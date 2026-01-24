Артур Ластаев высказался за усиление защиты фундаментальных прав человека в Конституции

По словам Ластаева, первая статья Конституции Казахстана устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его права и свободы. Права человека — это не просто слова, это то, что защищает нас каждый день: наше рождение, жизнь, возможность учиться, работать, выражать мнение и самореализовываться.

Омбудсмен подчеркнул, что ключевой приоритет Конституции — право человека на жизнь. Это основа всех прав и свобод. Оно даровано матерью, природой и является самым первичным. Без него другие свободы просто не существовали. Он добавил, что гарантия права на жизнь заключается в том, что никто не может произвольно лишить человека жизни.

— Казахстан, провозгласивший жизнь человека наивысшим приоритетом, пять лет назад взял на себя международные обязательства, а затем в 2022 году полностью отменил смертную казнь. Поэтому в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано с закреплением гарантий, что оно не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнято никем, даже государством, хоть за самое чудовищное преступление. Это незыблемый догмат, что человек и его жизнь действительно главная ценность страны, важнее любых других государственных интересов, — сказал Уполномоченный по правам человека.

Ластаев также отметил необходимость закрепления других фундаментальных прав человека, универсальных и применимых ко всем: пожилым и младенцам, мужчинам и женщинам, верующим и атеистам, в Казахстане или любой другой стране.

— Их понимание и трактование одинаково для всех стран, потому как закреплены они в основополагающих международных постулатах Всеобщей декларации прав человека и двух международных пактах Организации Объединенных Наций. Поэтому все, что касается основных прав и свобод, на наш взгляд, должно быть сосредоточено в одном разделе Конституции, посвященном защите человека и гражданина. Такой подход применен во многих Конституциях и не только западных стран, но и на пространстве СНГ, в Азербайджане, Армении, Белоруссии, России, Таджикистане, Узбекистане, — подчеркнул он.

Среди основных свобод, по мнению Ластаева, необходимо прямо указать право не давать показания против себя и своих близких и не доказывать свою невиновность.

— То же самое касается и священнослужителей в отношении доверившихся им на исповеди. Эта норма, будучи прямо связанной в основном законе с фундаментальными правами, будет служить конституционным заслоном от самообвинения, защищая от произвола, — отметил омбудсмен.

Он также заявил, что в разделе основных прав во главу угла необходимо возвести презумпцию невиновности.

— Человек в глазах общества по умолчанию должен считаться невиновным, даже если застигнут с поличным, даже если написал явку с повинной, то есть до тех пор, пока суд не признает его вину. Ни блогер или журналист, ни министр или уполномоченный не могут назвать его преступником. Это цивилизованный подход, тем самым человек защищен от преждевременного общественного осуждения, его репутация сохранена. Следующее — именно в этом разделе Конституции должны гарантироваться международные принципы справедливости и соразмерности. И краеугольным камнем здесь является недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние. Одно нарушение — одно наказание, — подчеркнул Ластаев.

Другим важным вопросом, который прямо связан с основными правами и свободами человека, является уверенность граждан в стабильности своих прав.

— Мы видим, как меняется ситуация в мире. Налицо все признаки деградации прав человека даже в тех странах, где еще вчера это казалось немыслимым. Казахстан же идет своим путем, только укрепляя основные свободы. Но для дальнейшей эффективной защиты от правовой неопределенности все новые ограничительные законы должны действовать только наперед. Другими словами, нельзя наказать человека за то, что было законным до запрета. Потому что, если законы будут применяться задним числом, никто не сможет спокойно планировать свою жизнь и работу. Эти положения защищают в первую очередь наших граждан, и поэтому запрет обратной силы рестрикционных законов следует отразить именно в разделе основных прав человека в Конституции. Единственное исключение — это когда закон отменяет или смягчает наказание. Да, действительно несправедливо держать человека наказанным строже, чем требуют новые правила, — сказал омбудсмен.

Он также напомнил, что по инициативе Президента в ходе прошлой конституционной реформы 2022 года был восстановлен Конституционный суд, укреплен институт уполномоченного по правам человека и реализуются комплексные планы в области защиты прав граждан.

— Все это говорит о том, что нашим гражданам гарантируются фундаментальные права и свободы, но пользование ими — это большая ответственность, как следует из международных стандартов, мирового опыта, да и просто из здравого смысла. Да, можно водить машину, но делать это надо по правилам, чтобы не подвергать опасности других водителей и пешеходов. Можно требовать качественного и своевременного лечения, но нельзя избивать медиков, даже если они долго едут на вызов. То же самое касается и других фундаментальных гарантий, к которым относится право свободно выражать свои мысли и распространять информацию. Свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других граждан, иначе это уже не свобода, а вседозволенность. Да, можно открыто и нужно открыто высказывать мнение, но нельзя оскорблять. Можно и нужно критиковать, но унижать, проявлять бескультурье или безнравственность просто недопустимо. В этом же контексте идет вопрос неприкосновенности достоинства. Да, она предусмотрена в числе основных свобод Конституции, но ведь человек еще и заслуживает защиты своего доброго имени, значит, своей чести, поэтому мы считаем, что это тоже также должно быть гарантироваться гарантированной Конституцией, — подчеркнул Артур Ластаев.





Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.