Обрушение облицовки ЖК в Астане: кому и какое наказание может быть назначено

— Мы всем дадим правовую оценку. Дело возбуждено, мы разберемся, кто виноват. Сейчас следствие разбирается, — сказал он в кулуарах Мажилиса.

Он также назвал статьи, по которым расследуется дело.

— В отношении застройщиков — по факту эксплуатации. По статьям — посмотрим, «непредоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности» и по факту застройки, — добавил Игорь Лепеха.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.

С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».

Все пострадавшие были выписаны из больницы.

Позже стало известно, что в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже.