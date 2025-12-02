Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек
На трассе Алматы — Бишкек произошло столкновение минивэна с прицепом грузового автомобиля, передает агентство Kazinform.
В соцсетях распространяется видео с места трагедии.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП, случившегося на 129-м километре автодороги, возбуждено уголовное дело.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм, — отметили в пресс-службе ДП.
В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.
Недавно на 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек также произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.