Начальник полиции Шымкента и его первый заместитель уволены из органов внутренних дел

В ведомстве сообщили, что за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник ДП Шымкента Нурлан Алмасбеков и первый заместитель начальника ДП Шымкента Курманбек Сахов, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.

Курманбек Сахов. Фото: ДП Шымкента

Департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения обращения родственников погибшей сотрудниками управления полиции Каратауского района.

— В рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке, — сообщили в МВД РК.

Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.

За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.

— МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов, способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости, — подчеркнули в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.

Отметим, сегодня Президент Казахстана, выступая на Национальном курултае, поручил МВД дать правовую оценку действиям департамента полиции Шымкента. Параллельно отдельную проверку проводит Генпрокуратура.

Нурай Серикбай была убита 11 января в Шымкенте. По словам родственников, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ножевых ранений. Девушка скончалась на месте происшествия, нападавший скрылся.

13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания.

Родственники погибшей заявили, что девушка неоднократно обращалась за помощью в полицию, сообщая о преследовании и угрозах. В ДП Шымкента сообщили, что все доводы семьи проверяются в рамках досудебного расследования, уголовное дело находится на личном контроле руководства.

В МВД ранее сообщили о создании специальной следственно-оперативной группы из числа наиболее опытных сотрудников. Также назначена служебная проверка по фактам возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента.