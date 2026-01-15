Полиция отреагировала на публикации семьи убитой студентки в Шымкенте

После трагедии близкие Нурай опубликовали в социальных сетях подробные рассказы о том, что девушка на протяжении нескольких месяцев жила в постоянном страхе. По их словам, подозреваемый в убийстве — Аймахан Шерхан — начал преследовать ее после отказа выйти за него замуж.

Родные рассказали, что Нурай с отличием окончила школу, училась в Алматы и приехала в Шымкент на зимние каникулы. С будущим подозреваемым она познакомилась на свадьбе. После отказа, утверждает семья, молодой человек стал навязчиво добиваться внимания, а затем якобы насильно увез девушку из Алматы в Шымкент.

С помощью полиции Нурай удалось забрать из дома Аймахана Шерхана. Родственники подали заявление, опасаясь за ее безопасность. Позже девушка, по словам близких, согласилась примириться, мужчина пообещал прекратить преследование. Однако, как утверждает семья, угрозы и навязчивое преследование продолжились.

По словам родственников, мужчина писал Нурай и ее подругам в соцсетях, выяснял расписание занятий, приходил в учебное заведение, угрожал по телефону и поджидал у дома. Девушка фиксировала переписку, делала скриншоты и обращалась в полицию.

— Он говорил ей: «Ты не сможешь посадить меня за решетку». Нурай жила в постоянном страхе. Брату приходилось провожать ее на занятия и забирать обратно. Мы обращались и в полицию, и в прокуратуру, но, по сути, ничего сделано не было. Если бы тогда отреагировали, привлекли специалистов, психологов, этого убийства могло бы не быть, — утверждают родственники.

Несмотря на тревожные сигналы, ситуация, по словам семьи, так и не была взята под контроль. 11 января девушка погибла.

Что ответили в полиции

В департаменте полиции в ответ на запрос Kazinform сообщили, что все доводы, озвученные родственниками погибшей, проверяются в рамках досудебного расследования.

— По факту убийства 21-летней девушки в Шымкенте продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. В отношении подозреваемого с санкции суда избрана мера пресечения — арест. По всем доводам и фактам, изложенным родными погибшей, проводится проверка. Правовая оценка будет дана по результатам досудебного расследования. Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на личном контроле начальника департамента полиции Шымкента, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

По факту возможного нерассмотрения ранее поданных заявлений в полиции также заявили, что все доводы проверяются.

Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай погибла от ножевых ранений. По данным родных, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью. Девушка скончалась на месте, нападавший скрылся.

13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве недалеко от города. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.