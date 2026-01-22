РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:04, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе

    О том, кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщили в пресс-службе Акорды, передает агентство Kazinform.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Азимова Эльвира Абилхасимовна — Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан, председатель Конституционной комиссии;

    Карин Ерлан Тынымбайулы — Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя Конституционной комиссии;

    Балаева Аида Галымовна — заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Республики Казахстан, заместитель председателя Конституционной комиссии;

    Жарылганов Айдар Тулетаевич — заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь Конституционной комиссии.

    Члены Комиссии:

    Айнабеков Мейрамхат Карибекулы — председатель общественного совета области Абай;

    Акылбай Серик Байсеитулы — председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»;

    Алтынбаев Али Сапаргалиевич — первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

    Алтынбеков Бекзат Кумарулы — председатель Карагандинского областного филиала партии «Amanat», член общественного совета Карагандинской области;

    Асанов Жакип Кажманович — заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;

    Атабаева Гульзира Нуржановна — руководитель молодежного совета «Келешек»;

    Ахметзакиров Наиль Рафисович — Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан;

    Абенов Мурат Абдуламитович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Абишев Газиз Серикович — политический обозреватель;

    Абишов Нуралы Алмаханович — председатель маслихата Туркестанской области;

    Азильханов Марат Алмасович — заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана;

    Аленов Бауржан Толегенович — первый заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;

    Аубакирова Индира Ураловна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан»;

    Ашимжанов Жанарбек Садыканович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Ашимова Аяужан Турсынбековна — председатель общественного совета Восточно-Казахстанской области;

    Байбеков Шалкар Заманбекович — председатель маслихата области Абай;

    Байгоджаев Куат Султанович — председатель маслихата Алматинской области;

    Балтабаев Адиль — журналист, ведущий телепроекта «President»;

    Башимов Марат Советович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Бейсенбаев Елнур Сабыржанович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Amanat»;

    Бекназаров Нурлан Кудиярович — председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан;

    Борчашвили Исидор Шамилович — профессор Высшей школы права Международного университета Астаны, доктор юридических наук;

    Бубенко Владимир Степанович — председатель маслихата Северо-Казахстанской области;

    Бурахан Ернур Кушерханович — председатель правления акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;

    Годунова Наталья Николаевна — член совета директоров, независимый директор акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

    Гаипов Зулфухар Султанулы — председатель общественного совета города Астаны;

    Даулеталин Сатыбалды Телагысович — председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;

    Дулатбеков Нурлан Орынбасарович — ректор некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;

    Дуйсенов Еркин Эрманович — заместитель председателя правления, первый проректор, профессор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», доктор юридических наук;

    Егизбаев Серик Рахметоллаулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Ауыл»;

    Иргалиев Асет Арманович — Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

    Ергарин Даурен Тлекович — заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

    Есекеев Куанышбек Бакытбекович — помощник Президента Республики Казахстан;

    Еспаева Дания Мадиевна — заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Ещанов Сайлаубек Ергазиевич — председатель маслихата Костанайской области;

    Жакаева Лейла Султановна — профессор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, доктор юридических наук;

    Жакипбаев Кайрат Толегенович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;

    Джаманкулова Карлыгаш Калибековна — президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз»;

    Желдибай Руслан Султанулы — помощник Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;

    Жиенбаев Ержан Нурланович — помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам;

    Джумурбаев Тимур Габдулович — председатель республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары»;

    Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич — председатель общественного совета Мангистауской области;

    Жылкышиев Байдилда — председатель общественного совета Туркестанской области;

    Закиева Динара Болатовна — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан;

    Зейнұлқабден Табиғат — председатель маслихата города Астаны;

    Илеуова Гульмира Токшалыковна — руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»;

    Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Исетов Арман Аскарович — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;
    Кенжеханулы Рауан — президент международного общества «Қазақ тілі»;

    Ким Вера Александровна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть»;

    Кузиева Замира Закиржановна — управляющий директор товарищества с ограниченной ответственностью «Единый консолидирующий центр» города Астаны;

    Кунтуган Еркежан — директор телеканала «Jibek joly»;

    Кадиров Данияр Рамазанович — президент некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар»;

    Кажибаева Раушан Жанабергеновна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан;

    Калтаева Ляззат Молдабековна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента Республики Казахстан;

    Қамзабекұлы Дихан — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері»;

    Карабасова Лаура Чапаевна — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»;

    Карагойшин Рустам Тимурович — председатель правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»;

    Касымбек Женис Махмудулы — аким города Астаны;

