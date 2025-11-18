Обрушение облицовки ЖК в Астане: фельдшер скончалась в больнице

Об этом сообщили в столичном управлении общественного здравоохранения.

— Управление общественного здравоохранения города Астаны с глубоким прискорбием сообщает, что в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса, получившая тяжелые травмы при выполнении служебных обязанностей фельдшер, скончалась 18 ноября, — говорится в сообщении управления.

С 8 ноября пациентка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, где ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Управление общественного здравоохранения города Астаны выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров.