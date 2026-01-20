«Похищение девушек — жестокое преступление»: Токаев прокомментировал дело Нурай в Шымкенте
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае прокомментировал трагическое происшествие в Шымкенте, где от рук мужчины погибла девушка по имени Нурай, отметив, что это вызвало широкий общественный резонанс, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства сообщил, что по данному делу поступило более 130 обращений в Национальный курултай.
– Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.
Токаев подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных.
