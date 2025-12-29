Обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане

В целях согласования технических требований макетов и контроля поставленной экипировки была создана рабочая комиссия с участием представителей Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета РК, подведомственных организаций и известных спортсменов.

— Форма была представлена комиссии на демонстрацию, она согласована. Той фирмой, которой мы заключили договор, до 5 января 2026 года она должна будет поставлена. Тем временем, идет согласование с Международным олимпийским комитетом, оно касается нанесения логотипов — где, на какой стороне, какого размера они должны быть. Но по форме проблем нет, комиссией утвержден список экипировки, которая находится на согласовании в МОК. Форма, по моей информации, уже прибыла и думаю, что в течение двух недель нанесутся утвержденные логотипы и после этого форма будет представлена на всеобщее обозрение всей стране, — сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Нурлан Есембаев в ходе заседания Общественного совета Министерства туризма и спорта РК.

В рамках комплекта олимпийской экипировки Казахстана в Милан-2026 предусмотрена парадная форма спортсменов для участия в церемониях открытия и закрытия, а также утепленная верхняя одежда для использования в период проведения спортивного мероприятия. Также в комплекте — тренировочная и повседневная форма спортсменов для проведения спортивных занятий, разминки, повседневного использования.

В целом комплект экипировки включает в себя 22 наименования. Форма приобретена за счет внебюджетных средств.

Ранее мы сообщали, кто будет знаменосцем сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 в Милане.