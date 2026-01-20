V Национальный Курултай: текстовая трансляция

Государственный советник Ерлан Карин начал работу V Национального курултая.

Он напомнил, что в первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

— В рамках данных секций выступили около 70 членов курултая. В ходе обсуждения были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти инициативы уже обобщены. С некоторыми из них сегодня в своих выступлениях поделятся члены Национального курултая, — сказал Ерлан Карин.

Он также остановился на ключевых итогах курултая, состоявшегося в Бурабае.

— После четвертого заседания Национального курултая в Бурабае в целях исполнения поручений Главы государства был утвержден специальный план из 53 пунктов. В соответствии с этим планом велась работа по нескольким направлениям. В частности, при поддержке депутатов Парламента в прошлом году было принято шесть законов, — отметил он.

Фото: Kazinform

Государственный советник напомнил, что данные законы были направлены на обеспечение безопасности детей, ограничение распространения противоправного контента, систематизацию наименования объектов частной собственности, введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, а также регулирование сферы археологии.

— Кроме того, за этот период в работу были приняты еще 10 законопроектов, — добавил он.

Ерлан Карин также сообщил, что все меры по защите прав детей были систематизированы и сведены в единое направление:

— В сферах науки, образования и защиты прав детей реализуются важные инициативы. Недавно была принята Концепция создания и развития научных городков. Совершенствована программа воспитания в школах. По поручению Главы государства разработана единая программа «Дети Казахстана». Все меры, направленные на защиту прав детей, теперь объединены в данном документе, — отметил Ерлан Карин.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время постановлением Правительства был утвержден новый комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

— В ноябре прошлого года Указом Президента были утверждены основные принципы, ценности и приоритетные направления внутренней политики. Этот документ стал первым концептуальным актом в истории независимого Казахстана, систематизирующим сферу внутренней политики. В его разработке активное участие приняли члены Национального курултая и эксперты, — добавил Государственный советник.

В ходе мероприятия выступил член Национального курултая, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов. Он заявил о необходимости повысить эффективность государственных программ поддержки бизнеса за счет активного привлечения частных инвесторов. По его словам, не менее 25% финансирования таких программ должно обеспечиваться за счет частного капитала — через банки и институты развития. При этом государству важно сохранять контроль над результативностью предоставляемой поддержки.

— Эффективность мер поддержки необходимо отслеживать через цифровые платформы и ежегодно анализировать их экономическое воздействие. Поддержка бизнеса должна приносить возврат государству, — подчеркнул депутат.

Фото: Kazinform

Депутат отметил, что недавно совершил рабочие поездки в регионы и провел прямые встречи с избирателями.

— В ходе поездок мы убедились, что население высоко оценивает содержание и значимость масштабных и взвешенных инициатив, реализуемых по всей стране. Особенно в новых областях — Абай, Жетысу и Улытау — проводимая работа систематизирована, обрела четкую структуру и уже дает положительные результаты. Плоды этих преобразований видят простые граждане. Особый импульс реализации крупных проектов в новых регионах придало Ваше поручение, данное на заседании Национального курултая, о финансовой поддержке данных областей. В результате были выделены значительные средства. Так, для Абайской области, от которой я избран депутатом, из республиканского бюджета на ближайшие три года предусмотрено 1 трлн 200 млрд тенге. Для нашего региона это беспрецедентный объем реальной и существенной финансовой поддержки.

Руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова заявила о необходимости укрепления связей в информационной сфере. По ее словам, на региональном уровне медиаструктур достаточно:

— Развивая региональные издания, мы получаем возможность формировать собственные нарративы. Внешнее влияние с каждым днем усиливается. Поэтому мы должны сами определять нарративы происходящих событий и самостоятельно выстраивать логику их объяснения. Необходимо системно усиливать медиаграмотность. Медиаграмотность защищает общество от внешних манипуляций. Медиаграмотные граждане способны распознавать фейковую информацию. Несмотря на ряд трудностей, отечественные СМИ продолжают свою работу.

Фото: Akorda

Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова обратилась к Главе государства:

— Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность журналистов.

Общественный деятель также заявила о важности сохранения женской квоты.

— Как член рабочей группы по реформе Парламента я не могу не отметить ее системную значимость. Переход от двухпалатной к однопалатной модели давно обсуждался в экспертных сообществах и сегодня имеет широкую общественную поддержку. В этой связи хочу отдельно обратиться с просьбой сохранить женскую квоту в партийных списках, — отметила Жаманкулова.

