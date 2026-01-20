РУ
    11:20, 20 Январь 2026 | GMT +5

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция

    В Кызылорде в эти минуты проходит V Национальный курултай с участием Касым-Жомарта Токаева. На месте работают корреспонденты агентства Kazinform 

    Выступление Президента на Национальном Курултае: текстовая трансляция
    Коллаж: Kazinform/ Akorda.kz/ Canva

    Государственный советник Ерлан Карин начал работу V Национального курултая. 

    Он напомнил, что в первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

    — В рамках данных секций выступили около 70 членов курултая. В ходе обсуждения были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти инициативы уже обобщены. С некоторыми из них сегодня в своих выступлениях поделятся члены Национального курултая, — сказал Ерлан Карин.

    Он также остановился на ключевых итогах курултая, состоявшегося в Бурабае. 

    — После четвертого заседания Национального курултая в Бурабае в целях исполнения поручений Главы государства был утвержден специальный план из 53 пунктов. В соответствии с этим планом велась работа по нескольким направлениям. В частности, при поддержке депутатов Парламента в прошлом году было принято шесть законов, — отметил он.

    По итогам Курултая в Бурабае принято 6 законов и начата работа над 10 законопроектами — Ерлан Карин
    Фото: Kazinform

    Государственный советник напомнил, что данные законы были направлены на обеспечение безопасности детей, ограничение распространения противоправного контента, систематизацию наименования объектов частной собственности, введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, а также регулирование сферы археологии.

    — Кроме того, за этот период в работу были приняты еще 10 законопроектов, — добавил он.

    Ерлан Карин также сообщил, что все меры по защите прав детей были систематизированы и сведены в единое направление:

    — В сферах науки, образования и защиты прав детей реализуются важные инициативы. Недавно была принята Концепция создания и развития научных городков. Совершенствована программа воспитания в школах. По поручению Главы государства разработана единая программа «Дети Казахстана». Все меры, направленные на защиту прав детей, теперь объединены в данном документе, — отметил Ерлан Карин.

    Он также подчеркнул, что в ближайшее время постановлением Правительства был утвержден новый комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

    — В ноябре прошлого года Указом Президента были утверждены основные принципы, ценности и приоритетные направления внутренней политики. Этот документ стал первым концептуальным актом в истории независимого Казахстана, систематизирующим сферу внутренней политики. В его разработке активное участие приняли члены Национального курултая и эксперты, — добавил Государственный советник.

    В ходе мероприятия выступил член Национального курултая, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов. Он заявил о необходимости повысить эффективность государственных программ поддержки бизнеса за счет активного привлечения частных инвесторов. По его словам, не менее 25% финансирования таких программ должно обеспечиваться за счет частного капитала — через банки и институты развития. При этом государству важно сохранять контроль над результативностью предоставляемой поддержки.

    — Эффективность мер поддержки необходимо отслеживать через цифровые платформы и ежегодно анализировать их экономическое воздействие. Поддержка бизнеса должна приносить возврат государству, — подчеркнул депутат.

    Нуртай Сабильянов
    Фото: Kazinform

    Депутат отметил, что недавно совершил рабочие поездки в регионы и провел прямые встречи с избирателями.

    — В ходе поездок мы убедились, что население высоко оценивает содержание и значимость масштабных и взвешенных инициатив, реализуемых по всей стране. Особенно в новых областях — Абай, Жетысу и Улытау — проводимая работа систематизирована, обрела четкую структуру и уже дает положительные результаты. Плоды этих преобразований видят простые граждане. Особый импульс реализации крупных проектов в новых регионах придало Ваше поручение, данное на заседании Национального курултая, о финансовой поддержке данных областей. В результате были выделены значительные средства. Так, для Абайской области, от которой я избран депутатом, из республиканского бюджета на ближайшие три года предусмотрено 1 трлн 200 млрд тенге. Для нашего региона это беспрецедентный объем реальной и существенной финансовой поддержки.

    Руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова заявила о необходимости укрепления связей в информационной сфере. По ее словам, на региональном уровне медиаструктур достаточно:

    — Развивая региональные издания, мы получаем возможность формировать собственные нарративы. Внешнее влияние с каждым днем усиливается. Поэтому мы должны сами определять нарративы происходящих событий и самостоятельно выстраивать логику их объяснения. Необходимо системно усиливать медиаграмотность. Медиаграмотность защищает общество от внешних манипуляций. Медиаграмотные граждане способны распознавать фейковую информацию. Несмотря на ряд трудностей, отечественные СМИ продолжают свою работу.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Akorda

    Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова обратилась к Главе государства:

    — Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность журналистов.

    Общественный деятель также заявила о важности сохранения женской квоты.

    — Как член рабочей группы по реформе Парламента я не могу не отметить ее системную значимость. Переход от двухпалатной к однопалатной модели давно обсуждался в экспертных сообществах и сегодня имеет широкую общественную поддержку. В этой связи хочу отдельно обратиться с просьбой сохранить женскую квоту в партийных списках, — отметила Жаманкулова.

    Она подчеркнула, что расширение участия женщин в системе принятия решений поддерживается последовательно Главой государства:

    — Именно Вы предложили законодательное оформление квоты в партийных списках и представительных органах в рамках пакета политических реформ 2022 года. Устойчивое участие женщин в законодательных органах повышает качество решений, расширяет повестку и усиливает легитимность представительных институтов. Поэтому прошу сохранить женскую квоту в объеме 30% как механизм, позволяющий парламентской реформе пройти фазу институционального закрепления и преемственности принципов обновления политической системы заложенной Вами в 2022 году. 

    Ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова Лаура Карабасова выступила на Национальном курултае с заявлением о необходимости усиления подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. По ее словам, Казахстану важно не отставать от глобальных процессов развития ИИ, однако для этого требуются квалифицированные практические кадры. При этом существующие условия не позволяют конкурировать с бизнесом на равных.

    — Для подготовки сильных кадров необходимо рассмотреть механизмы финансирования, — отметила Лаура Карабасова.

    Она подчеркнула, что без целенаправленной поддержки и инвестиций в образование развитие сферы искусственного интеллекта будет затруднено.

    Выступая на Национальном курултае, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Сергей Пономарёв заявил о трансформации социальных сетей и их влиянии на общественные процессы. 

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Akorda

    По его словам, в условиях доминирования «зумеров» и поколения «альфа» наблюдается сокращение живого общения, а также рост необдуманных действий, что, как он отметил, отдаляет граждан от реальной жизни и способствует усилению нигилизма.

    — Социальные сети стали не только способом общения, но и политическим инструментом. Политические изменения зачастую реализуются через онлайн-платформы. Эти вопросы необходимо глубоко анализировать. В конечном итоге речь идет о национальной безопасности, — подчеркнул Сергей Пономарев.

    Он отметил важность системного подхода к изучению влияния цифровых платформ на общественное сознание и политические процессы.

    Началось выступление Главы государства на заседании Курултая.

    Президент Казахстана затронул тему Аральского моря, подчеркнув ее глобальную значимость. Он отметил, что проблема Арала по-прежнему остается крайне актуальной и выходит за рамки одной страны.

    — Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остаётся крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках, — сказал Президент.

    В Кызылорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось V заседание Национального курултая
    Фото: Акорда

    По его словам, благодаря многолетней целенаправленной работе удалось сохранить Северный Арал. Токаев напомнил, что с момента начала проекта по восстановлению моря прошло уже пять лет.  Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Аральского региона и привлечения международного сообщества к решению данной проблемы.

    Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, отметил вклад граждан в развитие страны и подчеркнул важность патриотизма, заботы о чистоте и укрепления социального единства. Глава государства подчеркнул, что достигнутые за последние годы результаты стали возможны благодаря совместным усилиям государства и общества:

    — Благодаря совместным усилиям мы достигли роста экономики: ВВП страны превысил 300 миллиардов долларов, а на душу населения — около 15 тысяч долларов. Резервы Национального фонда достигли 65 миллиардов долларов, из которых золотовалютные резервы составляют более 35 миллиардов.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что устойчивое экономическое развитие создает основу для дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации стратегических задач страны.

