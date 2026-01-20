В Казахстане будет создана новая совещательная площадка «Халық кеңесі»

Халық кеңесі объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп.

— Исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая завершены. Предлагаю создать Народный Совет Казахстана — Халық кеңесі, — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халық кеңесі планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом.

В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений. Деятельность Халық кеңесі будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

— Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, — отметил Президент.

В его состав войдут 126 человек:

▪️ 42 представителя этнокультурных объединений

▪️ 42 представителя маслихатов

▪️ 42 представителя общественных организаций

Заседания «Халық кеңесі» будут проходить один раз в год.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.