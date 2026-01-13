Подозреваемого в убийстве 21-летней девушки задержали в Шымкенте

Правоохранители усилили контроль на въездах и выездах из города, провели прочесывание местности и проверили возможные маршруты отхода.

— Подозреваемого обнаружили и задержали в открытой местности примерно в 10 километрах от города, — сообщили в ДП Шымкента.

Задержанным оказался 28-летний житель Шымкента. Его доставили в изолятор временного содержания.

Ранее следствием было установлено, что подозреваемый был знаком с погибшей. Мотивы и обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе расследования.

— По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, — добавили в правоохранительных органах.

Напомним, преступление произошло 11 января на пересечении улиц Толеметова и Утегенова. 21-летняя Нурай Серикбай скончалась от ножевых ранений. Похороны девушки состоятся сегодня в родном селе Торткуль Туркестанской области.