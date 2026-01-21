Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая

Представляем Вашему вниманию полный текст выступления Главы государства.

Уважаемые соотечественники!

В своих выступлениях члены Курултая высказали важные идеи и инициативы.

В рамках Курултая состоялся полезный обмен мнениями. Уверен, что все это пойдет на пользу развитию нашей страны.

Национальный курултай созывается сегодня в пятый раз.

Первое заседание нашего Курултая прошло в колыбели нации – Улытау.

Второе заседание состоялось в духовном центре тюркского мира – Туркестане.

Третье было организовано в уникальном Атырауском регионе.

В прошлом году мы собирались в богатом историей Кокшетау.

Теперь вот мы находимся на сакральной кызылординской земле.

Для нашего народа данный регион играет особую роль.

Фото: Akorda

Есть такое емкое и глубокое выражение «Сыр – Алаштың анасы» (Сырдарья, взрастившая Алаша).

Городища Чирик-Рабат, Жанкент, Сыганак, Алтынасар, Баршынкент свидетельствуют о древней городской культуре на казахской земле.

Можно сказать, что Кызылорда является их законным преемником, в целом имея для нашей страны большое историческое значение.

Всем известно, что столетие назад этот город был столицей Казахстана. Здесь принимались крайне важные решения, касающиеся будущего страны.

Недаром говорят: «Сыр елі – жыр елі» (Сырдарьинский край – земля сказителей и поэтов).

Со времен Коркыт Ата в этом регионе широко распространено искусство жыров и кюев.

Вся наша страна знает прославленных Жиенбая, Нуртугана, Нартая, стоявших у истоков школ устной эпической традиции.

Присырдарьинская земля – Родина настоящих тружеников.

В советский период около ста кызылординцам было присвоено звание Герой труда. Наш народ гордится знаменитым рисоводом Ибраем Жахаевым, его имя стало символом трудовой доблести.

Выдающийся путь ударников труда прошлого достойно продолжает нынешнее поколение.

Кызылординская область в последние годы динамично развивается в ногу со временем.

В прошлом году валовой региональный продукт увеличился на 6,5%.

За три года в область привлечено около двух триллионов тенге инвестиций.

В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов.

В их числе следует особо отметить запуск новой ТЭЦ.

Стратегический объект, построенный полностью за счет средств инвесторов, повысит энергетическую безопасность региона.

Население области обеспечено качественной питьевой водой, 80% жителей региона имеют доступ к голубому топливу.

Прокладка газовых сетей в населенных пунктах будет продолжена.

В регионе автодороги находятся в хорошем состоянии.

Модернизируется авиа- и железнодорожная инфраструктура.

В аэропорту Коркыт Ата открылся новый терминал.

Через масштабную реконструкцию прошел железнодорожный вокзал – это одно из исторических зданий Кызылорды.

Вместе с тем в области начата реконструкция 10 железнодорожных станций.

Все это укрепит логистический потенциал региона.

В Кызылординской области много достижений, особенно в социальной сфере.

За три года здесь построено 34 образовательных, 45 культурных и спортивных, 40 медицинских объектов.

По моему поручению в Кызылорде начато строительство многофункциональной больницы, рассчитанной на 300 коек.

В скором времени будут также построены поликлиника на 500 мест и перинатальный центр на 200 мест.

Одним словом, Кызылординская область динамично развивается по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что ситуация в области хорошая. Это результат активной и упорной работы акима Нурлыбека Налибаева.

В середине прошлого столетия с Байконура был совершен первый полет человека в космос – данный факт известен всему миру.

Этот исторический край и во времена Великого Шелкового пути, и в современную эпоху, успешно развивается.

Находясь в Кызылорде, не могу не остановиться и на вопросе Арала.

Его спасение – задача, все еще актуальная для всего человечества, я говорил об этом в своем Послании.

Благодаря многолетней последовательной работе мы смогли сохранить Северный Арал, который на протяжении нескольких лет постепенно восстанавливается.

В настоящее время разрабатывается проект поднятия Кокаральской плотины, реализация которого начнется в конце текущего года.

Появится возможность существенно увеличить объем воды в Малом Арале.

Но не все в наших руках.

Большинство крупных рек Казахстана берут начало в соседних странах.

Объем стока Сырдарьи, поступающего в море, разнится в зависимости от водной политики государств, расположенных в верховьях реки.

Следовательно, решение многих проблем связано с умелой водной дипломатией.

В настоящее время заключены соглашения о совместном использовании водных ресурсов со всеми странами Центральной Азии.

В конечном счете, для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша необходимо достичь консенсуса с соседями и подписать соответствующие договоренности.

Фото: Акорда

Вода – стратегический ресурс для нашей страны.

Мы должны системно заняться водным вопросом.

В прошлом году я предложил создать Международную водную организацию. Нам необходимо последовательно продвигать эту инициативу в рамках реформирования Организации Объединенных Наций.

В апреле в Астане пройдет Международный экологический саммит.

На форуме мы обсудим проблему Аральского моря с главами государств – членов Международного фонда спасения Арала.

Надеемся, что возрождение Малого Арала откроет путь к дальнейшему устойчивому прогрессу всего региона.

Сегодня здесь присутствуют граждане Кызылординской области: ветераны, представители интеллигенции, общественные деятели, предприниматели, молодежь.

В этой связи мне хочется отметить трудолюбие, сплоченность, любовь к родной земле, солидарность, взаимную поддержку, истинный патриотизм местных жителей.

Наряду с областным центром чистотой отличается каждый аул региона.

К примеру, как я уже неоднократно подчеркивал, аулы имени Наги Ильясова и Тан являются примером для всей страны.

Вы вносите вклад в развитие не только своего региона, но и нашего государства.

Благодаря единству и созидательному труду народа прошлый год для нашей страны был отмечен большими достижениями.

Экономика выросла на 6,5 процента.

