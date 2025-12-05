Токаев: Более половины дел, рассматриваемых в судах, решаются в пользу граждан и бизнеса
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент подчеркнул, что крайне важная задача — защита прав и интересов бизнеса.
— В последние годы в стране проводится большая работа по модернизации правовой и судебной системы. Создан институт административной юстиции. Эти инициативы уже начинают приносить положительные результаты. Более половины дел, рассматриваемых в судах, решаются в пользу граждан и бизнеса.
Активно ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. Проведена декриминализация экономических преступлений.
Все это способствует утверждению принципа «Закон и Порядок». До конца этого года Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Для крупных инвесторов внедрена система «зеленого коридора», которая позволила ускорить получение разрешительных документов», — сказал Касым-Жомарт Токаев в своей речи.
Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.