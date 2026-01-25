Курултай, Конституционная реформа, базовая ставка и спортивные события — обзор недели

Национальный курултай

V заседание Национального курултая в Кызылорде стало историческим и судьбоносным для казахстанцев. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил направления реформ, которые в совокупности радикально изменят архитектуру госуправления и являются логичным продолжением начатой трансформации институтов власти.

Фото: Акорда

Президент поручил рассмотреть введение должности вице-президента с функционалом, который будет закреплен после реформы и может включать международную повестку, работу с Парламентом и взаимодействие с общественными институтами.

Прозвучало предложение уточнить конституционную норму о внеочередных президентских выборах в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства.

Отдельный блок был посвящен реформе законодательной власти. Президент предложил перейти к однопалатному Парламенту под названием «Курултай» из 145 депутатов, избираемых на пять лет по пропорциональной системе.

При этом речь идет об отказе от президентской квоты и квоты Ассамблеи народа Казахстана не через их упразднение, а через институциональный переход к новому формату общественного представительства.

Таким форматом должен стать Халық Кеңесі (Народный совет) с правом законодательной инициативы. Он будет собираться не реже одного раза в год и объединит 126 представителей этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций.

В числе институциональных инициатив также прозвучало предложение наделить Парламент правом избирать судей Верховного суда.

Основным механизмом принятия изменений станет общенациональный референдум.

Фото: Акорда

При этом Глава государства прямо указал на структурные проблемы госсектора — перегруженность, дублирование функций и бюрократию, подчеркнув, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта не могут служить универсальным решением.

Президент поручил Правительству и Фонду «Самрук-Казына» решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление и подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

Достичь конкретных результатов в авиации, указав, что Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании.

Президент обязал обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе, поставил перед Правительством задачу срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы и здравоохранения.

Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

Поддержал Глава государства идею создания фонда «Национальное цифровое наследие», отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать поддержку подрастающему поколению.

Фото: Акорда

Поручено внимательно изучить все конструктивные предложения по применению нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него изменения.

Глава государства также заявил о необходимости сохранить и усилить в Конституции нормы, закрепляющие светский характер государства, подчеркнул важность правильного использования госсимволов.

Президент заявил, что мы должны окончательно избавиться от психологии «исторически травмированной» нации.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всему народу за поддержку стратегического курса и поблагодарил тех, кто принял участие в работе V заседания Национального курултая.

— Истинная сила любого государства — в народе. Благодаря созидательной энергии наших граждан я твердо убежден, что страна способна противостоять любым трудностям и препятствиям, добиваясь значительных успехов. Как вы знаете, я не склонен чрезмерно увлекаться разработкой всевозможных планов и стратегий. Потому что я против пустых фантазий и голословных обещаний. При определении ориентиров на будущее и формировании планов необходимо смотреть на жизнь трезво и реалистично, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом выступления Президента можно ознакомиться по ссылке.

Конституционная реформа: от заявлений к процедуре

На следующий день после Курултая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Комиссии по конституционной реформе.

В ее состав вошли более 100 человек, включая представителей Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов.

Комиссия стала логическим продолжением полугодовой работы рабочей группы по парламентской реформе. 24 января состоялось ее первое заседание.

Фото: Конституционный суд РК

Заместитель председателя комиссии Ерлан Карин сообщил, что предложения по реформе направили семь политических партий и 16 общественных организаций. Идея однопалатного парламента получила поддержку большинства участников обсуждений, однако окончательное решение планируется вынести на общенациональный референдум.

Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев разъяснил порядок назначения и полномочия вице-президента и заявил, что предлагается закрепить в Конституции статус «Халық Кеңесі» как отдельного органа с регулярными сессиями, аккумулирующего функции АНК и Национального курултая.

Фото: Конституционный суд РК

На первом заседании Комиссии по конституционной реформе прозвучал широкий спектр инициатив — усиление цифровых гарантий прав граждан, закрепление принципа светскости, гарантий свободы слова и творчества, обновления преамбулы Конституции и конституционного статуса адвокатуры.

Также обсуждались вопросы, связанные с правами и свободами человека, включая определение брака.

На следующей неделе комиссия приступит к обобщению озвученных инициатив.

Подписание Устава Совета мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Дональда Трампа посетил с рабочей поездкой Давос. Глава государства подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США и пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла».

Фото: Акорда

ФСМС передан в Минфин

Отдельный акцент делается на повышении эффективности госуправления, цифровизации и прозрачности работы институтов, в частности Фонда медицинского страхования. IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. После чего Фонд передали в Минфин и назначили новое руководство.

Фото: агентство Kazinform

Предварительные итоги аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса выявили нарушения на сотни миллиардов тенге. В системе господдержки частных школ выявлены приписки, завышение ученических мест и двойная выгода за счет бюджета, а в АПК — теневые схемы, фиктивные сделки и неэффективное распределение субсидий при общем объеме поддержки в 1,2 трлн тенге.