ВВП превысил 300 миллиардов долларов, впервые в истории Независимости достигнув 15 тысяч долларов в пересчете на душу населения.

Это рекордный показатель для всего Центральноазиатского региона.

Валютные активы Национального фонда увеличились на 5 миллиардов долларов.

Золотовалютные резервы страны достигли нового пика, перевалив за 65 миллиардов долларов.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40 процентам.

Численность населения составила около 20,5 миллиона человек, средняя продолжительность жизни граждан достигла 75,4 года.

Главное, изменилось общество, большой сдвиг произошел в национальном самосознании, реформы приобрели устойчивый характер.

Национальный курултай сыграл исключительную роль в этих процессах.

За четыре года членами Курултая выдвинуто множество важных инициатив, на основе их предложений принято 26 законов.

Только этот факт наглядно показывает, что Курултай стал основной движущей силой масштабных реформ.

В частности, были предприняты конкретные шаги, направленные на обеспечение прав женщин и безопасности детей.

Началась активная борьба с лудоманией и распространением наркотиков.

Упорядочена работа в сфере ономастики.

В систему государственных наград включены новые почетные звания, повысившие статус тружеников.

Кроме того, мы определили основные ценности, формирующие новое качество нации.

Ставим заслон социальным порокам, угрожающим будущему молодых поколений.

Члены Курултая выступили с инициативой по упорядочению работы в сфере внутренней политики.

Вы принимали непосредственное участие в подготовке соответствующего документа.

В результате в прошлом году были утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан.

Теперь необходимо активно работать, руководствуясь этим документом.

Фото: Акорда

Уважаемые участники заседания!

Одним из стратегических направлений государственной политики является развитие культуры и искусства.

Очевидно, что эффективность проводимых нами преобразований напрямую зависит от трансформации общественного сознания.

Поэтому мы придаем особое значение развитию культурно-гуманитарной сферы, в которой намечены беспрецедентные и масштабные для нашей страны шаги.

В частности, в Алматинской области появится Казахский драматический театр, в области Абай и Актюбинской области будут возведены здания театров. А в Шымкенте начнется строительство Театра оперы и балета.

В текущем году Казахскому национальному театру драмы имени Мухтара Ауэзова исполнится 100 лет. К этой знаковой дате должен завершиться капитальный ремонт здания.

Будет также реконструирован Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац.

Наряду с этим, в течение двух лет планируется модернизировать свыше 100 объектов сферы культуры.

Одна из важнейших задач – развитие музейного дела.

В связи с этим хочу особо отметить новый историко-краеведческий музей в Кызылорде, который я посетил осенью прошлого года в ходе рабочей поездки в регион.

При строительстве здания, отвечающего всем современным требованиям, были использованы инновационные подходы к организации музейного дела.

Данная практика может стать примером для других регионов.

Также в городе планируется возведение нового драматического театра, его строительство должно начаться в нынешнем году.

Во время моей недавней встречи в Кызылорде с представителями местной интеллигенции я высказался о важности открытия современной библиотеки. Ее сооружение начнется в этом году.

В настоящее время среди молодежи крепнет убежденность в том, что страна вошла в эпоху уверенного роста.

Представители молодого поколения вносят значительный вклад в укоренение новой общественной этики, развитие креативной индустрии.

Современное искусство Казахстана получило международное признание как самобытный культурный феномен.

Подъем также переживает сфера киноиндустрии.

Вызывает огромную гордость то, как представители нового поколения через свое творчество раскрывают грани нашей национальной идентичности, представляя Казахстан мировому сообществу.

Энергия и энтузиазм, новаторство и креативность молодых людей придают мощный импульс росту многих отраслей.

Поэтому всесторонняя поддержка молодежи будет оставаться неизменным приоритетом государственной политики.

Наша цель – создать условия для того, чтобы подрастающее поколение успешно впитало как фундаментальные национальные ценности, так и лучшие достижения современности.

Ранее на площадке Национального курултая уже высказывались предложения о необходимости продвижения нашего духовно-культурного наследия на международной арене.

С этой целью проводится системная работа.

В частности, впервые за последние 14 лет в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира» внесена ценнейшая рукопись «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»).

Этим летом в Пусане пройдет очередная сессия Комитета всемирного наследия, на которой будет рассмотрен вопрос о включении подземных мечетей Мангистау в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Предстоит масштабная работа по глубокому исследованию нашей истории, развитию культуры и искусства, которую мы намерены продолжить в будущем.

В нашей стране немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение.

Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров.

Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы.

Эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воплощением принципа «Единство в многообразии».

Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа.

Одним из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность.

В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов.

Считаю, что такие бесценные археологические памятники, наравне с нашими национальными традициями, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поручаю профильному министерству заняться этим вопросом.

Учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности со временем, должно стать ядром нашей идентичности и национального бытия.

Концепция «Адал азамат» («Ответственный гражданин») созвучна идее мыслителя о «Толық адам» («Совершенном человеке»).

Наша задача – добиться включения «Слов назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».

Учения аль-Фараби и Яссауи также являются столпами национальной духовности.

Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно.

Поэтому необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Яссауи и Абая.

Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности.

Гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей.

Ключевая цель – сохранить наше бесценное национальное достояние и передать его будущим поколениям.

В связи с этим следует упомянуть предложения некоторых членов Курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли.

Прозвучало также мнение о необходимости сделать исследования научных учреждений общедоступными через онлайн-платформы.

В ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек.

Полагаю, что эти объекты должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации.

Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию.

По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны.

Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний «Ұлттық цифрлық мұра».

Такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения нашего исторического наследия.

В прошлом году на заседании Курултая я подчеркнул необходимость систематизации научных исследований, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства.

Репозитарий призван адаптировать эту работу к современным реалиям.

За последние годы мы добились ощутимого прогресса в комплексном научном осмыслении и популяризации нашей многовековой истории.

