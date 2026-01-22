Курултай вместо Парламента: возвращение истоков казахской государственности

Учёные подробно рассказали о происхождении слова «Курултай», о его роли в политических структурах империй и государств, которые заложили основы казахской государственности, и поделились содержательными наблюдениями.

Фото: Kazinform

«Курултай — институт, который был опорой степной демократии»

Профессор факультета востоковедения Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, ученый и писатель Турсынхан Закенулы отметил, что институт Курултая с эпохи Чингисхана был одной из опор степной демократии.

— А без степной демократии не могло бы существовать государство, построенное на кочевой цивилизации. Поэтому понятие Курултая имело огромное значение в истории нашей государственности. Тот факт, что Казахстан вновь вводит это понятие в свою систему власти, заменяя слово «Парламент» на «Курултай», является правильным и обоснованным решением. В прошлом Курултай был источником народной власти и инструментом, с помощью которого простые жители могли прямо участвовать в принятии государственных решений. Вопрос заключается в том, сможет ли современный Курултай сохранить эти качества. Если это удастся, можно сказать, что один из столпов степной демократии успешно возрожден в структуре современного Казахстана. Для этого, на мой взгляд, представителей Курултая должен избирать непосредственно народ. Во времена Чингисхана на курултае каждый мог высказать своё ценное и обоснованное мнение, и никто не мог заставить молчать простого крестьянина. Даже бедный человек, пострадавший от несправедливости, или обвиняемый, которому предъявили необоснованные претензии, имел право поставить свой вопрос на курултае и требовать справедливого решения. Это означает, что курултай не был местом, где решения принимал только узкий избранный круг. Люди, специально приглашённые на курултай, выбирались из народа благодаря своим заслугам, справедливости и мудрости, проявленным в обществе. Именно поэтому я называю Курултай источником народной власти. Если бы мы перенесли первоначальный формат Курултая на сегодняшний день, его биями должны были бы стать выдающиеся деятели, такие как Абиш Кекилбай, Мухтар Магауин, Акселу Сейдимбек, Амангельды Айталы, Кабдеш Жумадилов. А чтобы современный парламент действительно мог называться Курултаем, его представителей должен выбирать народ.

Коллаж: Kazinform/Kazgazeta.kz/Wikipedia

Директор Научного института изучения Улуса Джучи, историк Жаксылык Сабитов считает, что в период Казахского ханства Курултай был похож на съезд уважаемых и достойных людей, участвовавших в управлении государством.

— Они решали вопросы на государственном уровне. У Курултая было несколько функций. Первая функция — избрание хана. Когда предыдущий хан умирал или терял престол, нового хана выбирали именно достойные и уважаемые люди, приглашённые на Курултай. Поскольку общенациональных выборов в то время не существовало, каждый видный представитель племени или рода голосовал от имени своих единомышленников и ставил нового хана на белый трон. Вторая функция заключалась в утверждении решений, определяющих судьбу государства, по согласию большинства. Например, в период «Актабан-шубырынды» возник вопрос о дальнейшей судьбе Казахского ханства: должно ли оно подчиниться Джунгарскому ханству, на каких условиях, или, если не подчиняться, какие шаги предпринять. В этот момент был созван Курултай, на котором хан Абулхаир и батыр Богенбай сыграли ключевую роль, убедив всех не подчиняться джунгарам и продолжать борьбу. В результате этого Курултая было собрано большое войско, и западные земли Казахского ханства были освобождены от джунгар до реки Эмба. Во времена Золотой Орды Курултай, как правило, созывался для избрания хана, потому что основную часть дел по управлению государством хан выполнял сам, — пояснил историк.

Коллаж: Nano Banana Pro

Тюркские корни понятия

Эксперт Международной Тюркской академии, фольклорист и учёный Акедил Тойшанулы представил убедительные данные об этимологии и истории понятия «курултай», подкрепив их конкретными историческими фактами.

— Понятие «Курултай» существует с древнетюркских времён. Особенно оно укрепилось и осталось в памяти народа во времена империи Чингисхана и Золотой Орды. Курултай был большим государственным собранием: хан собирал его, чтобы советоваться с беками, биями, ноянами и военачальниками, обсуждать важные вопросы управления страной, принимать законы, устанавливать уставы и распоряжения на государственном уровне.Такое собрание созывалось раз в год или в исключительных случаях — когда необходимо было определить будущее государства, принять ключевые решения, подготовиться к войне или защитить Отчизну, то есть решать исключительно важные вопросы.

Фото: из личного архива

Слово «Курултай» является исконно тюркским. Оно обозначает «собрание» или «съезд», аналогично словам «құралу» (собираться), «құрама» (состав) и «құранды» (соединённый). Например, в древнетюркской книге «Ырық бітік» говорится: «Хан Орда құрған екен, елі тұрған екен. Төрт бұрыштағы игісі ұйысып қуанар, бәдіздер. Сонша біліңдер! Игі ол!» — «Хан Орду создал, народ жил в нем. Достойные люди с четырёх сторон собрались и обрадовались. Так знайте! Это благо!» Дошли до нас и сведения о том, что Огуз хан созывал Великий курултай. В текстах сохранился следующий фрагмент: Oγuz qaγan uluγ qurïltay čaqïr-dï nőker-ler-in el kün-ler-in čarlab čaqïrdï kelib keŋešib olturdï-lar, что переводится как: «Огуз хан созвал Великий курултай. Он пригласил своих нукеров и народ, и они пришли, советовались и сидели вместе». Из этого текста видно, что институт Курултая существовал ещё во времена Огуз хана. Один из вариантов древней уйгурской рукописи эпоса «Огуз хан» был переведён известным учёным Напилем Базылханом. В настоящее время рукопись зарегистрирована как «Paris Bibliotheque Nationale Department des Manuscripts. Supplement Turc 1001» и хранится в Национальной библиотеке Парижа, а также доступна в электронном виде.

