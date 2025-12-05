Необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса — Токаев
На церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» Касым-Жомарт Токаев заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
«Как Глава государства я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые вопросы находятся под моим личным контролем. Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее, следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы», — сказал Президент.
По его словам, прежде всего, необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства», — отметила глава государства.
Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім».
Он также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.