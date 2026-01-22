Кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе
О том, кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщили в пресс-службе Акорды, передает агентство Kazinform.
Азимова Эльвира Абилхасимовна — Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан, председатель Конституционной комиссии;
Карин Ерлан Тынымбайулы — Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя Конституционной комиссии;
Балаева Аида Галымовна — заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Республики Казахстан, заместитель председателя Конституционной комиссии;
Жарылганов Айдар Тулетаевич — заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь Конституционной комиссии.
Члены Комиссии:
Айнабеков Мейрамхат Карибекулы — председатель общественного совета области Абай;
Акылбай Серик Байсеитулы — председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»;
Алтынбаев Али Сапаргалиевич — первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Алтынбеков Бекзат Кумарулы — председатель Карагандинского областного филиала партии «Amanat», член общественного совета Карагандинской области;
Асанов Жакип Кажманович — заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;
Атабаева Гульзира Нуржановна — руководитель молодежного совета «Келешек»;
Ахметзакиров Наиль Рафисович — Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан;
Абенов Мурат Абдуламитович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Абишев Газиз Серикович — политический обозреватель;
Абишов Нуралы Алмаханович — председатель маслихата Туркестанской области;
Азильханов Марат Алмасович — заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана;
Аленов Бауржан Толегенович — первый заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;
Аубакирова Индира Ураловна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан»;
Ашимжанов Жанарбек Садыканович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Ашимова Аяужан Турсынбековна — председатель общественного совета Восточно-Казахстанской области;
Байбеков Шалкар Заманбекович — председатель маслихата области Абай;
Байгоджаев Куат Султанович — председатель маслихата Алматинской области;
Балтабаев Адиль — журналист, ведущий телепроекта «President»;
Башимов Марат Советович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Бейсенбаев Елнур Сабыржанович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Amanat»;
Бекназаров Нурлан Кудиярович — председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан;
Борчашвили Исидор Шамилович — профессор Высшей школы права Международного университета Астаны, доктор юридических наук;
Бубенко Владимир Степанович — председатель маслихата Северо-Казахстанской области;
Бурахан Ернур Кушерханович — председатель правления акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;
Годунова Наталья Николаевна — член совета директоров, независимый директор акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
Гаипов Зулфухар Султанулы — председатель общественного совета города Астаны;
Даулеталин Сатыбалды Телагысович — председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
Дулатбеков Нурлан Орынбасарович — ректор некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;
Дуйсенов Еркин Эрманович — заместитель председателя правления, первый проректор, профессор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», доктор юридических наук;
Егизбаев Серик Рахметоллаулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Ауыл»;
Иргалиев Асет Арманович — Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
Ергарин Даурен Тлекович — заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;
Есекеев Куанышбек Бакытбекович — помощник Президента Республики Казахстан;
Еспаева Дания Мадиевна — заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Ещанов Сайлаубек Ергазиевич — председатель маслихата Костанайской области;
Жакаева Лейла Султановна — профессор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, доктор юридических наук;
Жакипбаев Кайрат Толегенович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;
Джаманкулова Карлыгаш Калибековна — президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз»;
Желдибай Руслан Султанулы — помощник Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;
Жиенбаев Ержан Нурланович — помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам;
Джумурбаев Тимур Габдулович — председатель республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары»;
Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич — председатель общественного совета Мангистауской области;
Жылкышиев Байдилда — председатель общественного совета Туркестанской области;
Закиева Динара Болатовна — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан;
Зейнұлқабден Табиғат — председатель маслихата города Астаны;
Илеуова Гульмира Токшалыковна — руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»;
Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Исетов Арман Аскарович — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;
Кенжеханулы Рауан — президент международного общества «Қазақ тілі»;
Ким Вера Александровна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть»;
Кузиева Замира Закиржановна — управляющий директор товарищества с ограниченной ответственностью «Единый консолидирующий центр» города Астаны;
Кунтуган Еркежан — директор телеканала «Jibek joly»;
Кадиров Данияр Рамазанович — президент некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар»;
Кажибаева Раушан Жанабергеновна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан;
Калтаева Ляззат Молдабековна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента Республики Казахстан;
Қамзабекұлы Дихан — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері»;
Карабасова Лаура Чапаевна — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»;
