    15:40, 16 Январь 2026 | GMT +5

    МВД взяло на контроль расследование убийства девушки в Шымкенте

    Ход расследования уголовного дела по факту убийства 21-летней Нурай Серикбай в Шымкенте находится на контроле Министерства внутренних дел Казахстана, сообщили в ведомстве, передает агентство Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По фактам и доводам, распространенным в публичном пространстве и касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка.

    В МВД также сообщили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Для расследования уголовного дела создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

    — В рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого, — подчеркнули в ведомстве.

    Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения.

    Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай погибла от ножевых ранений. По данным родных, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью. Девушка скончалась на месте, нападавший скрылся.

    13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве недалеко от города. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

    Родственники погибшей выступили с публичными заявлениями, утверждая, что девушка неоднократно обращалась за помощью из-за навязчивого преследования и поступавших угроз. 

    В департаменте полиции Шымкента в ответ на запрос Kazinform сообщили, что все доводы, озвученные родственниками, проверяются в рамках досудебного расследования, а ход уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента.

