    21:34, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Президент подписал указ о создании Конституционной комиссии
    Фото: Акорда

    Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии).

    В целях выработки предложений по Конституционной реформе Президент постановил: 

    1. Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию) (далее — Комиссия).

    2. Утвердить прилагаемые:

    1) Положение о Комиссии;

    2) состав Комиссии.

    3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Конституция Акорда Президент Казахстана Политические реформы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