Уже этой весной завершится работа над документальной драмой о Джучи.

Этот масштабный проект был анонсирован мной на Курултае в Атырау.

Премьера многосерийного фильма состоится на популярных международных платформах и будет содействовать продвижению бренда Золотой Орды на глобальном уровне.

Однако, затрагивая такую историческую тему, помимо создания яркого визуального образа, важно обеспечить его глубокое интеллектуальное содержание.

Поэтому по моему поручению в мае пройдет Международный симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, с участием ведущих ученых со всего мира.

Большое внимание мы уделяем и изучению общетюркской цивилизации.

В сентябре вместе с нашими российскими коллегами и представителями других стран планируем провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков».

Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов.

К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана.

Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации.

Символично, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана.

Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху.

Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее являются залогом поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма.

Патриотизм – это, конечно, любовь к Родине, но такое отношение к своему Отечеству мало что значит без гражданской ответственности и стремления быть полезным своей стране.

Сейчас в обществе обсуждается действительно важный вопрос – где и когда уместно использовать государственный флаг Казахстана.

Данная процедура регламентируется специальными нормами и правилами.

В использовании государственной символики недопустимы легкомысленный подход, небрежность.

При этом важно следовать не только букве, но и духу закона.

Необходимо всячески поощрять проявления патриотизма, имея в виду бережное, тактичное использование государственной символики.

Меня искренне радует появление казахстанских флагов на улицах, машинах, домах, в ходе спортивных и культурных мероприятий в нашей стране и, конечно, за рубежом.

Такими действиями наши граждане демонстрируют общенациональную солидарность и проявляют гордость за Казахстан.

За узнаваемостью нашего флага стоят достижения отечественных спортсменов, труды ученых, успехи предпринимателей, триумфы музыкантов. Эти успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют ее авторитет в мире.

Мы должны поддерживать патриотизм, который идет от сердца и проявляется в конкретных делах, заботе о родной земле и готовности служить обществу.

Базовые принципы ответственного и созидательного патриотизма уже выработаны самой жизнью – это, например, активное участие во всенародной акции «Таза Қазақстан», о чем сегодня убедительно говорил депутат Сабильянов, в волонтерском движении, благотворительности, социальном предпринимательстве и других добрых делах на благо нашего государства.

«Таза Қазақстан» – это неотъемлемая часть национальной идеологии.

Чистота начинается с благих помыслов и намерений каждого человека, которые проявляются прежде всего в аккуратном, бережном отношении к своим домам и улицам.

«Таза Қазақстан» – это не красивый лозунг и не разовая кампания, это результат ежедневного кропотливого труда.

Чистота укрепляет дисциплину, а дисциплина повышает ответственность.

Крайне важно глубоко укоренить эту важную идею в сознании молодежи. Только так мы станем по-настоящему цивилизованной и прогрессивной страной.

Быть патриотом Казахстана – большая гражданская ответственность!

Нам не нужны крикуны, прикрывающиеся лозунгами о национальных интересах, и, тем более, непорядочные люди, пытающиеся извлечь политические дивиденды из святого чувства подлинной любви к своему Отечеству.

Ответственный и созидательный патриотизм – это упорный, добросовестный, квалифицированный труд наших граждан на всех участках – цехах и сельхозполях, медицинских учреждениях, школах, университетах и научных лабораториях, государственных учреждениях и частных компаниях, это верность Родине во время несения воинской службы и работе по обеспечению общественного порядка.

Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка.

Важно, чтобы созидательный труд и сила закона подкреплялись идеологией высокой бытовой культуры, ведь во многих странах эти постулаты стали формулой успеха и благополучия.

Такие базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе. Поэтому эти фундаментальные институты должны постоянно находиться в зоне нашего особого внимания. Нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации, направить молодежь по ложному пути новомодных «альтернативных» моральных ценностей. Уверен, все поняли, о чем веду речь.

Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения.

В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении.

Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали.

А позицию государства можно свести к формуле: «Каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе».

Наше государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.

Жестокое убийство девушки по имени Нурай в Шымкенте вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.

Курултай получил в связи с этим происшествием более 130 обращений.

Установлено, что подозреваемый преследовал Нурай и угрожал ей. В конечном счете, все закончилось ее гибелью.

В связи с этим мною дано поручение министру внутренних дел дать правовую оценку действиям департамента города Шымкента.

Генеральному прокурору также надлежит взять на контроль это дело.

Похищение невест – это вопиющие и варварские преступления, которые подрывают авторитет нашей нации. Такие жестокие деяния абсолютно недопустимы.

Крайне важно, чтобы правовые новации были тесно увязаны с ростом самосознания нации и укреплением гражданской ответственности.

Принцип «Закон и Порядок» – един для всех. Каждый гражданин нашей страны обязан неукоснительно соблюдать его.

Фото: Акорда

Уважаемые члены Курултая!

Сила любого государства – в его гражданах.

Убежден, что коллективная энергия созидания вопреки любым преградам и жизненным обстоятельствам способна творить грандиозные успехи.

Вы знаете, что к разного рода планам и стратегиям я отношусь критически, поскольку категорически не приемлю пустые обещания и «воздушные замки».

Считаю, что планы на будущее должны быть реалистичными.

Наступившая эпоха сверхдинамична, она ломает привычный образ мыслей людей, размывает ментальные конструкции.

Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно

новую реальность, где уже нет места казалось бы устоявшимся представлениям и практикам.

В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, уже не будет иметь критически важного значения.

Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к новой реальности, созданной искусственным интеллектом, и, более того, активно, предметно участвующие в процессе формирования такой реальности.

Поэтому Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни.

Мы стали вкладывать большие средства в образование, науку и высокие технологии, поскольку исходим из острой необходимости повышения качества человеческого капитала, что особенно важно на этом переломном этапе исторического развития страны.

