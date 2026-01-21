Виновные будут наказаны — Бектенов о хищениях в ФСМС
Информационная система Фонда медстрахования должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения до 1 июля. Соответствующее поручение на заседании Правительства дал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств, — сообщил Премьер.
Он подчеркнул, что все поручения Президента встроены в долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны, а их реализация зависит от слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность.
Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов провести комплексный анализ деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.