РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала ход следствия по делу по обрушению облицовки и кондиционера в одном из ЖК в Астане и последующей гибели фельдшера скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: rustemova_aliya / instagram

    — Там больше вопросов к строительным нормам и правилам, которые были, видимо, нарушены в свое время, — сообщила министр в кулуарах Мажилиса.

    Следствие продолжается.

    — Мы планируем открыть в медицинском колледже, где она училась, аудиторию, посвященную ее памяти, — добавила Акмарал Альназарова. 

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.

    С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».

    Все пострадавшие были выписаны из больницы.

    Теги:
    Здравоохранение Акмарал Альназарова Медицина Астана Память Минздрав РК Памятник
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают