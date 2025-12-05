10:07, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Присвоил 370 млн тенге и авто клиента: судебного исполнителя осудили в Алматы
В Алматы судебного исполнителя осудили за присвоение 370 млн тенге и мошенничество, передает агентство Kazinform.
Алмалинский районный суд Алматы приговорил судебного исполнителя к 8 годам лишения свободы. Установлено, что ЧСИ, используя своё служебное положение, присвоил более 370 миллионов тенге, предназначенных взыскателям, а также незаконно завладел автомобилем Range Rover, причинив ущерб свыше 19 миллионов тенге.
По приговору Алмалинского районного суда, ЧСИ приговорен к лишению свободы с конфискацией имущества, приобретенного преступным путём, и лишён права заниматься деятельностью судебного исполнителя.
Приговор еще не вступил в законную силу.