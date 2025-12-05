Сколько человек фигурирует в деле главы Актауского морпорта

19 ноября 2025 года в Актауский городской суд поступило уголовное дело в отношении четырех должностных лиц нацкомпании.

Как сообщили в пресс-службе суда, председатель правления АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев предан суду по статьям 28 части 5 — 190 части 4 пункта 2) Уголовного кодекса — пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в особо крупном размере. Также его подозревают по статье 361 части 1 Уголовного кодекса — использование лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.

Исполнительный директор по коммерческой работе АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Ахмад Мустафин предан суду по статье 190 части 4 пункта 2) Уголовного кодекса РК — мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в особо крупном размере. Также его обвиняют по статье 339-1 части 3 пункта 5) УК — незаконное приобретение, хранение и перевозка частей или дериватов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, а также частей или дериватов животных, на которых введен запрет на пользование, в крупном размере.

Кроме того, по данному делу преданы суду Нуркен М.Қ. и Бактыбаев Б.Ж. по статьям 28 части 5 (пособничество уголовному правонарушению) и 361 части 1 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Их подозревают в пособничестве лицу, приравненному к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.

Адвокат Абая Турикпенбаева Р. Өмірболат подал в Актауский городской суд ходатайство о проведении предварительного слушания. Основанием стали, по мнению защиты, грубые нарушения норм уголовно-процессуционного законодательства РК, допущенные на стадии следствия. Эти нарушения выражаются в несоответствии обвинительного акта требованиям статьи 302-1 УПК, а также в пропуске срока содержания под стражей Абая Турикпенбаева под стражей.

В своем ходатайстве адвокат просил суд вернуть уголовное дело прокурору, прекратить производство по делу и изменить меру пресечения Абаю Турикпенбаеву с «содержания под стражей» на «домашний арест».

— В проведенном Актауским городским судом 24 ноября 2025 года предварительном слушании доводы стороны защиты были рассмотрены, и постановлением суда ходатайство адвоката было отклонено. Также мера пресечения всем подсудимым судом оставлена без изменения, — уточнили в городском суде Актау.

Отмечается, что судом существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих назначению главного судебного разбирательства по делу, не усмотрено.

— В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства РК по делу будет назначено и проведено главное судебное разбирательство, — добавили в суде.

Судебное разбирательство по делу в отношении должностных лиц морского порта Актау назначено на 9 декабря 2025 года.

Напомним, в мае стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».

В июне этого года в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили факт проведения расследования в отношении президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абая Турикпенбаева.

Сообщалось, что проводится досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностными полномочиями).

Он возглавлял крупнейший морской порт страны с 2017 года.

Ранее мы сообщали, что начался суд в отношении главы морпорта.

Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.