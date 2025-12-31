РУ
    18:37, 30 Декабрь 2025

    Юниорский чемпионат мира по шорт-треку перенесли из Алматы в Астану

    В разгар олимпийского сезона и в рамках стратегического плана «Видение 2030» Совет Международного союза конькобежцев ISU провел заседание для принятия ключевых решений, передает Kazinform.

    юниорский этап Кубка мира по шорт-треку
    Фото: НОК РК

    Заседание высшего руководящего органа ISU состоялось в особенно важный момент международного календаря, когда федерации, спортсмены и организаторы были погружены в сезон, отмеченный обратным отсчетом до Олимпийских игр. В этом контексте совет рассмотрел широкий круг вопросов, сочетающих в себе далеко идущие структурные решения с незамедлительными мерами, направленными на укрепление развития конькобежного спорта во всех его дисциплинах и на всех территориях.

    В ходе встречи были рассмотрены в числе прочего конкретные запросы от федераций-членов. 

    — В ответ на запрос казахстанской федерации совет одобрил перенос двух юниорских соревнований по шорт-треку в сезоне 2026/27: юниорского чемпионата мира 2027 года и третьего этапа юниорского Кубка мира. Оба мероприятия будут перенесены из Алматы в Астану, учитывая положительные отзывы о недавних соревнованиях, проведенных в столице, и усилия организационного комитета по улучшению впечатлений зрителей и презентации места проведения, — говорится в сообщении ISU.

    Кроме того, стало известно, что в сезоне-2027/28 один из этапов Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в Казахстане, город проведения пока не объявлен.

    Отмечено, что принятые решения намечают сценарий глубоких изменений в структуре коньковых видов спорта во всем мире, с учетом как краткосрочной, так и долгосрочной перспектив. В разгар олимпийского сезона ISU подтверждает свою приверженность новым форматам, более стратегическому распределению мероприятий и инструментам, призванным сделать конькобежный спорт доступным для большего числа сообществ, в постоянном балансе между традициями, зрелищностью и глобальным ростом.

    Отметим, что 7 и 8 марта 2026 года Алматы в очередной раз примет этап Кубка мира по фристайлу-могулу.

    Тем временем, продолжается подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года, обнародованы эскизы олимпийской формы сборной Казахстана. 