Главное, чтобы эти планы не утонули в презентациях и форумах с пустыми обещаниями гражданам.

Нам нужны реальные успехи, а не пиар-акции и имитация прогресса.

Год цифровизации и искусственного интеллекта – не дань моде и, тем более, не декларация, а конкретная задача для всего государственного аппарата.

Она имеет стратегический характер, поэтому спрос за ее выполнение будет соответствовать ее важности для государства.

Результат должен выражаться в четких и измеримых показателях: сокращении сроков принятия решений, повышении производительности труда, улучшении качества услуг.

Важно понимать: сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос.

Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей.

Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления.

Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в государственном секторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции.

С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах.

Прежде всего, следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего.

Ни в коем случае нельзя допустить промахи в логистике, где на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети.

К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности.

Поэтому нужен тщательно продуманный, централизованный подход. Следует заранее определить специальные зоны под строительство мощных дата-центров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры.

На выделенных площадках надлежит строить центры обработки данных с системами электропитания, охлаждения и безопасности.

Правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует построить «ЦОД-долину» на базе энергетических мощностей Экибастузского бассейна. Неплохое предложение, посмотрим, насколько успешно оно будет реализовано.

Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций.

Следует также иметь в виду, что

дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами.

Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики.

Производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 миллиарда киловатт-часов явно недостаточно для успешного выполнения всех наших планов. Об этом я четко сказал на недавнем заседании Совета Безопасности.

Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы.

Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около

33 миллиардов тонн.

При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет.

Ежегодная добыча превышает

110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире.

Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду.

Между прочим, Президент Трамп прав, когда он сказал: «Мне нравится уголь, мне не нравится ветер». Тут есть рациональное зерно.

Развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта.

В повестке дня – ускоренная реализация важных проектов: строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Өскемене.

Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется Правительству и Фонду «Самрук-Казына».

Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на

ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе.

Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности.

В первую очередь, это касается газовой генерации.

Потенциал природного газа может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики.

Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18 процентов, достигнув 4,5 миллиарда кубометров.

При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно.

Сложившаяся ситуация – прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях.

Перед руководством «QazaqGaz» мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов.

Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» надлежит активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов.

Следует усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке.

Нужны конкретные результаты, а не декларации о намерениях.

Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы – это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена.

В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели.

А где наши ученые Академии наук? Почему они до сих пор не дали точную оценку гидропотенциала страны.

Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и

Фонду «Самрук-Казына» следует решить вопрос о передаче некоторых гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности.

Пристального внимания к себе требует и транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.

Казахстан обладает огромным транзитным потенциалом, но над его полным раскрытием предстоит основательно потрудиться.

В стране развернута масштабная работа: возводятся и ремонтируются тысячи километров автомобильных и железных дорог, устраняются «узкие места» на главных направлениях, модернизируются и строятся вокзалы, морские, воздушные и сухие порты, развиваются мультимодальные перевозки.

Важнейшее значение сохраняет и автомобильный транспорт.

Модернизация автомобильных дорог в соответствии с международными стандартами – одна из приоритетных задач.

Во-первых, это укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного коридора между Западом и Востоком.

Во-вторых, позволит значительно улучшить транспортную связанность регионов.

Недавно завершено строительство участка дороги Кызылорда – Жезказган на территории Кызылординской области.

До конца года будет полностью открыто движение и со стороны области Улытау. Общая протяженность трассы составит около 400 километров.

Самое главное – в этом году в стране начнется осуществление беспрецедентных по своим масштабам инфраструктурных проектов.

Одна из ключевых магистралей Казахстана – коридор Западный Китай – Западная Европа.

Однако его участок между Кызылордой и Актобе остается узким, что стало причиной частых дорожно-транспортных происшествий.

Я уже поручал расширить данный участок.

В этом году начнется строительство новой четырехполосной дороги по этому маршруту.

Значительная часть существующих дорог остается внутриобластными.

Как вы знаете, в сентябрьском Послании я поручил ускорить строительство трассы Бейнеу – Сексеул.

Работа по этому проекту также начнется в этом году.

После его завершения протяженность Среднего коридора сократится на 900 километров, что позволит напрямую выйти на порты Актау и Курык.

Шоссе Караганда – Жезказган уже много лет находится в плачевном состоянии.

В этом году мы приступим к строительству новой двухполосной дороги вдоль старой трассы. В перспективе планируется реконструкция существующей дороги и расширение ее до четырех полос.

Вокруг Сарыагаша также растет интенсивность транспортного потока.

В связи с этим в текущем году начнется строительство Сарыагашской кольцевой автодороги.

Качество и своевременность выполнения всех работ будут находиться под моим личным контролем.

Реализация данных проектов существенно повысит потенциал Казахстана как международного транспортно-логистического центра.

Наряду с автомобильными трассами следует продолжить работу над расширением и укреплением железнодорожной инфраструктуры, что важно для усиления транспортной связанности.

Запуск движения по вторым путям участка «Достык – Мойынты» в прошлом году, а также завершение строительства обводной линии вокруг Алматы значительно укрепили транзитный статус страны.

В этом году будут построены железнодорожные линии «Кызылжар – Мойынты» и «Дарбаза – Мактаарал», а также модернизированы участки «Алтынколь – Жетыген» и «Жезказган – Сексеул».

Особое значение для Казахстана имеет развитие воздушных путей сообщения.

Нужно запускать новые международные рейсы. Это вопрос не только экономики, но и статуса нашего государства как открытого общества, в котором граждане пользуются свободой передвижения по всему миру.

По нашей территории проходят более десятка международных маршрутов, это положительная тенденция, которую надо всячески стимулировать. Именно сейчас Казахстан должен заявить о себе как международный транзитно-транспортный узел.

Чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий.

Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности, грузовой авиации. То, что наша страна

до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это,

на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд.

Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании. Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если Правительство не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам.

На недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения – цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств.

Страна, производящая сырую нефть в объеме 100 млн тонн, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?!

В этой ситуации у меня есть серьезные претензии к нашим известным экономистам.

Впрочем, к энергетикам тоже имеются схожие претензии. Похоже, придется принимать кадровые решения.

Наша главная стратегическая цель – не сбавлять темпы качественного экономического роста.

С этой целью начата работа по снижению инфляции, объявлен новый инвестиционный цикл, принимаются и другие решения.

Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил.

Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит».

Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса,

и при необходимости внести коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс – это не священное писание.

Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества.

Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей.

В последнее время в мой адрес участились запросы граждан по механизму финансирования частных школ.

В недавнем интервью газете «Turkistan» я высказал свою позицию: действующий порядок государственного финансирования сферы образования искажен и требует незамедлительного исправления.

По итогам аудита частных школ были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными

из-за несовершенства методики подушевого финансирования.

Перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, сформулировать четкие критерии финансирования.

При этом следует учесть положительную роль бизнеса в развитии системы среднего образования.

Схожие, а может и более серьезные проблемы возникли и в здравоохранении.

Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах.

Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. А ведь в 2024-2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 триллиона тенге.

Так, чтобы люди понимали – это 15,5 млрд долларов в международном масштабе.

Надо понимать, что расходы государства на образование и здравоохранение направлены прежде всего на улучшение жизни наших граждан, продиктованы стратегией построения Справедливого Казахстана.

Правоохранительным органам поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем.

Поддерживаю решение Правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов. То, что произошло в Фонде, – это результат отсутствия профессионализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. О патриотизме вообще не упоминаю в данном случае.

Поэтому запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера.

Распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности.

В Фонде медицинского страхования разворовываются огромные средства, в это же время работники службы скорой помощи, фельдшеры по призыву мошенников, в том числе политических, выходят на акции протеста, выдвигают социальные требования.

Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции.

В современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества. Вы видите, что происходит в Европе и США.

Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания.

Правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана.

Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить. Также следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей Закона и Порядка – от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача.

Цифровизация неизбежно станет повсеместной и даже тотальной, это значит, что надо уделить внимание законодательной защите персональных данных, повышению финансовой и цифровой грамотности граждан.

Еще один острый вопрос – эффективное взаимодействие со стратегическими экономическими партнерами Казахстана в условиях международной напряженности. Наша позиция предельно ясная: Казахстан поддерживает экономическую интеграцию, активно участвует в этом процессе, но он должен носить справедливый характер в отношении наших интересов.

Казахстан в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе.

В числе наших приоритетов – широкое внедрение искусственного интеллекта с целью повышения эффективности евразийской интеграции.

Продолжится работа по устранению барьеров в торговле и необоснованного протекционизма.

Например, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда под неоправданным давлением оказалась сфера сельскохозяйственной переработки Казахстана.

Представители отечественной пищевой промышленности вынуждены сокращать производство под напором субсидируемых товаров из государств-участников ЕАЭС. А для нас это вопрос продовольственной безопасности.

Поэтому я говорю о справедливости интеграции.

Правительству следует более активно работать для защиты национальных интересов.

Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов, умело, аргументированно, профессионально отстаивать позиции Казахстана.

Только так мы сможем сделать нашу экономику более конкурентоспособной на международном рынке.

Фото: Акорда

Дорогие участники данного совещания!

Мы стали свидетелями возникновения абсолютно новых явлений, к которым нам и последующему поколению предстоит адаптироваться.

Другими словами, то, что еще недавно казалось, по сути, невероятным или невозможным, становится привычной нормой и даже обыденностью.

На наших глазах происходит эрозия международного права.

Усугубляется кризис доверия на международной арене.

Военные расходы в мире достигли рекордного показателя около трех триллионов долларов, а к 2035 году этот показатель может удвоиться.

Растущая милитаризация подрывает усилия международного сообщества по построению справедливого миропорядка.

В этих непростых условиях возрастает значение внешней политики. Она должна быть максимально сбалансированной, нацеленной на защиту и продвижение стратегических интересов нашего государства.

В целом, в дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Это мы знаем по своему опыту. Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором.

В нашем понимании, дипломатия это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и международной перебранке.

Любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм.

Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений – это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания Президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий.

Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке.

Чтобы понять суть данного Соглашения, необходимо обратить внимание на его название.

Авраам, или Ибрахим, – это пророк в истории религий, в равной мере почитаемый последователями иудаизма, христианства и ислама.

Наша страна должна опираться на ценности, объединяющие все человечество.

Мы выступаем за мир между представителями разных народов и религий. Именно поэтому присоединение к данному Соглашению имеет особое значение и будет содействовать повышению международного авторитета нашей страны.

Казахстан – ответственная средняя держава и по размеру территории крупнейшее государство исламского сообщества.

Мы выступаем на стороне здравого смысла и справедливости и всегда будем руководствоваться этой политикой.

Все наши внешнеполитические акции подчинены одной главной цели – обеспечению территориальной целостности, безопасности и суверенитета Казахстана.

Для меня, Главы казахского государства, Независимость – превыше всего!

Это не юбилейный лозунг, а основной принцип национальной стратегии в этом неспокойном мире.

Много раз говорил: Независимость – это, прежде всего, общенациональное единство и согласие.

Нам важно укреплять сплоченность народа, проявлять стратегическую сдержанность и мудрость, при этом четко видя перед собой главную цель построения процветающего, авторитетного, сильного государства.

Говорил и сейчас хочу напомнить: нам нужно окончательно избавиться от психологии, менталитета нации, не преодолевшей исторические травмы. Обвинять в своих бедах другие народы, вести бесконечные дискуссии и разговоры о своей горькой судьбе – это пережиток прошлого.

