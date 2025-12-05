Глава государства наградил Президента Евросовета Антониу Кошту орденом «Достық» I степени

— С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве — знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Г-н Президент Кошта, Ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы — надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру, — сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.

— Для меня большая честь вручить Вам, г-н Президент, орден «Достық» I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским Союзом и отразит нашу искреннюю признательность за Ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что воспринимает эту награду в качестве символа прочной дружбы и глобального сотрудничества Казахстана и Европейского Союза

— Я искренне тронут сегодняшним жестом, который отражает дух доверия, диалога и общей приверженности стабильности, процветанию и открытости. Г-н Президент, я с нетерпением ожидаю продолжения нашей совместной работы по укреплению этого партнерства в последующие годы на благо наших народов и нашего общего региона, — сказал Антониу Кошта.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.