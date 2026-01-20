РУ
    Решение затянулось, а люди ждут – Президент о строительстве ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

    Строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске затянулось, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Цифровые решение планируют внедрить в систему производственного контроля Экибастузской ТЭЦ
    Фото: primeminister.kz

    Как отметил Глава государства, в повестке дня находится ускоренная реализация строительства этих объектов.

    — Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется Правительству и Фонду Самрук-Казына». Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе. Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности. В первую очередь, это касается газовой генерации, — сказал Президент.

    Глава государства также отметил потенциал природного газа, который может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики. В прошлом году импорт товарного газа вырос на 18 процентов, достигнув 4,5 миллиарда кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно, считает Президент.

    — Сложившаяся ситуация — прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях. Перед руководством «QazaqGaz» мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов. Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» надлежит активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов. Следует усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке. Нужны конкретные результаты, а не декларации о намерениях, — заключил Глава государства.

    С текстовой трансляцией заседания Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.

    Карина Кущанова
    Автор
