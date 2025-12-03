Обрушение облицовки ЖК в Астане: в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала ход следствия по делу по обрушению облицовки и кондиционера в одном из ЖК в Астане и последующей гибели фельдшера скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Там больше вопросов к строительным нормам и правилам, которые были, видимо, нарушены в свое время, — сообщила министр в кулуарах Мажилиса.
Следствие продолжается.
— Мы планируем открыть в медицинском колледже, где она училась, аудиторию, посвященную ее памяти, — добавила Акмарал Альназарова.
Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.
Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.
С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».
Все пострадавшие были выписаны из больницы.