Она подчеркнула, что расширение участия женщин в системе принятия решений поддерживается последовательно Главой государства:

— Именно Вы предложили законодательное оформление квоты в партийных списках и представительных органах в рамках пакета политических реформ 2022 года. Устойчивое участие женщин в законодательных органах повышает качество решений, расширяет повестку и усиливает легитимность представительных институтов. Поэтому прошу сохранить женскую квоту в объеме 30% как механизм, позволяющий парламентской реформе пройти фазу институционального закрепления и преемственности принципов обновления политической системы заложенной Вами в 2022 году.

Ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова Лаура Карабасова выступила на Национальном курултае с заявлением о необходимости усиления подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. По ее словам, Казахстану важно не отставать от глобальных процессов развития ИИ, однако для этого требуются квалифицированные практические кадры. При этом существующие условия не позволяют конкурировать с бизнесом на равных.

— Для подготовки сильных кадров необходимо рассмотреть механизмы финансирования, — отметила Лаура Карабасова.

Она подчеркнула, что без целенаправленной поддержки и инвестиций в образование развитие сферы искусственного интеллекта будет затруднено.

Выступая на Национальном курултае, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Сергей Пономарёв заявил о трансформации социальных сетей и их влиянии на общественные процессы.

Фото: Akorda

По его словам, в условиях доминирования «зумеров» и поколения «альфа» наблюдается сокращение живого общения, а также рост необдуманных действий, что, как он отметил, отдаляет граждан от реальной жизни и способствует усилению нигилизма.

— Социальные сети стали не только способом общения, но и политическим инструментом. Политические изменения зачастую реализуются через онлайн-платформы. Эти вопросы необходимо глубоко анализировать. В конечном итоге речь идет о национальной безопасности, — подчеркнул Сергей Пономарев.

Он отметил важность системного подхода к изучению влияния цифровых платформ на общественное сознание и политические процессы.

Началось выступление Главы государства на заседании Курултая.

Президент Казахстана затронул тему Аральского моря, подчеркнув ее глобальную значимость. Он отметил, что проблема Арала по-прежнему остается крайне актуальной и выходит за рамки одной страны.

— Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остаётся крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках, — сказал Президент.

Фото: Акорда

По его словам, благодаря многолетней целенаправленной работе удалось сохранить Северный Арал. Токаев напомнил, что с момента начала проекта по восстановлению моря прошло уже пять лет. Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Аральского региона и привлечения международного сообщества к решению данной проблемы.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, отметил вклад граждан в развитие страны и подчеркнул важность патриотизма, заботы о чистоте и укрепления социального единства. Глава государства подчеркнул, что достигнутые за последние годы результаты стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества:

— Благодаря совместным усилиям мы достигли роста экономики: ВВП страны превысил 300 миллиардов долларов, а на душу населения — около 15 тысяч долларов. Резервы Национального фонда достигли 65 миллиардов долларов, из которых золотовалютные резервы составляют более 35 миллиардов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что устойчивое экономическое развитие создает основу для дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации стратегических задач страны.

Глава государства высоко оценил темпы развития Кызылорды:

— Кызылорда развивается во всех направлениях: культурном, экономическом и инфраструктурном. Это регион с богатой историей и одновременно с большим потенциалом для будущего, — отметил Токаев.

Он сообщил о планах строительства нового Драматического театра в Кызылорде и подчеркнул необходимость начать работы уже в текущем году. Глава государства отметил, что при встречах с представителями интеллигенции также поднимался вопрос о создании современной библиотеки, строительство которой также должно начаться в этом году.

— Когда я встречался с представителями интеллигенции, я также говорил о том, что необходимо построить современную библиотеку. Эта стройка тоже должна начаться в этом году.

По словам Токаева, реализация этих культурных объектов соответствует задачам по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества досуга и образования населения.

Президент также отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая. Глава государства подчеркнул укрепление гражданского сознания, повышение уровня безопасности детей и женщин, а также успешную работу по регулированию азартных игр и обеспечению социальной справедливости:

— Национальный курултай стал важным инструментом реформ: за четыре года он внес конкретные предложения, поддержанные 26 участниками, что сделало его ключевой движущей силой перемен в стране.

Токаев отметил, что деятельность курултая продолжает способствовать реализации стратегических задач государства и укреплению доверия между обществом и властью.

Президент отметил и активное вовлечение молодежи в культурную сферу и креативные индустрии, подчеркнул значимость развития кино и искусства для укрепления национальной идентичности и продвижения культуры страны на мировой арене:

— Сегодня молодежь делает первые шаги в творческую индустрию, осваивает новые формы этики и креативности. Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметной на мировой арене и вызывает гордость за страну.

Токаев отметил, что поддержка молодых талантов и развитие креативного сектора являются важной частью стратегических задач государства по формированию современной культурной среды и укреплению национального самосознания.

Также стало известно, что новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года.

— Мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа будет завершена, — сказал Глава государства.

По его словам, этот труд станет важным вкладом в укрепление государственности и формирование целостного исторического самосознания нации.

Президент отметил, что символично, что это значимое научное событие совпадает с 35-летием независимости Казахстана.

— Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху. Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее — залог поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма.

Фото: Аkorda

Глава государства обратил внимание на сериал о Жошы Хане и проведённое исследование тюркоязычных народов, отметив их вклад в популяризацию истории и культуры.

— С нашими российскими коллегами и представителями других стран планируем провести международную конференцию «Большой Алтай — прародина тюрков». Два года назад в своей статье «Независимость превыше всего» мною была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится. Будет издан объёмный семитомник по академической истории Казахстана. Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации, — сказал Президент.

Премьера фильма о Жошы хане состоится на престижных международных платформах:

— В последние годы мы добились значительных результатов в деле научного изучения и популяризации нашего многовекового исторического наследия. Уже этой весной будет завершена работа над документальным фильмом о Жошы хане. О запуске данного масштабного проекта я говорил на заседании Национального курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на престижных международных платформах.

Токаев подчеркнул, что такие инициативы способствуют формированию исторически грамотного и патриотически настроенного общества и укреплению международного научного сотрудничества.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросе соблюдения правил использования государственных символов, подчеркнув, что этот вопрос регулируется специальными нормами и законами, и относиться к государственным символам без должного уважения недопустимо.

— Требование закона должно всегда соблюдаться. Тем не менее, прежде всего нужно глубоко понимать его истинный смысл.

Он отметил, что ему приятно видеть, когда Государственный флаг развевается на домах, автомобилях, улицах и спортивных мероприятиях, так как это демонстрирует единство и силу нации.

Президент также заявил, что цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность, и Казахстан активно внедряет эти технологии во все сферы жизни:

— Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места, казалось бы, устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, перестанет иметь критическое значение. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к новой реальности, созданной искусственным интеллектом, и активно участвовать в формировании этой реальности.

Он добавил, что Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, что позволит стране эффективно интегрироваться в глобальную цифровую экономику.

Токаев также прокомментировал трагическое происшествие в Шымкенте, где от рук человека погибла девушка по имени Нурай, отметив, что это вызвало широкий общественный резонанс. Глава государства сообщил, что по данному делу поступило более 130 обращений в Национальный курултай.

— Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных. Президент заявил о необходимости законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины в Казахстане. Он отметил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения.

— При этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования или моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали. Позицию государства можно свести к простой формуле: каждый гражданин обладает правом на выбор, но навязывать этот выбор никто не вправе. Наше государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, — сказал Глава государства.

Фото: Akorda

Формируя ориентиры на будущее и разрабатывая планы, необходимо исходить из реалий жизни, сказал Касым-Жомарт Токаев.

— Истинная сила любого государства — в народе. Благодаря созидательной энергии наших граждан я твердо убежден, что страна способна противостоять любым трудностям и препятствиям, добиваясь значительных успехов. Как вы знаете, я не склонен чрезмерно увлекаться разработкой всевозможных планов и стратегий. Потому что я против пустых фантазий и голословных обещаний. При определении ориентиров на будущее и формировании планов необходимо смотреть на жизнь трезво и реалистично.

Президент поручил внести коррективы в новый Налоговый кодекс:

— Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс — это не есть священное писание, можно же вносить в него коррективы.

Кроме того он поручил ускорить ввод новых электростанций и придать угольной генерации статус национального проекта. По его словам, объем производства электроэнергии в Казахстане — 123 млрд кВт⋅ч — недостаточен для реализации всех стратегических планов. Президент подчеркнул, что дата-центры сопоставимы по энергопотреблению с металлургическими комбинатами, поэтому энергетическая самодостаточность должна быть ключевым элементом государственной политики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан обладает значительными запасами угля — около 33 млрд тонн, которых при текущем уровне потребления хватит примерно на 300 лет.

— Уголь — стратегический актив. Его нужно использовать полностью с применением современных технологий, чтобы минимизировать вред окружающей среде, — сказал Президент. — Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Строительство АЭС — это долгий процесс.

Президент поручил придать угольной генерации статус национального проекта и обязал правительство решить этот вопрос до 20 марта. Среди приоритетов названы строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, запуск электростанции в Курчатове, ввод дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 в Экибастузе.

Глава государства заявил, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту:

— Если скажем, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту — то не ошибемся.

Он предложил назвать новый парламент «Курултай» и определил его структуру, подчеркнув, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.

— В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми, — сказал Президент.

Токаев отметил, что новая структура обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны. Новый парламент будет будет избираться сроком на пять лет.