По мнению Акедила Тойшанулы, созыв Курултая представлял собой систематический ритуал, который использовался для разработки законов и государственных уставов.

— По сути, эта традиция началась ещё во времена гуннов, затем сохранялась и развивалась в тюркскую эпоху, а во времена империи Чингисхана она получила широкое распространение, прочно закрепившись в народной памяти. Доказательством служит и тюркская летопись Абулгазы Бахадура-хана об Огуз хане: «Кун хан сказал ему: Вы были советником моего деда, теперь, когда моего деда нет, я сделаю то, что вы прикажете». Еркыл Хожа ответил: «От Огуз хана осталось много народа, городов, имущества и скота. У вас шесть сыновей, у каждого по четыре сына, всего двадцать четыре князя. Я боюсь, что у остальных они могут занять главный голос». Кун хан принял слова Еркыл Хожи и созвал большой Курултай».

Из этого примера видно, что в те времена Курултай выполнял роль «золотого рычага», объединяя хана и народ, регулируя распределение власти и обеспечивая подготовку законов и уставов, — подчёркивает эксперт Тюркской академии.

Коллаж: Kazinform / Egemen.kz / FUlt.kz / ia-centr.ru / quryltai.kz

Он также отметил, что в современном законодательном органе Монголии есть слово, родственное «Курултаю», что подтверждает древнее происхождение этого института.

— Сакен Сейфуллин сказал это недаром: «Раньше у казахов существовала литература эпохи биев». На самом деле, эпоха биев и беков была прочной. Бии, являясь «крыльями» ханов, напрямую передавали хану мечты и интересы народа, социальное и духовное состояние общества, и Курултай был единственным инструментом, который позволял это делать эффективно.

Фото: МОНЦАМЭ

Когда в 1924 году Монголия приняла свою первую Конституцию, известно, что во главе этого процесса стоял Турар Рыскулов. Это было событие, которое возродило на монгольской земле первую традицию Курултая, утраченную в течение столетий под гнётом зависимости и колониального подчинения после эпохи Чингисхана. В результате была провозглашена Монгольская Республика. В Конституции, принятой на Курултае, говорилось: «Высшую власть в стране осуществляет Великий Хурал, во время его перерывов функции переходят к Малому Хуралу». Здесь понятие «Курултай» использовано в уменьшенном значении, как «собрание» или «орган», и эта практика сохранилась до наших дней. В Монголии слово «Курултай/Хурилдай» относится к числу устаревших терминов и практически не используется в современной политической лексике. В то же время в Казахстане оно активно применяется: Курултай Всемирного конгресса казахов, Национальный курултай, а также в повседневной речи, например, «учредитель предприятия». В Монголии же термин «курултай» считается устаревшим словом и относится к пассивной лексике, тогда как в казахской языковой и политической практике он прочно вошёл в активное употребление.

Где еще встречалось слово «Курултай»

Слово «Курултай» исторически встречается в казахских эпосах, таких как «Огуз хан», в тюркских летописях, древних исторических источниках и в «Слове предков». Оно всегда обозначало главное собрание хана. Поэтому современное возрождение этого слова в нашей политической практике абсолютно оправдано. Законы и уставы казахского государства, великий Жаса-закон принимались именно на Курултае по обсуждению биев. После утверждения законов бии, нояны, военачальники и бека давали присягу и безоговорочно их исполняли. Так, «Каска жолы» Касыма хана, «Ески жолы» Есима хана и «Жеты Жаргы» хана Тауке были утверждены на Курултае. Традиции избрания хана проходили исключительно через это собрание: избранного хана поднимали на белом войлоке и торжественно возводили на престол.

Во времена Золотой Орды бии Майкы и Кетбука участвовали в Великом курултае, обеспечивая народу равенство, единство страны и благополучие для всех жителей. Земельные споры, споры о вдовах, разбирательства по похищениям также решались на Курултае. Одним словом, Курултай был площадкой для избрания власти и принятия важных государственных решений, — подчеркивает фольклорист Акедил Тойшанулы.

Он уверен, что понятие «Курултай» быстро войдет в политический оборот и станет привычным для современного слуха: — Закон, не утверждённый на Курултае, не вступал в силу, а хан, не избранный Курултаем, считался не принятым. Так сохраняется преемственность нашей государственной традиции, соединяются звенья золотой цепи истории. Мы не заимствуем все термины из Европы, а демонстрируем богатство собственной государственной традиции, вводя в политический оборот понятие «Уурултай». Слово «Парламент» за 30 лет привычно вошло в наш язык, до этого использовались «съезд», «Верховный совет». Но историческое слово «Курултай» способно занять его место гораздо естественнее.

Фото: Kazinform

Этнограф и писатель Зейнолла Саник отмечает, что хан проводил советы Таганак и Турымтай. Турымтай представлял собой собрание ближайших биев, султанов и жырау, которое созывалось для срочного решения вопросов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами и социальным положением народа, не вовлекая при этом всю общину. Курултай же был значительно масштабнее: на него приглашались бекки, шора, уважаемые старейшины, султаны, военачальники со всех восьми сторон страны и четырёх направлений.