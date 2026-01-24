РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:29, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Ержан Жиенбаев: Халық Кеңесі продолжит выполнение стратегических функций АНК и Национального курултая

    Об этом заявил помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержан Жиенбаев на первом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ержан Жиенбаев
    Фото: Конституционный Суд

    По его словам, на V заседании Национального курултая Главой государства озвучено исторически  важное предложение, призванное «замкнуть собой всю политическую конструкцию, которая методично выстраивалась на протяжении нескольких лет». 

    — Президентом предложено учреждение существующего в целом ряде стран института вице-президента. Как обозначено самим Главой государства, «в нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии», — сказал он. 

    Кроме того, на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.

    — Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа. Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции, — добавил Ержан Жиенбай.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Парламент Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
