    10:42, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемого в убийстве 21-летней девушки задержали в Шымкенте

    К поискам предполагаемого убийцы был привлечен весь личный состав департамента полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Правоохранители усилили контроль на въездах и выездах из города, провели прочесывание местности и проверили возможные маршруты отхода.

    — Подозреваемого обнаружили и задержали в открытой местности примерно в 10 километрах от города, — сообщили в ДП Шымкента.

    Задержанным оказался 28-летний житель Шымкента. Его доставили в изолятор временного содержания.

    Ранее следствием было установлено, что подозреваемый был знаком с погибшей. Мотивы и обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе расследования.

    — По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, — добавили в правоохранительных органах.

    Напомним, преступление произошло 11 января на пересечении улиц Толеметова и Утегенова. 21-летняя Нурай Серикбай скончалась от ножевых ранений. Похороны девушки состоятся сегодня в родном селе Торткуль Туркестанской области.