Карагойшин Рустам Тимурович — председатель правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»;
Касымбек Женис Махмудулы — аким города Астаны;
Кобжанов Нуркен Сайфиддинович — председатель маслихата Карагандинской области;
Ходжаназаров Айдарбек Асанович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Respublika»;
Көпжасарұлы Ерқанат — журналист, телеведущий Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан»;
Кулкенов Мереке Абдешулы — председатель республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана»;
Кульшманов Канат Амангельдинович — заведующий Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан;
Кусаинов Абельгази Калиакпарович — общественный и государственный деятель;
Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович — научный руководитель Центра прикладных экономических исследований;
Кырыкбаев Арман Оразбаевич — помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
Лаврентьев Андрей Сергеевич — председатель совета директоров акционерного общества «Группа компаний «Allur Group» и акционерного общества «Qarmet»;
Ластаев Артур Ермекович — Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан;
Магеррамов Магеррам Мамедович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции Народной партии Казахстана;
Малахов Дмитрий Михайлович — Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан;
Малиновский Виктор Александрович — профессор некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз»;
Матаев Жанбырбай Жанибекович — председатель маслихата Мангистауской области;
Мергалиев Асламбек Амангельдинович — Председатель Верховного Суда Республики Казахстан;
Мукаев Мурат Рахметович — председатель маслихата Западно-Казахстанской области;
Мырзағараев Мади Жомартұлы — председатель Республиканской коллегии адвокатов;
Налибаев Нурлыбек Машбекович — аким Кызылординской области;
Нарикбаев Талгат Максутович — председатель правления акционерного общества «Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева»;
Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич — председатель маслихата города Шымкента;
Нұралиев Абдалы Тоқбергенұлы — председатель маслихата Жамбылской области;
Нургалиева Мадина Маратовна — директор Института общественной политики партии «Amanat»;
Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович — политолог;
Нурмуханов Бакыт Маратович — заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан;
Нұртаза Самат Русланұлы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович — председатель правления акционерного общества «Агентство «Хабар»;
Онгарбаев Еркин Ануарович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;
Отыншиев Меиржан Батырбекович — председатель маслихата города Алматы;
Умиралиев Жандос Жанибекович — первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;
Перепечина Ольга Валентиновна — заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;
Перуашев Азат Турлыбекулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции партии «Ақ жол»;
Пономарев Сергей Михайлович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фракции Общенациональной социалдемократической партии;
Рожин Максим Николаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Рыпаков Денис Сергеевич — председатель маслихата Восточно-Казахстанской области;
Сабильянов Нуртай Салихулы — председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Сапиев Бахытжан Шаймухаметович — советник Президента Республики Казахстан;
Сарым Айдос Амироллаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Садвокасова Айгуль Какимбековна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт философии, политологии и религиоведения»;
Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович — министр юстиции Республики Казахстан;
Сатыбалды Дархан Амангелдыулы — аким города Алматы;
Сураган Дурвудхан — математик, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
Суентаева Гулкасима Рамазановна — председатель маслихата Актюбинской области;
Сулейменова Жулдыз Досбергеновна — министр просвещения Республики Казахстан;
Теренченко Илья Сергеевич — председатель маслихата Павлодарской области;
Тойлыбаева Гульнар Кожагуловна — председатель маслихата области Жетысу;
Токтамурат Армангуль — журналист, продюсер Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан»;
Токшалык Ерлан Бейсенович — председатель общественного совета Северо-Казахстанской области;
Толыкбай Максат Маликович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Туймебаев Жансеит Кансеитович — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
Тлеуберди Мухтар Бескенулы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич — председатель маслихата Кызылординской области;
Ударцев Сергей Федорович — судья Конституционного Суда Республики Казахстан;
Умарова Айман Муратовна — адвокат, соучредитель общественного фонда «Правозащитники»;
Фазылжан Анар Муратовна — член общественного совета города Алматы;
Хайруллиев Муса Карашаевич — председатель маслихата Атырауской области;
Шагыртаев Имамзада Куанышбаевич — член общественного совета Кызылординской области;
Шаймарданов Жандос Нурланович — директор республиканского государственного учреждения «Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан»;
Шапақ Үнзила — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;
Шаталов Никита Сергеевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Шибутов Марат Максумович — политолог;
Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна — председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»;
Шингисов Бауыржан Кабденович — председатель маслихата области Улытау;
Искакова Жулдызай Амангельдиновна — председатель правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития»;
Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Юсупов Меиржан Бахитович — председатель правления акционерного общества Национальная атомная компания «Казатомпром».
Ранее Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.