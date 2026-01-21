Виновные будут наказаны — Бектенов о хищениях в ФСМС

— Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств, — сообщил Премьер.

Он подчеркнул, что все поручения Президента встроены в долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны, а их реализация зависит от слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов провести комплексный анализ деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.