Весь мир меняется, пора меняться и нам. Наша нация молодая, надо идти вперед в ногу со временем.

Мир трансформируется во всех измерениях – от политики и экономики до климата и технологий.

В этих условиях мы, в Казахстане, тоже должны принимать смелые, нетривиальные, можно сказать, инновационные решения, не бояться этого. В конце концов, я даже сказал членам Правительства: «Если вы чего-то или кого-то боитесь, дайте мне записку». Если я увижу зерно в принимаемых решениях или в ваших предложениях, я поставлю положительную резолюцию. Я всю ответственность буду брать на себя».

Обращаюсь с этим призывом, прежде всего, к государственным служащим, предпринимателям, ученым.

Наступает, вернее сказать, наступило время больших кардинальных перемен. И наша страна должна занять достойное место в новой исторической реальности.

Дорогие друзья!

В недавнем интервью газете «Turkistan» я подчеркнул, что этот год станет судьбоносным для будущего нашей страны.

Казахстан вступает в новый

этап масштабной политической модернизации, ключевым элементом которой является предстоящая парламентская реформа.

Вы знаете, что инициатива о необходимости перехода к однопалатному Парламенту была обнародована мною в прошлогоднем Послании.

В обществе эта важная идея нашла широкий отклик, и 8 октября я подписал распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе. В ее состав вошли известные правоведы, эксперты, представители политических партий и общественных организаций.

Крайне важно, что к дискуссиям подключились все неравнодушные граждане, которые высказывали свои мнения и оставили предложения в специально созданном разделе «Парламентская реформа» на порталах e-Otinish и eGov.

Рабочая группа проделала большую работу, всесторонне рассмотрела и обобщила предложения граждан по парламентской реформе.

Вся эта работа была в фокусе моего постоянного внимания.

Первое заседание Рабочей группы под моим председательством прошло в середине октября.

Две встречи членов Рабочей группы состоялись 2 и 29 декабря.

В этом году прошло еще три заседания, последнее – буквально вчера, накануне Курултая.

Одним словом, можно констатировать, что интенсивное обсуждение конституционной реформы идет практически полгода.

Исходя из выводов Рабочей группы и регулярно проводившихся замеров общественного мнения, не будет ошибкой сказать, что граждане поддерживают инициативу перехода к однопалатному Парламенту.

Депутаты, руководители партийных фракций Парламента, недавно проводившие встречи с избирателями в регионах, также отмечают, что граждане осведомлены о намеченной реформе и одобряют ее.

Здесь нет каких-либо разночтений, в целом общие контуры ясны, сложился базовый консенсус относительно ключевых принципов и параметров планируемых преобразований.

На основе проведенного комплексного анализа Рабочая группа представила свое видение и конкретные предложения.

Основные вопросы сейчас заключаются в том, сколько будет депутатов в новом Парламенте, какой будет его структура и порядок работы.

Это очень важные, я бы даже сказал, принципиальные детали, которые необходимо тщательно изучить и прийти к взвешенным решениям.

Поэтому сегодня хочу представить на площадке Национального курултая обобщенные предложения Рабочей группы.

Прежде всего, хочу высказать свое мнение по поводу наименования будущего Парламента.

Считаю, что он должен называться Курултай, поскольку историческое значение, сама суть этого понятия понятны и близки нашему народу.

Инициатива возрождения заседаний Курултая была выдвинута мною в 2022 году.

В начале своего выступления я подчеркнул его эффективность.

В целом полагаю, что мы должны сохранить в политической системе страны термин «Курултай» в качестве символа крайне важного государственного института.

Что касается количества депутатов, то этот вопрос также вызвал острые дискуссии, по нему было больше всего разногласий.

Одна сторона отстаивала идею пропорционального представительства, исходя из численности населения нашей страны.

Другая сторона обосновывала необходимость увеличения количества депутатов до 500 человек.

Наша основная цель – сформировать по-настоящему эффективный и профессиональный Парламент.

Новый законодательный орган должен обеспечить всестороннее законодательное сопровождение проводимых в стране масштабных преобразований.

Как показывает передовой мировой опыт, для этого необязательно увеличивать количество депутатов.

Дело ведь не в количестве, а в качестве!

В Парламенте должны быть настоящие патриоты и профессионалы – это самое главное!

В результате детального анализа обращений граждан, жарких дискуссий в рамках Рабочей группы решено определить количественный состав – 145 депутатских мандатов.

Возможно, в новом Парламенте будет три вице-спикера.

А комитетов должно быть не более восьми.

Второй блок предложений затрагивает компетенции Парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов.

Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом.

Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента.

Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению Президента.

Это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Третий блок предложений относится к порядку формирования нового Парламента.

Депутаты теперь будут избираться по пропорциональному принципу.

Это повысит институциональную роль политических партий, а также их ответственность перед обществом.

Знаю, что ряд партий предлагали закрепить пропорциональный принцип не только при формировании Парламента, но и маслихатов всех уровней.

Но на региональном уровне считаю необходимым сохранить мажоритарную систему.

Голос жителей регионов должен быть хорошо слышен.

Это моя твердая позиция.

В ходе обсуждений мне рекомендовали сохранить президентскую квоту в Парламенте.

Но убежден, что новый Парламент не нуждается в чьей-либо опеке и присмотре.

Там не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев, депутаты должны избираться по единым для всех правилам.

В рамках такого подхода упраздняется и специальная квота Ассамблеи народа Казахстана.

На этой волне также предлагалось отказаться от квотирования представительства молодежи, женщин и людей с особыми потребностями.

Но это вопрос из совершенно другой плоскости.

Эти квоты отражают нашу твердую приверженность принципу социальной справедливости и обеспечивают инклюзивность всех общественно-политических процессов в нашей стране.

Поэтому предлагаю сохранить их в неизменном виде.

