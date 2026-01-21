Курултай в Кызылорде: время больших изменений уже наступило – Касым-Жомарт Токаев

Отправная точка перемен

Ожидание, что пятое заседание Курултая станет моментом больших решений, сформировалось давно как в экспертном сообществе, так и среди рядовых казахстанцев. Действительно, Курултай в Кызылорде стал точкой отсчета для нового этапа политической модернизации Казахстана.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил реформы, которые способны радикально изменить архитектуру государственной власти: переход к однопалатному парламенту, который предлагается назвать «Құрылтай», учреждение должности вице-президента, создание «Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы. Эти шаги, по словам Главы государства, должны придать мощный импульс развитию страны и укрепить ее потенциал.

Как показали обсуждения в рамках Рабочей группы, запрос на этих изменения действительно назрел. Более пятисот предложений касались парламентской реформы, но почти втрое больше рекомендаций поступило по вопросам общего конституционного строительства. Юристы, эксперты, общественные деятели акцентировали внимание на ключевых темах – от представительства регионов и этнокультурных объединений до сохранения принципов согласия и единства, заложенных в казахской модели взаимодействия власти и общества.

Таким образом, озвученные реформы отразили не только политическую волю Президента, но и общественный запрос на обновление.

– Очевидно, что к решению указанной задачи нужно подойти ответственно, имея в виду интересы государства. Все планируемые изменения должны органично дополнять друг друга, ни в коем случае не вступать во взаимное противоречие. Моя принципиальная позиция заключается в том, что конституционные принципы казахской модели согласия и единства, а также устоявшиеся традиции взаимодействия власти и общества, нужно не только сохранить, но и усилить, – отметил Глава государства.

Если пятое заседание Национального курултая стало рубежом ожиданий и их воплощения, то сама логика реформ опирается на уже пройденный путь. Конституционные преобразования 2022 года задали основу для нынешней модернизации, охватив все ветви власти – судебную, законодательную, исполнительную на центральном и региональном уровнях. Они стали частью единой долгосрочной стратегии, где приоритетом остается государственный интерес и благополучие народа. Именно эта последовательность шагов и создала фундамент для нынешних концептуальных изменений, озвученных на Курултае.

Эволюция представительной ветви власти

Система представительных органов власти в Казахстане прошла большой путь, начиная с момента обретения независимости и до нынешних реформ она постоянно находилась в поиске эффективной модели, способной отражать вызовы времени. Этот процесс сопровождался дискуссиями и реформами, складывая уникальную модель казахстанской государственности, где стремление к стабильности сочетается с потребностью в обновлении и демократизации.

Можно считать, что развитие представительной ветви власти берет начало с Верховного совета КазССР. Независимый Казахстан унаследовал эту институциональную основу, но постепенно начал ее трансформацию в соответствии с новыми историческими реалиями.

Первые годы суверенитета ознаменовались поиском оптимальной модели законодательного органа, способного сочетать традиции советской системы с требованиями демократического государства.

– Списки кандидатов спускались сверху: от ЦК партии вниз – до областных, районных комитетов. Местным партийным органам не предлагалось, а предписывалось утвердить определенных людей. При этом учитывалась «социальная витрина»: в депутатский корпус включали колхозников, рабочих, интеллигенцию, творческих людей – для видимости представительства разных слоев, однако все судьбоносные вопросы решала именно партия, – поясняет академик Национальной академии права Казахстана Еркеш Нурпеисов.

По его словам, избирательная кампания носила формальный характер: голосование было заранее предрешено. После выборов распределение мест в комитетах полностью контролировала партия, и Верховный Совет фактически не обсуждал законы, а лишь единогласно их утверждал.

– Распад Союза обнажил все слабости прежней системы: зависимость от центра, перекосы в разделении труда, отсутствие самостоятельного производства. Верховный Совет оказался неспособен справиться с кризисом, и именно это привело к необходимости новой Конституции и реформы парламента. Двухпалатная система стала ответом на вызовы времени, но реальная власть в условиях кризиса сосредоточилась у президента, способного принимать быстрые решения там, где парламент был слишком медлителен, – считает спикер.

По словам Еркеша Нурпеисова, Сенат должен был учитывать интересы регионов, сдерживать популизм Мажилиса и обеспечивать стабильность законодательства, пока государственные институты только формировались.

– Чтобы согласовывать такие противоречия, в парламенте решили учредить специальную палату, которая координировала бы интересы регионов. Так появилась верхняя палата – Сенат. Ее задачей было не только согласование льгот и ресурсов, но и сдерживание популизма депутатов мажилиса. Ведь каждый депутат, возвращаясь в свой округ, обещал избирателям многое, а потом пытался протолкнуть эти обещания в законах. В результате обсуждение законопроектов превращалось в затяжные споры, тормозившие работу. Сенат должен был выступать более мудрым органом, способным сглаживать противоречия, – рассказал академик.

Со временем, по мере усиления президентской вертикали и сокращения политической конкуренции, Сенат утратил самостоятельную роль и стал частью централизованной системы власти. Поэтому сегодня, как уверены эксперты, в условиях унитарного государства и запроса на реальное представительство, его первоначальная функция считается исчерпанной.

– В первые пять лет Сенат действительно справился со своей задачей. Я сам был его депутатом. Постепенно работа наладилась, но возникла инерция тесного взаимодействия с центральными органами власти, – объясняет эксперт.

Так, со временем Сенат превратился в инструмент авторитаризма, усилившим партийную дисциплину. И сегодня парламентская реформа ставит своей задачей вернуть Парламенту реальную представительную функцию.

Почему усиление Парламента становится центральным элементом реформ

Усиление роли парламента становится центральным элементом реформ, потому что именно через него общество получает реальный механизм влияния на принятие государственных решений и формирование политического курса страны. Поэтому, как отмечает политолог Таир Нигманов, когда Касым-Жомарт Токаев говорит об изменениях в Конституции, сопоставимых по масштабу с принятием нового Основного закона страны, он, по сути, имеет в виду перераспределение баланса сил, прежде всего за счет трансформации Парламента.

По его словам, Парламент, который сегодня является двупалатным, при сохранении всех нынешних функций и возможной передаче части полномочий из верхней палаты в нижнюю, однозначно станет сильнее.

– Сейчас Мажилис и Сенат действуют раздельно: каждая палата либо назначает, либо дает согласие на назначение различных политических должностей. В частности, Сенат утверждает кандидатуры, предлагаемые Президентом, на посты председателя Конституционного суда, председателя Национального банка, председателя Высшего судебного совета, Генерального прокурора и председателя КНБ. Кроме того, именно Сенат решает вопросы лишения неприкосновенности ряда должностных лиц, – объяснил собеседник.

Проблема, по словам эксперта, заключается в том, что сегодня эти полномочия распределены между разными палатами, за них голосуют разные группы депутатов при разном соотношении политических сил. Если же все эти функции будут сосредоточены в одной палате, влияние парламента на политическую систему страны возрастет в разы.

– В таком случае единая палата будет влиять на политическую жизнь значительно сильнее, чем каждая из этих институциональных сил по отдельности. Это, в свою очередь, приведет к более высокой степени консолидации политической власти внутри Парламента, – добавил Таир Нигманов.

По его словам, реформы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым на пятом заседании Курултая, закладываются на десятилетия вперед и призваны защитить систему от попыток будущих президентов вернуть суперпрезидентскую модель, сконцентрировать власть или сформировать культ личности, а усиленный Парламент должен стать главным институциональным противовесом подобным рискам.

Директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Алия Оразбаева считает переход к однопалатному парламенту этапом логическим и естественным.

– Однопалатная модель, отмечает эксперт, может способствовать оптимизации законотворческого процесса, повышению эффективности и подотчетности депутатов при одновременном сохранении политического баланса и укреплении партийной системы, – считает эксперт.

Таким образом, эксперты отмечают, предстоящая парламентская реформа направлена на усовершенствование законодательной системы, усиление роли политических партий, повышение эффективности парламентской деятельности.

– Это своевременная логичная эволюция, учитывающая требования и запросы общества к более эффективному представительству интересов граждан. И важно, чтобы предстоящая реформа проходила через открытое обсуждение и учет мнения экспертов, представителей академического сообщества, населения, поскольку институт парламента является ключевым элементом демократического правового государства, – заключила Алия Оразбаева.

В итоге предстоящая реформа рассматривается как закономерный этап политической эволюции Казахстана, который должен укрепить представительную власть, повысить ее эффективность и обеспечить более широкое участие общества в принятии ключевых государственных решений.

