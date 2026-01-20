РУ
    13:13, 20 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане будет создана новая совещательная площадка «Халық кеңесі»

    На пятом Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании новой совещательной площадки «Халық кеңесі», передает Kazinform.

    В Казахстане будет создана новая совещательная площадка «Халық кеңесі»
    Фото: Акорда

    Халық кеңесі объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп.

    — Исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая завершены. Предлагаю создать Народный Совет Казахстана — Халық кеңесі, — сказал Глава государства.

    Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халық кеңесі планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом.

    В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений. Деятельность Халық кеңесі будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

    — Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, — отметил Президент.

    В его состав войдут 126 человек:
    ▪️ 42 представителя этнокультурных объединений
    ▪️ 42 представителя маслихатов
    ▪️ 42 представителя общественных организаций

    Заседания «Халық кеңесі» будут проходить один раз в год.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Национальный курултай