    Глава государства высоко оценил темпы развития Кызылорды:

    — Кызылорда развивается во всех направлениях: культурном, экономическом и инфраструктурном. Это регион с богатой историей и одновременно с большим потенциалом для будущего, — отметил Токаев.

    Он сообщил о планах строительства нового Драматического театра в Кызылорде и подчеркнул необходимость начать работы уже в текущем году. Глава государства отметил, что при встречах с представителями интеллигенции также поднимался вопрос о создании современной библиотеки, строительство которой также должно начаться в этом году.

    — Когда я встречался с представителями интеллигенции, я также говорил о том, что необходимо построить современную библиотеку. Эта стройка тоже должна начаться в этом году.

    По словам Токаева, реализация этих культурных объектов соответствует задачам по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества досуга и образования населения.

    Президент также отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая. Глава государства подчеркнул укрепление гражданского сознания, повышение уровня безопасности детей и женщин, а также успешную работу по регулированию азартных игр и обеспечению социальной справедливости:

    — Национальный курултай стал важным инструментом реформ: за четыре года он внес конкретные предложения, поддержанные 26 участниками, что сделало его ключевой движущей силой перемен в стране.

    Токаев отметил, что деятельность курултая продолжает способствовать реализации стратегических задач государства и укреплению доверия между обществом и властью.

    Президент отметил и активное вовлечение молодежи в культурную сферу и креативные индустрии, подчеркнул значимость развития кино и искусства для укрепления национальной идентичности и продвижения культуры страны на мировой арене: 

    — Сегодня молодежь делает первые шаги в творческую индустрию, осваивает новые формы этики и креативности. Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметной на мировой арене и вызывает гордость за страну.

    Токаев отметил, что поддержка молодых талантов и развитие креативного сектора являются важной частью стратегических задач государства по формированию современной культурной среды и укреплению национального самосознания.

    Также стало известно, что новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года. 

    — Мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа будет завершена, — сказал Глава государства.

    По его словам, этот труд станет важным вкладом в укрепление государственности и формирование целостного исторического самосознания нации.

    Президент отметил, что символично, что это значимое научное событие совпадает с 35-летием независимости Казахстана.

     — Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху. Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее — залог поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Аkorda

    Глава государства обратил внимание на сериал о Жошы Хане и проведённое исследование тюркоязычных народов, отметив их вклад в популяризацию истории и культуры.

    — С нашими российскими коллегами и представителями других стран планируем провести международную конференцию «Большой Алтай — прародина тюрков». Два года назад в своей статье «Независимость превыше всего» мною была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится. Будет издан объёмный семитомник по академической истории Казахстана. Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации, — сказал Президент. 

     Премьера фильма о Жошы хане состоится на престижных международных платформах:

    — В последние годы мы добились значительных результатов в деле научного изучения и популяризации нашего многовекового исторического наследия. Уже этой весной будет завершена работа над документальным фильмом о Жошы хане. О запуске данного масштабного проекта я говорил на заседании Национального курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на престижных международных платформах.

    Токаев подчеркнул, что такие инициативы способствуют формированию исторически грамотного и патриотически настроенного общества и укреплению международного научного сотрудничества.

    Президент Казахстана отдельно остановился на вопросе соблюдения правил использования государственных символов, подчеркнув, что этот вопрос регулируется специальными нормами и законами, и относиться к государственным символам без должного уважения недопустимо.

    — Требование закона должно всегда соблюдаться. Тем не менее, прежде всего нужно глубоко понимать его истинный смысл.

    Он отметил, что ему приятно видеть, когда Государственный флаг развевается на домах, автомобилях, улицах и спортивных мероприятиях, так как это демонстрирует единство и силу нации.

