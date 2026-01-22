Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии

Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии).

В целях выработки предложений по Конституционной реформе Президент постановил:

1. Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию) (далее — Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Комиссии;

2) состав Комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.