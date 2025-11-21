Массовое ДТП на трассе в Алматинской области: есть погибшие

Кадры с места происшествия распространяются в социальных сетях.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Changan, не справившись с управлением, столкнулся с прицепом грузового автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, после чего машина по инерции ударилась о колесоотбойник. Следом автомобиль Toyota Estima допустил столкновение с Changan, а затем по инерции столкнулся с припаркованным на обочине прицепом. Кроме того, в результате удара двигатель автомобиля Changan был отброшен на встречную полосу, где произошел его контакт с автомобилем Ford Focus, — отметили в пресс-службе ДП.

В результате ДТП двое пассажиров Changan скончались на месте. Водитель этой машины, а также водитель Toyota Estima с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее серьезное столкновение двух авто произошло на 50-м километре автодороги Чапай — Жанакала — Сайкын в ЗКО. В результате восемь человек погибли на месте, еще четверо были госпитализированы.