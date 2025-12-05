Необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса — Токаев

«Как Глава государства я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые вопросы находятся под моим личным контролем. Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее, следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы», — сказал Президент.

По его словам, прежде всего, необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства», — отметила глава государства.

Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім».

Он также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.