    Кобжанов Нуркен Сайфиддинович — председатель маслихата Карагандинской области;

    Ходжаназаров Айдарбек Асанович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Respublika»;

    Көпжасарұлы Ерқанат — журналист, телеведущий Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан»;

    Кулкенов Мереке Абдешулы — председатель республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана»;

    Кульшманов Канат Амангельдинович — заведующий Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан;

    Кусаинов Абельгази Калиакпарович — общественный и государственный деятель;

    Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович — научный руководитель Центра прикладных экономических исследований;

    Кырыкбаев Арман Оразбаевич — помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

    Лаврентьев Андрей Сергеевич — председатель совета директоров акционерного общества «Группа компаний «Allur Group» и акционерного общества «Qarmet»;

    Ластаев Артур Ермекович — Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан;

    Магеррамов Магеррам Мамедович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции Народной партии Казахстана;

    Малахов Дмитрий Михайлович — Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан;

    Малиновский Виктор Александрович — профессор некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз»;

    Матаев Жанбырбай Жанибекович — председатель маслихата Мангистауской области;

    Мергалиев Асламбек Амангельдинович — Председатель Верховного Суда Республики Казахстан;

    Мукаев Мурат Рахметович — председатель маслихата Западно-Казахстанской области;

    Мырзағараев Мади Жомартұлы — председатель Республиканской коллегии адвокатов;

    Налибаев Нурлыбек Машбекович — аким Кызылординской области;

    Нарикбаев Талгат Максутович — председатель правления акционерного общества «Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева»;

    Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич — председатель маслихата города Шымкента;

    Нұралиев Абдалы Тоқбергенұлы — председатель маслихата Жамбылской области;

    Нургалиева Мадина Маратовна — директор Института общественной политики партии «Amanat»;

    Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович — политолог;

    Нурмуханов Бакыт Маратович — заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан;

    Нұртаза Самат Русланұлы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович — председатель правления акционерного общества «Агентство «Хабар»;

    Онгарбаев Еркин Ануарович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;

    Отыншиев Меиржан Батырбекович — председатель маслихата города Алматы;

    Умиралиев Жандос Жанибекович — первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;

    Перепечина Ольга Валентиновна — заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;

    Перуашев Азат Турлыбекулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Ақ жол»;

    Пономарев Сергей Михайлович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции Общенациональной социалдемократической партии;

    Рожин Максим Николаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Рыпаков Денис Сергеевич — председатель маслихата Восточно-Казахстанской области;

    Сабильянов Нуртай Салихулы — председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Сапиев Бахытжан Шаймухаметович — советник Президента Республики Казахстан;

    Сарым Айдос Амироллаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Садвокасова Айгуль Какимбековна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт философии, политологии и религиоведения»;

    Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович — министр юстиции Республики Казахстан;

    Сатыбалды Дархан Амангелдыулы — аким города Алматы;

    Сураган Дурвудхан — математик, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;

    Суентаева Гулкасима Рамазановна — председатель маслихата Актюбинской области;

    Сулейменова Жулдыз Досбергеновна — министр просвещения Республики Казахстан;

    Теренченко Илья Сергеевич — председатель маслихата Павлодарской области;

    Тойлыбаева Гульнар Кожагуловна — председатель маслихата области Жетысу;
    Токтамурат Армангуль — журналист, продюсер Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан»;

    Токшалык Ерлан Бейсенович — председатель общественного совета Северо-Казахстанской области;

    Толыкбай Максат Маликович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Туймебаев Жансеит Кансеитович — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

    Тлеуберди Мухтар Бескенулы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

    Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич — председатель маслихата Кызылординской области;

    Ударцев Сергей Федорович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;

    Умарова Айман Муратовна — адвокат, соучредитель общественного фонда «Правозащитники»;

    Фазылжан Анар Муратовна — член общественного совета города Алматы;

    Хайруллиев Муса Карашаевич — председатель маслихата Атырауской области;

    Шагыртаев Имамзада Куанышбаевич — член общественного совета Кызылординской области;

    Шаймарданов Жандос Нурланович — директор республиканского государственного учреждения «Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан»;

    Шапақ Үнзила — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;

    Шаталов Никита Сергеевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Шибутов Марат Максумович — политолог;

    Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна — председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»;

    Шингисов Бауыржан Кабденович — председатель маслихата области Улытау;

    Искакова Жулдызай Амангельдиновна — председатель правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития»;

    Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    Юсупов Меиржан Бахитович — председатель правления акционерного общества Национальная атомная компания «Казатомпром».

    Ранее Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    Теги:
    Конституция Акорда Политические реформы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают