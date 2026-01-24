Ержан Жиенбаев: Халық Кеңесі продолжит выполнение стратегических функций АНК и Национального курултая

По его словам, на V заседании Национального курултая Главой государства озвучено исторически важное предложение, призванное «замкнуть собой всю политическую конструкцию, которая методично выстраивалась на протяжении нескольких лет».

— Президентом предложено учреждение существующего в целом ряде стран института вице-президента. Как обозначено самим Главой государства, «в нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии», — сказал он.

Кроме того, на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.

— Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа. Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции, — добавил Ержан Жиенбай.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.