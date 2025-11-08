РУ
    14:16, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома

    Сегодня в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обрушение облицовки дома в Астане
    Фото очевидцев: facebook.com/groups/proastana

     — По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания. Силами спасателей извлечены пострадавшие и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения облицовки здания. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи, — рассказали в ДЧС Астаны.

    На месте проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы.

    В ДЧС уточнили, что пострадали пять человек, детей среди них нет.

    Теги:
    ДЧС Метель Происшествия, ЧС Астана Непогода
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
