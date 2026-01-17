Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин

18 декабря 2025 года Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов провести комплексный анализ деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.

Как доложил министр финансов Мади Такиев, несмотря на существенный рост бюджетных расходов, эффективность работы ФСМС не увеличивается. Так, в 2026 году расходы на финансирование медицинской помощи составят 2,4 трлн тенге — на 1 трлн тенге больше по сравнению с 2020 годом.

При этом накопленный инвестиционный доход Фонда с 2020 года достиг 588 млрд тенге, в том числе 195,9 млрд тенге — только за 2025 год. Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах ФСМС и не направляется непосредственно на оказание медицинских услуг населению.

IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги

Проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.

Среди них:

приписки фиктивных пациентов (при прикрепленном контингенте в 1 тыс. человек фактически обращаются около 500, однако оплата производится за весь контингент);

оказание гражданам несвойственных им медицинских услуг;

двойное финансирование одних и тех же услуг за счет средств ОСМС и добровольного медицинского страхования работодателей;

оказание аномально большого количества медуслуг в кратчайшие сроки;

оформление медицинских услуг умершим гражданам;

выписка детям свыше тысячи медикаментов в сутки и другие нарушения.

Министр финансов привел ряд конкретных фактов:

В одной из частных клиник врач за один день принял 1 442 пациента при среднем нормативе до 24 человек в день (из расчета 15 минут на одного пациента при 6-часовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за месяц принял 4 832 пациента (Астана). Зафиксировано 1 713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, при этом в отдельные дни количество осмотров достигало 300–400 в сутки (Астана). Выявлено 3 640 случаев оказания медицинских услуг 996 умершим пациентам, включая запись на приём в 2025 году пациента, умершего еще в 2023 году — спустя 2,5 года после смерти. Зафиксировано 769 446 случаев скринингов, не соответствующих полу пациента, на сумму 1,8 млрд тенге. В частности, 768 827 мужчин прошли скрининг на рак шейки матки, 619 мужчин — маммографию. Только в одной районной больнице Алматинской области выявлено 11 123 таких случая. Обнаружено 68 717 случаев системных приписок лекарственных средств детям. По препарату «Диксимид» зафиксировано 126 тыс. записей на двух детей — по 63 тыс. списаний на каждого (область Жетысу). Выявлено 2 872 случая списания лекарств на одного пациента в течение суток. В детской больнице Астаны зафиксировано 179 таких случаев: списано 88 тыс. единиц медикаментов при пребывании пациентов в стационаре не более одного дня.

Двойное финансирование и имущественные диспропорции

Анализ также выявил два распространенных случая двойного финансирования. В первом случае частные медицинские организации получали оплату одновременно по линии добровольного медицинского страхования работодателей и за счет средств ФСМС. Во втором — один и тот же пациент числился одновременно в двух медорганизациях в одни и те же даты.

Кроме того, налоговые органы провели камеральный контроль руководителей медицинских организаций, проанализировав их доходы и приобретения. Установлено, что в 2024–2025 годах 1 465 руководителей приобрели более 5 тыс. объектов недвижимости, а 912 человек — 1 416 автомобилей. При этом отдельные руководители частных клиник за два года приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый.

Проблемы в системе управления и контроля

Отмечена разрозненность информационных систем ФСМС и Министерства здравоохранения, а также нормативно-правовой базы. Отсутствие единой базы данных по пациентам и медицинским организациям привело к тому, что действующее регулирование во многом ориентировано на функции отдельных структур — ФСМС и СК «Фармация», а не на конечный результат — оказание медицинской помощи населению.

После первичного подтверждения материально-технической базы, оснащения и кадровых требований медицинских организаций последующий контроль фактически не осуществляется. Превентивные механизмы контроля не выстроены, что не позволяет своевременно предотвращать нецелевое использование средств ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, в системе отсутствуют стимулы к экономии: не предусмотрены механизмы возврата сэкономленных средств в бюджет, что формирует мотивацию не к эффективности, а к освоению финансирования. Отдельные проблемы выявлены и в тарифообразовании — в системе применяется более 3 тыс. тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль.

По итогам рассмотрения Премьер-министр Олжас Бектенов поручил:

• Министерству финансов передать материалы по всем озвученным фактам в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;

• передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;

• обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе информационных систем Минфина;

• остановить необоснованное финансирование путем пересмотра параметров инвестиционной стратегии по размещению активов ФСМС и получению инвестиционного дохода.

Ранее сообщалось о новых цифровых решениях, которые внедряют в здравоохранение Казахстана.