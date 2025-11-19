Каким человеком была фельдшер Улдана Мырзуан: воспоминания коллег

Коллеги погибшей подчеркивают: помогать людям было ее внутренней потребностью. По их словам, молодой медик отличалась высоким профессионализмом, сердечностью и умением поддержать словом.

— Два месяца назад она вышла замуж, у нее было все впереди. Улдана прекрасно знала свое дело и всегда ставила на первое место жизнь тех, кому помогала. Она была незаменима не только благодаря опыту, но и своему доброму сердцу. Она жила, чтобы приносить добро людям, и ушла, защищая их, — рассказала ее коллега Диана Хапбар.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что медик все время с момента происшествия находилась в крайне тяжелом состоянии.

— Пациентка находилась в реанимации с 8 ноября, ей оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — рассказала пресс-секретарь УОЗ Астаны Акбаян Арапшаева.

Президент отметил ее мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальной ситуации.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября в Астане. 23-летняя фельдшер вместе с коллегами и спасателями выехала по сигналу о частичном обрушении облицовки здания на проспекте Тауелсиздик. Увидев пострадавших, девушка без раздумий бросилась на помощь, однако в этот момент тяжелые фрагменты конструкции рухнули на нее и людей, которых она спасала. С тяжелейшими травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова назвала случившееся невосполнимой утратой и отметила, что поступок Улданы — пример истинного профессионального героизма и высокой человеческой ответственности.

По факту обрушения полиция возбудила уголовное дело.