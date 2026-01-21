Массовая драка в Шымкенте: один человек погиб, второй в реанимации

Как сообщили в городском управлении здравоохранения города, 36-летний мужчина, выживший в драке, был доставлен в городскую клиническую больницу № 1 в крайне тяжелом состоянии.

— У пациента 1990 года рождения диагностировано проникающее колото-резаное ранение левой половины грудной клетки. В экстренном порядке было проведено оперативное лечение, — сообщили в ведомстве.

По словам медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым. Он получает интенсивную терапию в отделении реанимации.

Инцидент произошел 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry допустил столкновение с Hyundai Sonata, стоявшей на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

После ДТП конфликт быстро вышел за рамки словесной перепалки. Из Toyota Camry вышли трое мужчин, из Hyundai Sonata — водитель и двое пассажиров. Спустя несколько минут к участникам конфликта подъехал Lexus LX-570, из которого вышли еще четверо человек — предположительно, на подмогу стороне стороне Toyota Camry.

Словесный конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой был применен нож.

В результате потасовки один из участников был госпитализирован в первую городскую клиническую больницу с множественными колото-резаными ранениями.

Второго пострадавшего — 40-летнего Василия Колесникова — по предварительным данным, насильно вывезли за пределы города. Как следует из записей камер уличного видеонаблюдения, подозреваемые пересадили мужчину в автомобиль ВАЗ-2114 и оставили возле центральной районной больницы Ордабасинского района Туркестанской области. К тому моменту он, предположительно, уже был мертв либо находился при смерти.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые объявлены в розыск.

— Департаментом полиции города Шымкента принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц.

В оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, задействованы все силы и средства, — сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибший Василий Колесников ранее был судим за убийство, и произошедшее могло быть не спонтанной «дорожной разборкой», а спланированным нападением.

Были ли события на перекрестке случайным конфликтом или прикрытием для мести — предстоит установить следствию.

По имеющейся информации, отец погибшего — тренер по греко-римской борьбе в Шымкенте. Год назад он потерял супругу, теперь семье предстоит похоронить и сына.

Напомним, накануне после поручения Президента МВД дать правовую оценку действиям департамента полиции Шымкента в связи с резонансным убийством 21-летней студентки Нурай Серикбай, от занимаемых должностей были освобождены начальник ДП Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов. Ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.