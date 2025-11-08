14:16, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
В Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома
Сегодня в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания. Силами спасателей извлечены пострадавшие и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения облицовки здания. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи, — рассказали в ДЧС Астаны.
На месте проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы.
В ДЧС уточнили, что пострадали пять человек, детей среди них нет.