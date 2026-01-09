Цифровые медсервисы без очередей: новые решения внедряют в здравоохранение Казахстана
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел рабочее совещание, посвященное цифровой трансформации системы здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
На совещании обсудили конкретные приоритеты, которые напрямую влияют на качество медицинской помощи: повышение ее доступности, снижение административной нагрузки на врачей и медперсонал, прозрачность процессов и более эффективное управление отраслью за счет работы с данными.
Задача выстроить систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта ранее была обозначена Главой государства в Послании.
В рамках цифровой трансформации планируется консолидация существующих информационных систем, а также развитие Единой государственной медицинской информационной системы (ЕГМИС) и Единого хранилища медицинских данных Smart Data Healthcare.
Платформа объединит данные из действующих информационных систем здравоохранения, в т. ч. с частных медицинских информационных систем и позволит перейти к сквозной аналитике, прогнозированию и управленческим решениям на основе данных. Для граждан это даст более понятный и прозрачный медицинский путь — доступ к своему электронному паспорту здоровья, возможность отслеживать назначения, услуги и историю лечения в цифровом формате с принципом «данные за пациентом».
Чтобы сделать сервисы максимально удобными, все решения будут размещены на платформе QazTech и интегрированы с eGov. Это обеспечит быстрый и простой доступ к медицинским услугам без лишних справок и очередей.
Одна из ключевых задач для системы здравоохранения — это защита данных и исключение фальсификаций. В медицинских организациях уже внедрены механизмы faceID с фиксацией фактического присутствия пациентов. Подтвердить визит теперь можно будет двумя способами: через приложение eGov Mobile или с использованием биометрической идентификации.
Также с прошлого года внедрен проект «Социальный кошелек», где граждане получают гарантированный пакет лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, сервис охватывает более 700 государственных аптек (13,9 млн из 17 млн рецептов через цифровой механизм проекта соц.кошелек), в планах на текущий год распространить этот опыт на частные аптеки с механизмом сооплаты.
Помимо действующей выдачи лекарств, планируется возможность получения ваучеров на медицинские услуги, что сделает процесс получения медпомощи еще более прозрачным и удобным для граждан.
Цифровые решения будут внедряться поэтапно. Основная задача — реальный результат для граждан и снижение нагрузки на врачей и систему здравоохранения в целом.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в интервью телеканалу Jibek Joly рассказала о прогрессе в создании единого хранилища медицинских данных, цифровизации обменных карт и интеграции информационных систем для улучшения работы врачей и качества медицинской помощи.