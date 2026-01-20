РУ
    Президент Казахстана поддержал сохранение пятипроцентного порога для партий

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая заявил о необходимости сохранения проходного барьера для партий в Парламент на уровне пяти процентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что новый Парламент не нуждается в чьей-либо опеке или внешнем контроле.

    — Специальная квота Ассамблеи народа Казахстана будет упразднена. Вместе с тем высказывались предложения отменить также квоты для молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями. Однако это — совершенно иной вопрос. Эти квоты являются наглядным проявлением принципа социальной справедливости, а также важным требованием, учитывающим представительство всех общественно-политических групп страны. Поэтому считаю необходимым сохранить данные квоты без изменений, — сказал Токаев.

    Президент также отметил, что ранее звучали предложения повысить проходной барьер с нынешних пяти процентов до семи.

    — Данная норма была принята по инициативе Национального совета общественного доверия. Внесенные пять лет назад изменения существенно способствовали совершенствованию избирательного законодательства. Снижение барьера преследовало цель ослабить доминирование крупных политических сил в Парламенте и усилить конкуренцию между партиями. Сегодня мы убедились в эффективности этой нормы. Впервые в истории страны в Мажилис прошли шесть партий — это наглядное подтверждение. Поэтому считаю целесообразным сохранить пятипроцентный барьер, — подчеркнул Глава государства.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