    Президент также заявил, что цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность, и Казахстан активно внедряет эти технологии во все сферы жизни:

    — Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места, казалось бы, устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, перестанет иметь критическое значение. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к новой реальности, созданной искусственным интеллектом, и активно участвовать в формировании этой реальности. 

    Он добавил, что Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, что позволит стране эффективно интегрироваться в глобальную цифровую экономику.

    Токаев также прокомментировал трагическое происшествие в Шымкенте, где от рук человека погибла девушка по имени Нурай, отметив, что это вызвало широкий общественный резонанс. Глава государства сообщил, что по данному делу поступило более 130 обращений в Национальный курултай.

    — Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.

    Токаев подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных. Президент заявил о необходимости законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины в Казахстане. Он отметил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения. 

    — При этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования или моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали. Позицию государства можно свести к простой формуле: каждый гражданин обладает правом на выбор, но навязывать этот выбор никто не вправе. Наше государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, — сказал Глава государства.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Akorda

    Формируя ориентиры на будущее и разрабатывая планы, необходимо исходить из реалий жизни, сказал Касым-Жомарт Токаев.

    — Истинная сила любого государства — в народе. Благодаря созидательной энергии наших граждан я твердо убежден, что страна способна противостоять любым трудностям и препятствиям, добиваясь значительных успехов. Как вы знаете, я не склонен чрезмерно увлекаться разработкой всевозможных планов и стратегий. Потому что я против пустых фантазий и голословных обещаний. При определении ориентиров на будущее и формировании планов необходимо смотреть на жизнь трезво и реалистично.

    Президент поручил внести коррективы в новый Налоговый кодекс:

    — Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс — это не есть священное писание, можно же вносить в него коррективы.

    Кроме того он поручил ускорить ввод новых электростанций и придать угольной генерации статус национального проекта. По его словам, объем производства электроэнергии в Казахстане — 123 млрд кВт⋅ч — недостаточен для реализации всех стратегических планов. Президент подчеркнул, что дата-центры сопоставимы по энергопотреблению с металлургическими комбинатами, поэтому энергетическая самодостаточность должна быть ключевым элементом государственной политики.
    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан обладает значительными запасами угля — около 33 млрд тонн, которых при текущем уровне потребления хватит примерно на 300 лет.

    — Уголь — стратегический актив. Его нужно использовать полностью с применением современных технологий, чтобы минимизировать вред окружающей среде, — сказал Президент. — Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Строительство АЭС — это долгий процесс.

    Президент поручил придать угольной генерации статус национального проекта и обязал правительство решить этот вопрос до 20 марта. Среди приоритетов названы строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, запуск электростанции в Курчатове, ввод дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 в Экибастузе.

    Глава государства заявил, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту:

    — Если скажем, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту — то не ошибемся.

    Он предложил назвать новый парламент «Курултай» и определил его структуру, подчеркнув, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты. 

    — В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми, — сказал Президент.

    Токаев отметил, что новая структура обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны. Новый парламент будет будет избираться сроком на пять лет. 

    Будет создан новый орган — Народный Совет Казахстана (Халык Кенесы), который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп.

    В состав войдут 126 человек:
    ▪️ 42 представителя этнокультурных объединений
    ▪️ 42 представителя маслихатов
    ▪️ 42 представителя общественных организаций.

    Заседания «Халық кеңесі» будут проходить один раз в год.

    — Исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая завершены. Предлагаю создать Народный Совет Казахстана — Халык Кенесы, — сказал Глава государства.

    Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халык-Кенес — Народного совета — планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом. В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений. Деятельность Народного совета будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

    — Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, — отметил Президент.

    Теперь депутаты будут избираться по принципу пропорциональной системы, что позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом.

    — Мне известно, что некоторые партии предлагали формировать по пропорциональной системе не только Парламент, но и маслихаты всех уровней. Однако считаю необходимым сохранить мажоритарную систему в регионах, — сказал Токаев.

