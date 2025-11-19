Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін»

— Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.