21:34, 21 Январь 2026 | GMT +5
Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.
Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии).
В целях выработки предложений по Конституционной реформе Президент постановил:
1. Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию) (далее — Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Комиссии;
2) состав Комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.