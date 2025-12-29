Названы имена знаменосцев сборной Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане

Церемония открытия предстоящей зимней Олимпиады пройдет 6 февраля 2026 года на стадионе Сан Сиро в Милане.

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Нурлан Есембаев в ходе заседания Общественного совета Министерства туризма и спорта сообщил, кто из спортсменов выбран в качестве знаменосцев на церемонии открытия главных стартов четырехлетия.

— На церемонии открытия зимних Олимпийских игр флаг Казахстана понесут Денис Никиша, заслуженный мастер спорта РК по шорт-треку, и Яна Хан, мастер спорта международного класса по шорт-треку, — сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Нурлан Есембаев.

30-летний Денис Никиша — двукратный серебряный призер чемпионатов мира по шорт-треку на дистанции 500 метров (2024, 2025);

25-летняя Яна Хан — серебряная призерка зимних Азиатских игр-2025 в эстафете.

Также Нурлан Есембаев отметил, что на зимней Олимпиаде-2026 ожидается участие 35 спортсменов из Казахстана. Наибольшее количество участников — из Акмолинской области, города Астана, Восточно-Казахстанской области и города Алматы. В разрезе регионов: девять спортсменов представляют Акмолинскую область, восемь — город Астана и Восточно-Казахстанскую область, шесть — город Алматы, пять — Костанайскую область, четыре — город Шымкент, три — Павлодарскую область, по одному спортсмену из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай.

— Для обеспечения качественной подготовки к зимним Олимпийским играм в 2025 году общий объем финансирования составил 13,2 млрд тенге, в том числе средства федераций — 585,0 млн тенге, республиканского бюджета — 5,3 млрд тенге, местного бюджета — 6,2 млрд тенге, а также 812,5 млн тенге — из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта, — сказал Нурлан Есембаев.

