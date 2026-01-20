«Похищение девушек — жестокое преступление»: Токаев прокомментировал дело Нурай в Шымкенте

Глава государства сообщил, что по данному делу поступило более 130 обращений в Национальный курултай.

– Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных.

