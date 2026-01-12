В Шымкенте расследуют убийство девушки: подозреваемый установлен

Преступление произошло на пересечении улиц Утегенова и Толеметова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной информации, подозреваемый ранее был знаком с погибшей.

Кадр из видео ДП Шымкента

— В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК в интересах следствия разглашению не подлежит, — отметили в ДП Шымкента.

В полиции призвали воздержиться от распространения непроверенных сведений и доверять исключительно официальным источникам.

Ранее сообщалось о другом резонансном преступлении в Шымкенте, когда тело девушки было обнаружено в мусорном баке.

Подозреваемым в убийстве оказался 17-летний подросток. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.