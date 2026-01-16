МВД взяло на контроль расследование убийства девушки в Шымкенте

По фактам и доводам, распространенным в публичном пространстве и касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка.

В МВД также сообщили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Для расследования уголовного дела создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

— В рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого, — подчеркнули в ведомстве.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения.



Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай погибла от ножевых ранений. По данным родных, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью. Девушка скончалась на месте, нападавший скрылся.

13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве недалеко от города. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Родственники погибшей выступили с публичными заявлениями, утверждая, что девушка неоднократно обращалась за помощью из-за навязчивого преследования и поступавших угроз.

В департаменте полиции Шымкента в ответ на запрос Kazinform сообщили, что все доводы, озвученные родственниками, проверяются в рамках досудебного расследования, а ход уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента.