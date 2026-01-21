Зачем Казахстану вице-президент, объяснил политолог

– На пятом заседании Национального курултая Глава государства заявил о масштабных реформах в политической системе страны. Каково, на Ваш взгляд, их значение для будущего Казахстана?

– Значение этих реформ ключевое, поскольку они напрямую затрагивают конструкцию государственной системы в долгосрочной перспективе. Сегодня мы переживаем непростой период глобальных трансформаций: меняется мировой порядок, пересматриваются модели управления даже в странах с устоявшимися демократическими традициями. В этом контексте Казахстан объективно движется к более динамичной и адаптивной политической системе.

– Одной из главных новостей стало объявление о введении должности вице-президента. Какую роль он должен сыграть для укрепления устойчивости политической системы?

– Президент четко обозначил, что вице-президент будет работать в одной команде с Главой государства и выполнять его поручения. Это фигура, встроенная в президентскую вертикаль. Подобные модели существуют и в мировой практике – например, в США, где президент и вице-президент избираются в тандеме и реализуют единую программу. Функции могут быть разделены: Президент сосредоточится, к примеру, на внешней политике и стратегических вопросах, а вице-президент – на внутренней политике, социально-экономической и гуманитарной повестке, взаимодействии с обществом.

– Что изменится в законодательной ветви власти?

– Президент инициировал реформу Парламента – переход от двухпалатной системы к однопалатной. Предлагается и новое название парламента - Құрылтай, что отвечает нашей традиции политической культуры. Параллельно предполагается институционализация общественного совета – Халық кеңесі, или народного совета.

– Эти форматы уже опробованы на практике?

– Да. Начиная с 2019 года последовательно работали Национальный совет общественного доверия, затем Национальный курылтай. В их работе участвовали общественные деятели, эксперты, представители различных социальных, этнических и религиозных групп. Эти площадки позволяли обсуждать наиболее острые и актуальные вопросы и адаптировать законодательство к реальным запросам граждан.

– Как при этом должна измениться роль Парламента?

– Парламент должен сосредоточиться на законотворчестве – глубокой, системной работе над законодательством. Сегодня от депутатов часто требуют мгновенных реакций на текущие информационные поводы, внешние заявления или скандалы. Это отвлекает от их основной функции. Реагировать на подобные вопросы могут общественные деятели и эксперты, тогда как депутаты должны заниматься качеством законов.

– Как будет обеспечиваться баланс интересов в однопалатном Парламенте из 145 депутатов и восьми комитетов?

– По численности это выглядит оптимальной конфигурацией. Однако ключевое условие авторитетности Парламента – не количество депутатов, а реальная политическая конкуренция. Для реализации президентской формулы «сильный Президент — влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» необходимо развивать партийную систему.

Нужны изменения в избирательном и партийном законодательстве, расширение возможностей для регистрации новых партий. Важно, чтобы в Парламенте были представлены разные программы и видения развития страны. Качество депутатского корпуса должно вызывать доверие общества.

– Как новые институты могут повлиять на уровень доверия граждан к власти и развитие демократических практик?

– Доверие – это двусторонний процесс. Власть должна заслуживать доверие общества, но и общество должно быть готово к ответственности и активному участию. Кардинальные реформы — это сигнал гражданскому обществу: активизируйтесь, предлагайте инициативы, участвуйте в диалоге, думайте о будущем страны. Месседж Президента заключается именно в этом – в приглашении к совместной работе над развитием Казахстана.

