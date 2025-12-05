РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса — Токаев

    На церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» Касым-Жомарт Токаев заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса — Токаев
    Фото: Акорда

    «Как Глава государства я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые вопросы находятся под моим личным контролем. Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее, следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы», — сказал Президент.

    По его словам, прежде всего, необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью.

    «Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства», — отметила глава государства.

    Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім».

    Он также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Алтын Сапа Акорда Президент Президент Казахстана Награда Лучший товар Казахстана
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают