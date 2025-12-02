РУ
    09:00, 02 Декабрь 2025

    Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек

    На трассе Алматы — Бишкек произошло столкновение минивэна с прицепом грузового автомобиля, передает агентство Kazinform.

    Фото: Canva

    В соцсетях распространяется видео с места трагедии.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП, случившегося на 129-м километре автодороги, возбуждено уголовное дело.

    — По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм, — отметили в пресс-службе ДП.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Недавно на 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек также произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. 

