В Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома

— По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания. Силами спасателей извлечены пострадавшие и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения облицовки здания. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи, — рассказали в ДЧС Астаны.

На месте проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы.

В ДЧС уточнили, что пострадали пять человек, детей среди них нет.