоставил ТОО земельный участок, оказывал предприятию покровительство при управлении полигоном ТБО, а также незаконно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности.

    По приговору суда:

    — К. признан виновным по части 3 статьи 361 и части 3 статьи 364 УК РК и приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в государственных органах;
    — Б. признана виновной по части 1 статьи 361 УК и приговорена к 1 году ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности в госструктурах;
    — Д. признан виновным по части 4 пункта 2 статьи 195 УК и приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с доверительным управлением госимуществом, сроком на 3 года;
    — М. оправдан.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Отметим, Багдат Карасаев возглавлял Илийский район с сентября 2018 года. В сентябре 2024 года его задержали сотрудники Антикора по подозрению в коррупции. 

    Тогда антикоррупционная служба опубликовала кадры задержания. 

    Позже в прокуратуре Алматинской области сообщили, что совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе привела к задержанию акима по обвинению в коррупции.

    По данным Антикора, Карасаева подозревали в передаче права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной компании с нарушениями требований пожарной безопасности и без разрешений санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, он, по версии следствия, превышал должностные полномочия, незаконно продлив срок доверительного управления.

    В эту схему, как утверждали следователи, были вовлечены руководители районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