Будет создан новый орган — Народный Совет Казахстана (Халык Кенесы), который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп.

В состав войдут 126 человек:

▪️ 42 представителя этнокультурных объединений

▪️ 42 представителя маслихатов

▪️ 42 представителя общественных организаций.

Заседания «Халық кеңесі» будут проходить один раз в год.

— Исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая завершены. Предлагаю создать Народный Совет Казахстана — Халык Кенесы, — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халык-Кенес — Народного совета — планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом. В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений. Деятельность Народного совета будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

— Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, — отметил Президент.

Теперь депутаты будут избираться по принципу пропорциональной системы, что позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом.

— Мне известно, что некоторые партии предлагали формировать по пропорциональной системе не только Парламент, но и маслихаты всех уровней. Однако считаю необходимым сохранить мажоритарную систему в регионах, — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что сохранение мажоритарной системы в регионах обеспечит представительство интересов населения на местах и позволит эффективно учитывать региональные особенности при законотворчестве.

Фото: Akorda

Президент представил предложения по внесению изменений в Конституцию страны с учетом современных вызовов и приоритетов государственного строительства:

— В новой редакции преамбулы Конституции считаю необходимым ввести принципы строительства правового государства, а также бережного отношения к природе и защиты окружающей среды. Все указанные принципы государственного строительства являются абсолютно актуальными и не подлежат ревизии или эрозии в течение длительного времени.

Токаев подчеркнул, что такие изменения создадут прочную основу для устойчивого развития страны, укрепления правовой системы и защиты экологических интересов населения.

Кроме того в Казахстане появится должность вице-президента.

— Я хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая новелла органично замкнёт всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении Института вице-президента Республики Казахстан и его соответствующем закреплении в Конституции, — заявил Президент.

Вместе с тем Токаев предложил упразднить должность государственного советника, которую на данный момент занимает Ерлан Карин, и заявил о необходимости закрепления в Конституции нормы о проведении внеочередных президентских выборов в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства.

— В соответствии с действующей Конституцией, если возникает чрезвычайная ситуация, при которой Президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия на оставшийся срок переходят к Председателю Сената. Если Председатель Сената не имеет возможности осуществлять государственное управление, президентские полномочия в установленном порядке переходят к следующим должностным лицам. При этом весь вопрос упирается в понятие «оставшийся срок». Иными словами, оставшийся срок может составлять как шесть месяцев, так и шесть лет, — сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что «в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства норма о проведении внеочередных президентских выборов в течение двух месяцев должна быть четко зафиксирована в Основном законе. Такой шаг соответствует передовой международной практике. Любой руководитель страны должен приходить к власти исключительно через выборы, то есть на законных основаниях. Для меня это принципиальная и неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для будущих глав государства».

Президент Казахстана поддержал сохранение пятипроцентного порога для партий.

— Специальная квота Ассамблеи народа Казахстана будет упразднена. Вместе с тем высказывались предложения отменить также квоты для молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями. Однако это — совершенно иной вопрос. Эти квоты являются наглядным проявлением принципа социальной справедливости, а также важным требованием, учитывающим представительство всех общественно-политических групп страны. Поэтому считаю необходимым сохранить данные квоты без изменений, — сказал Токаев.

Президент также отметил, что ранее звучали предложения повысить проходной барьер с нынешних пяти процентов до семи:

— Данная норма была принята по инициативе Национального совета общественного доверия. Внесенные пять лет назад изменения существенно способствовали совершенствованию избирательного законодательства. Снижение барьера преследовало цель ослабить доминирование крупных политических сил в Парламенте и усилить конкуренцию между партиями. Сегодня мы убедились в эффективности этой нормы. Впервые в истории страны в Мажилис прошли шесть партий — это наглядное подтверждение. Поэтому считаю целесообразным сохранить пятипроцентный барьер.

Он также сообщил, что предстоящие конституционные изменения по масштабу сопоставимы с принятием новой Конституции. Так, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

— В 2022 году были обновлены 33 статьи Конституции. Предстоящие изменения будут еще более масштабными. По сути, мы стоим на пороге шага, равнозначного принятию новой Конституции, — отметил Глава государства.

В этой связи Президент принял решение о создании Конституционной комиссии. Соответствующий Указ будет подписан завтра.



В состав комиссии войдут более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.





— Комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем мы определим сроки проведения общенационального референдума, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Akorda

В завершении своего выступления Президент подчеркнул важность дипломатии как ключевого инструмента защиты долгосрочных интересов государства.

— Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия — это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке, — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что любой конфликт может быть преодолен при наличии истинного желания и надлежащего профессионализма.