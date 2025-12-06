Уникальная выставка о судьбах женщин Центральной Азии открылась в Алматы

Выставка была организована при поддержке Министерства культуры и информации РК, Регионального офиса Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии.

— Экспозиция представляет собой 14 арт-работ, созданных художниками из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Инициатива направлена на освещение актуальных вопросов гендерной политики и продвижение прав женщин и девочек в Центральной Азии, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Минкультуры и информации РК

Основным материалом для создания картин стали официальная статистика и ключевые гендерные данные: женское лидерство, невидимый труд, экономическое неравенство, дискриминация, гендерное насилие, материнская смертность, гендерные стереотипы и социальные нормы.

Впервые проект «Тірек: Нить ее жизни» был представлен публике в Бишкеке, в июле 2025 года. Это событие стало отправной точкой масштабного регионального проекта, который сегодня объединяет страны Центральной Азии в диалоге о правах женщин и девочек.

Название выставки «Тірек» символично: в тюркских языках это слово означает «опора», «стержень», «основание».

В рамках выставки пройдут экскурсии, тематические арт-сессии с художницами, активистами и лидерами мнений, воркшоп по созданию тряпичной куклы и дискуссии.

Выставка «Тірек: Нить ее жизни» открыта для посетителей с 5 до 15 декабря 2025 года в Almaty Gallery по адресу: улица Достык, 44, Алматы. Вход свободный.

Ранее выставку «Шедевры искусства Казахстана» представили в Третьяковской галерее в Москве.