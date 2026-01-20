РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 20 Январь 2026 | GMT +5

    «Похищение девушек — жестокое преступление»: Токаев прокомментировал дело Нурай в Шымкенте

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае прокомментировал трагическое происшествие в Шымкенте, где от рук мужчины погибла девушка по имени Нурай, отметив, что это вызвало широкий общественный резонанс, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев, Национальный курултай
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Глава государства сообщил, что по данному делу поступило более 130 обращений в Национальный курултай.

    – Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.

    Токаев подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных.

    Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Насилие Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают