Определены соперники сборной Казахстана в турнире FIFA Series 2026

Определено, что соперниками национальной команды Казахстана станут сборные Намибии, Коморских островов и Кувейта. Матчи пройдут в Астане на стадионе «Астана Арена» в период с 23 по 31 марта 2026 года.

Казахстан вошел в число первых стран, которым доверено проведение матчей FIFA Series 2026 среди мужских национальных сборных. Помимо Казахстана, хозяевами турнира также станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Встречи женских национальных команд в рамках турнира примут Бразилия, Кот-д’Ивуар и Таиланд.

Формат FIFA Series предусматривает участие четырех сборных из разных конфедераций в каждой группе. Каждая команда проведет по два товарищеских матча в формате «финала четырех», что позволит обеспечить качественную международную практику без увеличения нагрузки в календаре национальных сборных.

Ранее мы рассказывали о первых подробностях относительно турнира FIFA Series.



