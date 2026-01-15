РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Юниорский лыжный чемпионат мира 2027 года перенесли из Казахстана в Эстонию

    На заседании Совета Международной федерации лыжных видов спорта FIS были приняты важные решения, передает агентство Kazinform.

    горные лыжи
    Фото: freepik

    В частности, были утверждены решения о местах проведения чемпионатов мира. Так, юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью 2027 года (FIS Nordic Junior World Ski Championships 2027), который изначально планировалось провести в Щучинске Акмолинской области, было решено перенести в другую страну.

    — Помимо проведения одного из главных этапов Кубка мира FIS по северному двоеборью, в следующем сезоне Отепяа, Эстония, примет чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью среди юниоров 2027 года, заменив Щучинск, Казахстан, — говорится в сообщении FIS.

    Напомним, что в 2015 году Алматы уже принимал юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и северному двоеборью, соревнования прошли на международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», на вершине неподалеку была проложена лыжная трасса. 

    Отмечено, что окончательные и официальные календари международных соревнований по лыжным видам спорта на сезон-2026/27, включая фристайл, фриски и сноуборд, будут утверждены Советом FIS к весне 2026 года.

    Ранее юниорский чемпионат мира по шорт-треку 2027 года перенесли из Алматы в Астану.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Зимние виды спорта Чемпионат мира Эстония
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают