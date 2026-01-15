Юниорский лыжный чемпионат мира 2027 года перенесли из Казахстана в Эстонию

В частности, были утверждены решения о местах проведения чемпионатов мира. Так, юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью 2027 года (FIS Nordic Junior World Ski Championships 2027), который изначально планировалось провести в Щучинске Акмолинской области, было решено перенести в другую страну.

— Помимо проведения одного из главных этапов Кубка мира FIS по северному двоеборью, в следующем сезоне Отепяа, Эстония, примет чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью среди юниоров 2027 года, заменив Щучинск, Казахстан, — говорится в сообщении FIS.

Напомним, что в 2015 году Алматы уже принимал юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью, соревнования прошли на международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», на вершине неподалеку была проложена лыжная трасса.

Отмечено, что окончательные и официальные календари международных соревнований по лыжным видам спорта на сезон-2026/27, включая фристайл, фриски и сноуборд, будут утверждены Советом FIS к весне 2026 года.

Ранее юниорский чемпионат мира по шорт-треку 2027 года перенесли из Алматы в Астану.