Вместе с тем обосновывалась необходимость возвращения прежнего порога прохождения партий в Парламент путем его изменения с нынешних пяти до семи процентов.

Эта норма в свое время была принята по инициативе Национального совета общественного доверия, и вкупе с другими изменениями она способствовала значительному совершенствованию нашего избирательного законодательства пять лет назад.

Снижение порога преследовало цель сокращения монополии крупных политических сил в Парламенте и повышения партийной конкуренции.

Норма показала свою эффективность, впервые в истории страны в Мажилис вошли сразу шесть политических партий.

Поэтому считаю, что нужно оставить пятипроцентный барьер.

Четвертый блок предложений касается процедурных моментов и регламента работы.

Депутатов нового Парламента планируется избирать на пять лет.

Предлагается алгоритм принятия законов, состоящий из трех этапов.

Первый – концептуальное одобрение законопроекта, второй – одобрение поправок, третий – принятие закона.

Таким образом, масштабное переформатирование деятельности Парламента логично продолжит осуществленные ранее политические преобразования.

Ключевая цель – укрепить институциональный каркас государства, создать устойчивую политическую систему на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Новая конфигурация властных институтов создаст надежную платформу для строительства справедливого общества равных возможностей для всех и каждого.

В конечном счете, предстоящая реформа Парламента усилит потенциал нашей страны, обеспечит новый ритм и повысит качество проводимых в стране социально-экономических преобразований.

Как мною не раз отмечалось, реформы – постоянный процесс, опирающийся на потребности общества и логику государственного развития.

И как показывают результаты состоявшихся обсуждений в рамках Рабочей группы – запрос на изменения действительно назрел.

Мы получили более пятисот различных предложений по парламентской реформе, но, вместе с тем, почти в три раза больше рекомендаций по вопросам общего конституционного строительства со стороны юристов, экспертов, общественников.

Все эти вопросы находятся вне компетенции действующей Рабочей группы, но вызывают вполне обоснованный интерес и требуют пристального рассмотрения.

В частности, общество волнует представленность регионов и этнокультурных объединений в системе государственной власти, о чем сегодня говорил депутат Пономарев.

Это, безусловно, важная тема, которую нельзя игнорировать.

Очевидно, что к решению указанной задачи нужно подойти ответственно, имея в виду интересы государства.

Все планируемые изменения должны органично дополнять друг друга, ни в коем случае не вступать во взаимное противоречие.

Моя принципиальная позиция заключается в том, что конституционные принципы казахской модели согласия и единства, а также устоявшиеся традиции взаимодействия власти и общества, нужно не только сохранить, но и усилить.

На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа.

Исходя из этого исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными.

В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан.

Вместе с тем, Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран.

В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы.

Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны.

Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов.

Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами.

У Председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.

Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что, конечно, значительно усилит его статус.

Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

Кеңес – Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия.

Вместе с тем новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства.

В ведение Совета перейдет функция проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение.

Статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного Совета планируется регламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом.

Со стороны профессиональных юристов также высказывалась необходимость уточнения в Конституции некоторых моментов.

В частности, важное предложение касается вопроса выборов Главы государства.

Согласно действующей Конституции, в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих Президенту исполнять свои обязанности, его мандат на оставшийся срок переходит к спикеру Сената.

При невозможности председателя Сената возглавить страну полномочия Президента передаются далее по властной вертикали.

Стоит подчеркнуть, что принципиальной здесь является формулировка «на оставшийся срок». То есть это может быть, к примеру, и полгода, и даже шесть лет.

Поэтому, в случае сложения Президентом своих полномочий, в соответствии с передовой международной практикой нам необходимо закрепить в Основном законе норму о проведении в течение двух месяцев внеочередных выборов Главы государства.

Мое твердое убеждение, что в будущем любой лидер нашей страны должен подтверждать свою легитимность на выборах.

Конституционная поправка в этой части станет важным сигналом будущим руководителям Казахстана.

Вместе с тем выяснилось, что в тексте Конституции есть отдельные терминологические неточности и стилистические искажения.

В рамках конституционной реформы надо устранить и эти упущения.

Наряду с юристами, к этой работе будут привлечены квалифицированные языковеды.

Еще один важный вопрос. В преамбуле Конституции следует более четко прописать наши национальные ценности, чтобы они стали незыблемыми, сколько бы времени ни прошло.

В ней также должны найти конкретное отражение глубокие корни цивилизации и государственности на казахской земле. Так мы твердо заявим о преемственности нашей страны с великими государствами Великой степи.

Кроме того, нам нужно закрепить в Конституции положение о том, что высшей целью мы ставим построение Справедливого Казахстана, которая будет достигнута.

В Основной закон, в частности, в новую редакцию его преамбулы считаю необходимым ввести принципы, касающиеся строительства правового государства, а также бережного отношения к природе и защиты окружающей среды. Все указанные принципы государственного строительства являются абсолютно актуальными и не подлежат ревизии или эрозии.

Нужно сохранить и усилить нормы, подчеркивающие светский характер нашей страны.

Наша Конституция должна соответствовать веяниям времени.

В ХХІ веке цифровизация идет быстрыми темпами, приобретя устойчивый, очень динамичный характер.

Высокие технологии начали оказывать прямое влияние на повседневную жизнь, права и свободы человека.

Очевидно, что в будущем эта тенденция только усилится.

Поэтому в Основном законе надо обязательно обозначить и институционально-правовые основы процесса цифровизации в Казахстане.

Считаю необходимым четко прописать в Конституции норму о том, что персональные цифровые данные граждан защищаются законом.

Из всего массива поступивших к этому времени предложений мною затронуты только основные моменты.

Таким образом, уже вырисовывается общий контур конституционной реформы.

В ходе дискуссий и обсуждений, проходивших на протяжении полугода, определены ключевые параметры предстоящей реформы, которые тесно увязаны между собой.

