Не будем спешить с выводами — Минтуризма о допинговом скандале вокруг Жанибека Алимханулы

— С выводами мы бы не спешили. Я предлагаю, чтобы полностью завершилось все это антидопинговое расследование. И те последствия, которые предстоят, я думаю, что будут выяснены после этих итогов. В свою очередь, Министерство туризма и спорта не останется в стороне, готово оказать поддержку в лице привлечения к этому вопросу, если будет необходимость такая, международных экспертов и людей, которые в правом поле могут дать этому оценку, — сказал Серик Жарасбаев в кулуарах Мажилиса.

На вопрос о том, будет ли пересмотр титула спортсмена, вице-министр ответил:

— Еще раз говорю, все результаты и последствия, которые связаны с тем фактом, который был обнаружен, будут известны только после того, как окончательно будет принято решение по поводу того, как к нему допинг этот попал. Все объяснения должен представить сам спортсмен и его команда.

Напомним, организаторы вечера бокса 6 декабря в Сан-Антонио (США) Premier Boxing Champions сообщили, что чемпион мира WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы исключен из состава участников. Его обвинили в допинге.





