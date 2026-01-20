РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Определены соперники сборной Казахстана в турнире FIFA Series 2026

    ФИФА утвердила состав участников группы сборной Казахстана в новом международном турнире товарищеских матчей FIFA Series 2026, передает Kazinform.

    Футбольные клубы Казахстана продадут олигархам: раскрыты имена
    Фото: Pexels

    Определено, что соперниками национальной команды Казахстана станут сборные Намибии, Коморских островов и Кувейта. Матчи пройдут в Астане на стадионе «Астана Арена» в период с 23 по 31 марта 2026 года.

    Казахстан вошел в число первых стран, которым доверено проведение матчей FIFA Series 2026 среди мужских национальных сборных. Помимо Казахстана, хозяевами турнира также станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Встречи женских национальных команд в рамках турнира примут Бразилия, Кот-д’Ивуар и Таиланд.

    Формат FIFA Series предусматривает участие четырех сборных из разных конфедераций в каждой группе. Каждая команда проведет по два товарищеских матча в формате «финала четырех», что позволит обеспечить качественную международную практику без увеличения нагрузки в календаре национальных сборных.

    Ранее мы рассказывали о первых подробностях относительно турнира FIFA Series. 

    Теги:
    Спорт Футбол
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают