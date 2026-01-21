РУ
    12:51, 21 Январь 2026

    Массовая драка в Шымкенте: один человек погиб, второй в реанимации

    В Шымкенте продолжается расследование массовой потасовки, начавшейся с дорожного конфликта и закончившейся убийством. Один из участников скончался, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Полиция разыскивает подозреваемых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео ДП Шымкента

    Как сообщили в городском управлении здравоохранения города, 36-летний мужчина, выживший в драке, был доставлен в городскую клиническую больницу № 1 в крайне тяжелом состоянии.

    — У пациента 1990 года рождения диагностировано проникающее колото-резаное ранение левой половины грудной клетки. В экстренном порядке было проведено оперативное лечение, — сообщили в ведомстве.

    По словам медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым. Он получает интенсивную терапию в отделении реанимации.

    Инцидент произошел 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова.

    По предварительным данным, водитель Toyota Camry допустил столкновение с Hyundai Sonata, стоявшей на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

    После ДТП конфликт быстро вышел за рамки словесной перепалки. Из Toyota Camry вышли трое мужчин, из Hyundai Sonata — водитель и двое пассажиров. Спустя несколько минут к участникам конфликта подъехал Lexus LX-570, из которого вышли еще четверо человек — предположительно, на подмогу стороне стороне Toyota Camry.

    Словесный конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой был применен нож.

    В результате потасовки один из участников был госпитализирован в первую городскую клиническую больницу с множественными колото-резаными ранениями.

    Второго пострадавшего — 40-летнего Василия Колесникова — по предварительным данным, насильно вывезли за пределы города. Как следует из записей камер уличного видеонаблюдения, подозреваемые пересадили мужчину в автомобиль ВАЗ-2114 и оставили возле центральной районной больницы Ордабасинского района Туркестанской области. К тому моменту он, предположительно, уже был мертв либо находился при смерти.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые объявлены в розыск.

    — Департаментом полиции города Шымкента принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц.
    В оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, задействованы все силы и средства, — сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, погибший Василий Колесников ранее был судим за убийство, и произошедшее могло быть не спонтанной «дорожной разборкой», а спланированным нападением.

    Были ли события на перекрестке случайным конфликтом или прикрытием для мести — предстоит установить следствию.

    По имеющейся информации, отец погибшего — тренер по греко-римской борьбе в Шымкенте. Год назад он потерял супругу, теперь семье предстоит похоронить и сына.

    Напомним, накануне после поручения Президента МВД дать правовую оценку действиям департамента полиции Шымкента в связи с резонансным убийством 21-летней студентки Нурай Серикбай, от занимаемых должностей были освобождены начальник ДП Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов. Ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.

    Шымкент Убийство Уголовное дело
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
