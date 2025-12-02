Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек

В соцсетях распространяется видео с места трагедии.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП, случившегося на 129-м километре автодороги, возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм, — отметили в пресс-службе ДП.

В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Недавно на 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек также произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.