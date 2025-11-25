РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:48, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шесть человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек: возбуждено дело

    На 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает агентство Kazinform.

    дтп
    Фото: Canva

    В соцсетях появились кадры с места трагедии. Уточняется, что авария произошла рядом с селом Кайназар в Алматинской области. 

    По информации департамента полиции региона, начато досудебное расследование по факту ДТП. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota.

    — В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении. Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей, — отметили в пресс-службе ДП.

    В настоящее время проводится комплексное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области.

    Недавно на 94-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск в Алматинской области также произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
