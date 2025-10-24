Цифровизация медицины: Казахстан создаст единую экосистему к 2026 году

— Насколько полно сегодня интегрированы медицинские данные казахстанцев в единую информационную систему? Насколько известно, здесь были определенные проблемы.

— Сегодня перед нами стоит вопрос интеграции медицинской информации о казахстанцах. С прошлого года проведена определенная работа с тем, чтобы оптимизировать деятельность, в первую очередь, врачей общей практики. Как результат, время проводимое докторами в информ-системах, уже уменьшилось на 40 процентов.

На рынке Казахстана есть несколько поставщиков услуг, которые работают уже больше 10 лет, и есть вопросы по интеграции этих данных. Было поручение Главы государства о создании единого хранилища медицинских данных (ЕХД) казахстанцев с дальнейшим созданием единой медицинской информ-системы. До конца года это хранилище будет создано, до конца следующего года создадим единую экосистему. Сегодня порядка 80 процентов данных уже находятся в едином хранилище.

— Все системы принадлежат бизнесу. Это информационные ворота между пациентом и врачом, такие как, например, Damumed. Они так и останутся?

— Сейчас я думаю, что рано говорить об этом. Конечно, есть крупные игроки, которые много лет работают на этом рынке и без них не обойтись, будем с ними работать. Но есть еще вопрос национальной безопасности, хранение медицинских данных казахстанцев — это стратегический вопрос.

— Если пациент страдает несколькими заболеваниями, например, туберкулезом, онкологией и сердечно-сосудистыми проблемами, получается, что его данные находятся в разных системах. Как врачи смогут увидеть полную картину состояния пациента?

— Такая возможность появится после создания единого хранилища данных. Я думаю, что в первом квартале 2026 года во вкладке e-Densaulyq будет полноценная база данных по каждому пациенту примерно с 2015–2016 годов. Те данные, которые сегодня доступны, сливаются в хранилище. Повторюсь, в прошлом и в этом году провели большую работу. Восемь наиболее актуальных справок для казахстанцев сегодня полностью оцифрованы. Оцифрован паспорт здоровья ребенка.

— А как сейчас обстоит ситуация со скринингом населения?

— Наша задача сейчас — повернуть наши поликлиники лицом к населению и обеспечить проактивную работу. По каждой поликлинике есть целевое финансирование в виде комплексного подушевого норматива, и если до 1 октября оплачивалось 100%, то теперь если пациент за 12 месяцев ни разу не пришел в поликлинику, то медицинским работникам оплачивается 80%. Если этот человек не застрахован в системе ОСМС, то врачи будут получать за него 90%, а не 100%. Таким образом, мы включили экономические стимулы для руководителей и менеджеров этих поликлиник для более качественной работы.

— Не появится ли проблема приписок?

— Не должно. Внедрена новая система автоматизированного мониторинга. По завершению 3-4 месяцев количество приписок максимально снижено. За последние 2-3 месяца мы видим эффект в размере 6,5 миллиардов тенге. Таким образом, мы дисциплинируем медицинские организации. Эффективность бюджетных средств, средств фонда медицинского страхования является для нас стратегической задачей.

— Люди не появились в поликлинике, им начинают звонить с просьбами посетить медучреждение. У медицинских сотрудников появляется дополнительная работа. Как быть?

— Для этого есть колл-центры, внедрен информационный искусственный интеллект в отдельных поликлиниках, мобильное приложение, через которое можно более активно приглашать население. Важно, чтобы не было такого, что человек ни разу не появлялся в своей поликлинике в течение 5 лет, а его средства с успехом осваиваются.

— Во многих странах внедряют искусственный интеллект в здравоохранение — например, системы для маршрутизации пациентов (triage) или виртуальных ассистентов, которые помогают в первичной консультации и диагностике. Возможно ли такое в Казахстане, и планируется ли интеграция ИИ в нашу единую медицинскую информационную систему для оптимизации работы врачей и улучшения доступа к услугам?

— Мы уже начали использовать искусственный интеллект, хотя его широкое применение пока не получило повсеместного признания. В частности, ИИ активно применяется для анализа медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки, и для раннего выявления инсультов. Практически все современные инструменты уже задействованы в этих процессах. Компании предлагают инновационные решения, и, насколько мне известно, сейчас разрабатывается около 40 проектов, связанных с применением искусственного интеллекта в медицине.