    12:56, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Виновные будут наказаны — Бектенов о хищениях в ФСМС

    Информационная система Фонда медстрахования должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения до 1 июля. Соответствующее поручение на заседании Правительства дал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств, — сообщил Премьер.

    Он подчеркнул, что все поручения Президента встроены в долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны, а их реализация зависит от слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов провести комплексный анализ деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.

     

    Теги:
    ОСМС Правительство РК Олжас Бектенов Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Автор
