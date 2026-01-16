РУ
    14:18, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан примет турнир ФИФА: известны подробности

    Появились первые подробности о международном турнире FIFA Series-2026 с участием сборной Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Фото: Мақсат Шағирбаев / Kazinform

    С целью развития взаимодействия между футбольными сборными с разных концов мира, ФИФА учредила новый турнир FIFA Series. Он представляет собой товарищеские матчи в формате мини-турниров. Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.

    Как стало известно Asean Football, матчи в рамках FIFA Series-2026 состоятся в марте и апреле 2026 года, и страной-хозяйкой одного из мини-турниров станет Казахстан. Правда, еще три участника мини-турнира в Казахстане пока не определены. Также не сообщается, в какие городах пройдут матчи. Из стран Центральной Азии подобный мини-турнир у себя также примет сборная Узбекистана, которая сыграет с командами Габона, Исландии, Тринидада и Тобаго.

    Главная цель турнира FIFA Series — дать национальным командам шанс соревноваться с представителями других конфедераций.

    Ранее стало известно, Юниорский лыжный чемпионат мира 2027 года перенесли из Казахстана в Эстонию.

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