    Президент подчеркнул, что сохранение мажоритарной системы в регионах обеспечит представительство интересов населения на местах и позволит эффективно учитывать региональные особенности при законотворчестве.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Akorda

    Президент представил предложения по внесению изменений в Конституцию страны с учетом современных вызовов и приоритетов государственного строительства:

    — В новой редакции преамбулы Конституции считаю необходимым ввести принципы строительства правового государства, а также бережного отношения к природе и защиты окружающей среды. Все указанные принципы государственного строительства являются абсолютно актуальными и не подлежат ревизии или эрозии в течение длительного времени.

    Токаев подчеркнул, что такие изменения создадут прочную основу для устойчивого развития страны, укрепления правовой системы и защиты экологических интересов населения.

    Кроме того в Казахстане появится должность вице-президента. 

    — Я хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая новелла органично замкнёт всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении Института вице-президента Республики Казахстан и его соответствующем закреплении в Конституции, — заявил Президент.

    Вместе с тем Токаев предложил упразднить должность государственного советника, которую на данный момент занимает Ерлан Карин, и заявил о необходимости закрепления в Конституции нормы о проведении внеочередных президентских выборов в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства.

    — В соответствии с действующей Конституцией, если возникает чрезвычайная ситуация, при которой Президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия на оставшийся срок переходят к Председателю Сената. Если Председатель Сената не имеет возможности осуществлять государственное управление, президентские полномочия в установленном порядке переходят к следующим должностным лицам. При этом весь вопрос упирается в понятие «оставшийся срок». Иными словами, оставшийся срок может составлять как шесть месяцев, так и шесть лет, — сказал Президент.

    Токаев подчеркнул, что «в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства норма о проведении внеочередных президентских выборов в течение двух месяцев должна быть четко зафиксирована в Основном законе. Такой шаг соответствует передовой международной практике. Любой руководитель страны должен приходить к власти исключительно через выборы, то есть на законных основаниях. Для меня это принципиальная и неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для будущих глав государства». 

    Президент Казахстана поддержал сохранение пятипроцентного порога для партий.

    — Специальная квота Ассамблеи народа Казахстана будет упразднена. Вместе с тем высказывались предложения отменить также квоты для молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями. Однако это — совершенно иной вопрос. Эти квоты являются наглядным проявлением принципа социальной справедливости, а также важным требованием, учитывающим представительство всех общественно-политических групп страны. Поэтому считаю необходимым сохранить данные квоты без изменений, — сказал Токаев.

    Президент также отметил, что ранее звучали предложения повысить проходной барьер с нынешних пяти процентов до семи:

    — Данная норма была принята по инициативе Национального совета общественного доверия. Внесенные пять лет назад изменения существенно способствовали совершенствованию избирательного законодательства. Снижение барьера преследовало цель ослабить доминирование крупных политических сил в Парламенте и усилить конкуренцию между партиями. Сегодня мы убедились в эффективности этой нормы. Впервые в истории страны в Мажилис прошли шесть партий — это наглядное подтверждение. Поэтому считаю целесообразным сохранить пятипроцентный барьер.

    Он также сообщил, что предстоящие конституционные изменения по масштабу сопоставимы с принятием новой Конституции. Так, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

    — В 2022 году были обновлены 33 статьи Конституции. Предстоящие изменения будут еще более масштабными. По сути, мы стоим на пороге шага, равнозначного принятию новой Конституции, — отметил Глава государства.

    В этой связи Президент принял решение о создании Конституционной комиссии. Соответствующий Указ будет подписан завтра.

    В состав комиссии войдут более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

    — Комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем мы определим сроки проведения общенационального референдума, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
    V Национальный Курултай
    Фото: Akorda

    В завершении своего выступления Президент подчеркнул важность дипломатии как ключевого инструмента защиты долгосрочных интересов государства.

    — Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия — это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке, — отметил Глава государства.

     Президент подчеркнул, что любой конфликт может быть преодолен при наличии истинного желания и надлежащего профессионализма.

    — Само появление таких соглашений — это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке.

     