Финансовый контекст недели

Национальный банк Казахстана решил не менять базовую ставку, сохранив ее на уровне 18%. В финрегуляторе дают понять, что вероятность того, что ставка продержится на этом уровне до конца первого полугодия, остается высокой. Проверкой этого сценария станет очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике 6 марта.

Фото: Нацбанк

В период высокой базовой ставки казахстанцам советуют повременить с оформлением ипотеки. Принимать решение можно после замедления инфляции и снижения процентных ставок. К слову, высокая базовая ставка сдерживает и рост потребительского кредитования.

В целом инфляция по итогам прошлого года составила 12,3%, заметно подорожали мясо и масло по причине роста производственных издержек и активных экспортных поставок.

В регуляторе уверены, что без сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий и параллельных антиинфляционных мер снижение инфляции будет нестабильным. Быстрые решения здесь могут дать обратный эффект.

Отдельно Нацбанку пришлось реагировать на волну разговоров о возможной девальвации тенге до 1500 за доллар. Глава регулятора Тимур Сулейменов назвал такие сценарии оторванными от реальности. При плавающем курсе административная девальвация, по его словам, невозможна в принципе, а уровень в 1500 тенге не фигурирует даже в самых жестких прогнозах.

В Нацбанке также назвали ориентир по выплатам детям из Нацфонда — от 100 до 130 долларов на одного ребенка.

Резонансные дела

В Шымкенте последовали кадровые решения в департаменте полиции после того, как Президент поручил изучить действия силовиков по делу о жестоком убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента и его заместитель, несколько сотрудников уволены из органов внутренних дел.

Поводом стало бездействие полиции, на которое неоднократно жаловались родственники студентки. После похищения новым знакомым Нурай удалось вернуть домой, однако мужчина продолжил преследование и угрозы. 11 января сталкер убил девушку. Подозреваемый задержан. На скамье подсудимых могут оказаться и сами полицейские. По факту халатности возбуждено уголовное дело, расследование ведет служба собственной безопасности МВД.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

После другого резонансного инцидента в Шымкенте задержаны четверо подозреваемых. Массовая драка произошла днем на оживленной проезжей части на глазах у десятков очевидцев. Участники конфликта в масках и с ножами действовали открыто. В результате один человек погиб, другой находится в реанимации. Полиция подробностей не раскрывает. Розыск других участников продолжается. Возбуждено три уголовных дела.

В Караганде продолжается расследование конфликта, в результате которого пострадал олимпийский чемпион Серик Сапиев. Словесный спор в спортшколе перерос в драку, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Позже Сапиев заявил о системных препятствиях своей служебной деятельности, указав на срыв работы комиссии по ротации, аффилированность руководства спортивных учреждений и предвзятый характер конкурсных процедур.

Судебное жюри на этой неделе рассмотрело 11 дисциплинарных материалов в отношении 10 судей. Одним из его итогов стало увольнение судьи Асель Досаевой, задержанной в Астане за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Силовики также сообщили о ликвидации организованной преступной группы, действовавшей в нескольких регионах страны. По версии следствия, злоумышленники оформляли автокредиты на беспомощных граждан под угрозами, после чего перепродавали автомобили за границу. Основные фигуранты арестованы, изъяты оружие и боеприпасы.

Главные спортивные события недели

Неделя в казахстанском спорте выдалась контрастной. Алматинский «Кайрат» уступил в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1. Гол в ворота бельгийцев во втором тайме забил Адилет Садыбеков.

Фото: t.me/fc_kairat

Матч получил неожиданное продолжение за пределами поля. Трое болельщиков «Брюгге» превратили трибуны в перформанс, демонстративно появившись в купальниках, прославленных фильмом «Борат». Эпатаж вызвал шквал обсуждений в соцсетях и закончился для фанатов пятисуточным арестом.

ФИФА утвердила участников FIFA Series 2026: соперниками Казахстана станут сборные Намибии, Коморских островов и Кувейта. Матчи пройдут с 23 по 31 марта на «Астана Арене».

Продолжается обсуждение допинговой ситуации вокруг Жанибека Алимханулы. Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил корреспонденту Kazinform, что допинг-проба В Алимханулы дала положительный результат и поделился подробностями слушаний по делу боксера. На данный момент Алимханулы отстранен от всех боев на время разбирательства.

Фото: Instagram Жанибека Алимханулы

Тем временем казахстанские спортсмены активно готовятся к Олимпиаде. Окончательно сформирована олимпийская заявка. На зимние Олимпийские игры 2026 Казахстан отправит 36 спортсменов в 10 видах спорта. 18 атлетов дебютируют на Олимпиаде. При этом в составе есть и проверенные лидеры — призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Самым юным участником стал 16-летний Асан Асылхан, возрастными — 33-летние Абзал Ажгалиев и Юлия Галышева. Подготовку сборной ведут как казахстанские, так и зарубежные тренеры.

Символическим итогом недели стала церемония вручения Государственного флага. Президент Казахстана передал его олимпийской и паралимпийской сборным. Знаменосцами на Играх назначены Денис Никиша, Аяулым Амренова и Ербол Хамитов.