Конструктивные идеи и предложения граждан, полученные посредством соответствующих каналов коммуникации, были тщательно изучены и максимально учтены.

Если эти подходы получат поддержку народа, в Казахстане начнется новый этап государственного строительства.

Уважаемые члены Курултая!

Каждый из вас принимает деятельное участие в реализации масштабных реформ и хорошо понимает логику происходящих преобразований.

Главная цель политической модернизации – укрепление потенциала Казахстана, усиление готовности (резистенции) нашей государственности к современным вызовам.

Важны не формальные изменения, а положительная трансформация самой сути государственных институтов, улучшение их взаимодействия.

Благодаря конституционным реформам 2022 года нами были приняты меры, направленные на выстраивание сбалансированной политической системы и повышение эффективности государственного управления.

В целях укрепления верховенства закона и укоренения правовой культуры был учрежден Конституционный суд.

Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс изменил баланс судебных вердиктов в пользу граждан и предпринимателей, позволив им успешно отстаивать свои законные интересы.

Важным шагом в укреплении системы защиты прав граждан стало создание кассационных судов и получение Уполномоченным по правам человека конституционного статуса.

Нами модернизирована система выборов и порядок формирования представительных органов власти, значительно усилены их политическое влияние и полномочия.

Новая избирательная модель открыла дорогу в Парламент и маслихаты представителям разных идеологических взглядов и политических партий.

Волна обновления прокатилась и по исполнительной власти после введения выборности сельских акимов.

Важной конституционной новацией стал запрет родственникам Главы государства занимать высокие, ключевые должности в системе управления.

Таким образом, комплексные изменения затронули все ветви власти – судебную, законодательную, исполнительную, причем, как на центральном, так и на региональном уровнях.

Более того, ощутимые перемены произошли и на уровне верховной власти – институте президентства.

Все указанные реформы тщательно обдумывались мною, исходя из безусловного приоритета государственных интересов и благополучия народа.

Поэтому все инициативы встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны.

Убежден, для достижения положительного и стабильного результата необходимо следовать эволюционным путем, действовать поэтапно, адаптировать общество к новым политическим и экономическим реалиям.

Недаром в народе говорят – всему свое время.

Считаю, что такое время пришло.

И сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением.

Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет.

Речь идет об учреждении института Вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции.

Назначать Вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов.

Круг его полномочий определяет сам Глава государства.

Предполагается, что Вице-президент по поручению Президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы Президента в Парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения Президента.

Данные основные положения, касающиеся служебного функционала Вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции.

Упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность Государственного советника.

Функционал, структура Администрации Президента и система ее управления будут реформированы в соответствии с практической необходимостью.

Вам, конечно, известно, что должность Вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии.

Должен подчеркнуть: данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти.

Напротив, пост Президента остается главным в государственной системе.

Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика.

От этой, оправдавшей себя, политической системы отказываться нельзя. Тем более, международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора.

Уверен, предложенные мною реформы государственной власти, в частности, переход к однопалатному парламенту – Курултаю, создание

Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности Вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят ее потенциал.

Наряду с системными преобразованиями 2022 года реализация предстоящих реформ означает переход от модели, утвержденной более 30 лет назад, в 1995 году, к совершенно новой конституционной модели.

Если граждане поддержат данные инициативы на общенациональном референдуме, государственность и политическая система Казахстана будут кардинально переформатированы, в стране будет обеспечен более высокий уровень стабильности.

Таким образом, мы сможем сплоченно, всем народом противостоять вызовам нынешней нестабильной эпохи.

Изначально предполагалось, что в рамках парламентской реформы поправки коснутся около 40 статей Основного закона.

Однако в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим.

Вы знаете, что в результате реформы 2022 года обновились 33 статьи Конституции.

Планируемые же сейчас изменения имеют более масштабный характер.

Фактически, мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции.

Поэтому мною принято решение создать Конституционную комиссию. Завтра подпишу специальный Указ.

В состав Комиссии войдут свыше 100 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов и других профессионалов.

Эту работу возглавит председатель Конституционного Суда.

Комиссия детально рассмотрит, обобщит все предложения и подготовит проект конкретных изменений.

Затем будет определена дата общенационального референдума.

Несмотря на очень серьезное обострение ситуации в мире, мы воплотили в жизнь сложные и фундаментальные преобразования в нашей стране.

Итоги референдумов по конституционной реформе 2022 года и строительству АЭС стали свидетельством поддержки подавляющего большинства граждан моей политики.

Каждое решение я принимаю только после тщательного анализа, с точки зрения их необходимости для страны.

Конкретная работа, направленная на повышение благосостояния граждан, для меня важнее всего.

Благополучие народа, интересы нации, государства – высшая ценность для меня.

Я буду и дальше прилагать все силы для развития страны и укрепления нашей Независимости.

Хочу выразить сердечную признательность и огромную благодарность всему народу и присутствующим в этом зале за неизменную поддержку моего стратегического курса.

Уважаемые друзья!

Национальный курултай займет свое достойное место в летописи нашей страны.

За очень короткий период времени мы проделали большую работу, заложив основу Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана.

Вы внесли значительный вклад в проводимую политико-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную трансформацию страны, укрепление нашей государственности.

Уверен, в будущем мы вместе продолжим трудиться на благо Родины.

Перед нами все еще много задач.

Самые важные дела, которые определят будущее нашей нации, только начинаются.

Поэтому мы не должны бояться трудностей, и не имеем ни права, ни времени почивать на лаврах.

Укрепляя наше единство, мы обязаны, засучив рукава, приступить к работе.

Если новый Парламент получит глубокое и емкое по своему содержанию название «Курултай», которое занимает особое место в национальном самосознании, то уверен, что это можно будет расценивать как хороший знак.

Сегодня мною подписан Указ о награждении государственными наградами группы граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ.