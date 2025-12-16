Символ Независимости: как флаг Казахстана впервые появился на Олимпийских играх

Зимние Олимпийские игры 1992 прошли с 8 по 23 февраля во французском Альбервилле. В составе Объединенной команды на Белых Играх от Казахстана выступили Владимир Смирнов (лыжные гонки), Людмила Прокашева (конькобежный спорт), Андрей Вервейкин, Дионис Воднев (оба — прыжки на лыжах с трамплина), Алексей Банников (фристайл-могул), Вадим Шакшабаев, Вадим Саютин и Евгений Санаров (все — конькобежный спорт). Так как новый флаг у молодой республики еще не появился, выходить на парад атлетов казахстанским спортсменам пришлось с флагом Казахской ССР.

Другое дело — 25-е летние Олимпийские игры в испанской Барселоне. Прошли они с 25 июля по 9 августа 1992 года. К тому моменту в Казахстане уже был разработан и утвержден государственный флаг в его современном виде. Олимпиада в Барселоне стала одной из первых мировых площадок, где был презентован Государственный флаг Независимого Казахстана.

Казахстанские атлеты, также как и в Альбервилле-1992, шли на параде открытия в составе Объединенной команды, но теперь уже со знаменем Республики Казахстан.

На летней Олимпиаде-1992 от Казахстана выступили как минимум шесть спортсменов, и к выбору знаменосца государственного флага подошли очень серьезно, ведь это большая ответственность. Участники событий тех лет рассказывали, что первый министр туризма, физической культуры и спорта Казахстана Каратай Турысов совместно с коллегами из Национального олимпийского штаба начинают перебирать кандидатуры всех атлетов-участников игр из Казахстана. Ведь флаг должен вынести самый достойный кандидат. И единогласным решением выбор падает на 29-летнего борца греко-римского стиля Даулета Турлыханова. К тому времени Турлыханов уже был семикратным чемпионом СССР, победителем Спартакиады СССР, чемпионом мира, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира и серебряным призером предыдущей Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной СССР.

Таким образом, Даулет Турлыханов стал первым спортсменом, кто пронес флаг Независимого Казахстана на Олимпийских играх.

На следующую по счету Олимпиаду — зимнюю в 1994 году, Казахстан поехал уже как самостоятельная команда, отправив 29 спортсменов в восьми видах спорта. Знаменосцем был выбран выступающий в прыжках на лыжах с трамплина Кайрат Биекенов, а что касается результатов, то первые в Независимой истории Казахстана три олимпийские медали (одну золотую и две серебряные) стране принес лыжник Владимир Смирнов. В 1998 году он будет выбран знаменосцем команды на зимних Олимпийских играх.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В разговоре с корреспондентом Kazinform Владимир Смирнов поделился воспоминаниями о своем опыте знаменосца в 1998 году.

— Это было давно, в 1998 году, но впечатления о таких событиях остаются в памяти на всю жизнь. Для меня стать знаменосцем было и остается большой гордостью, хотя, цели такой определенной я, конечно же, не ставил, был тогда сосредоточен на том, что это был 1998 год и я уже знал, что моя карьера подходит к завершению. Я готовился к гонкам, и буквально за два дня до церемонии Аманча Акпаев, он тогда был президентом Национального олимпийского комитета, сообщил мне о том, чтобы я готовился нести флаг нашей страны. Я, конечно же, с честью воспринял эту миссию и был очень рад, когда я нес флаг нашей страны и горд этим, — рассказал прославленный лыжник.

Владимир Смирнов отмечает, что на выбор его в качестве знаменосца казахстанской делегации на церемонии зимних Олимпийских игр 1998 года могли повлиять спортивные результаты.

— Наверняка учли все мои спортивные успехи, они были очень высокие к тому моменту: и олимпийский чемпион, на тот день уже было много олимпийских медалей другой пробы, прошел четыре Олимпиады, являлся четырехкратным чемпионом мира, конечно, я понимаю выбор Аманчи Акпаева по поводу моей кандидатуры. И это в то же время большая честь — быть знаменосцем, — заключил Владимир Смирнов.

Между зимними Олимпиадами 1994 и 1998 годов в 1996 году состоялась летняя Олимпиада. Чести нести знамя в Атланте-1996 удостоился боксер Ермахан Ибраимов. Он же понесет флаг Казахстана и на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.

На последующих Олимпийских играх знаменосцами сборной Казахстана, уже выступающей полностью самостоятельно, а не под эгидой Объединенной команды, стали Радик Бикчентаев (конькобежный спорт, Солт-Лейк-Сити-2002), Асхат Житкеев (дзюдо, Афины-2004), Александр Корешков (хоккей, Турин-2006), Бахыт Ахметов (тяжелая атлетика, Пекин-2008), Диас Кенешев (биатлон, Ванкувер-2010), Нурмахан Тиналиев (греко-римская борьба, Лондон-2012), Ердос Ахмадиев (лыжные гонки, Сочи-2014), Руслан Жапаров (таеквондо, Рио-2016), Абзал Ажгалиев (шорт-трек, Пхенчхан-2018 и Пекин-2022), Екатерина Айдова (конькобежный спорт, Пекин-2022), Ольга Рыпакова и Камшыбек Кункабаев (легкая атлетика и бокс, Токио-2020), Ольга Сафронова и Асланбек Шымбергенов (легкая атлетика и бокс, Париж-2024).

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Интересный факт. Костюмы знаменосцев Казахстана с Олимпиады в Пекине-2022 (Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова) находятся в коллекции Международного Олимпийского Комитета (МОК) в Лозанне, Швейцария, в фонде «Культурное наследие». Кроме того, костюмы олимпийских знаменосцев с летних Игр-2020 были переданы в дар Национальному музею Республики Казахстан.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Проклятие знаменосца: правда или миф?

В околоспортивной среде ходят слухи о том, что атлет, несущий флаг на церемонии открытия, не всегда может показать на данной Олимпиаде максимальный результат. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, обратимся к статистике:

Барселона-1992, знаменосец Даулет Турлыханов выиграл бронзовую медаль.

Лиллехаммер-1994, знаменосец Кайрат Биекенов занял 49 и 58 места.

Атланта-1996, знаменосец Ермахан Ибраимов выиграл бронзовую медаль.

Нагано-1998, знаменосец Владимир Смирнов выиграл бронзовую медаль.

Сидней-2000, знаменосец Ермахан Ибраимов выиграл золотую медаль.

Солт-Лейк-Сити-2002, знаменосец Радик Бикчентаев занял 19 место.

Афины-2004, знаменосец Асхат Житкеев занял место ниже седьмого.

Турин-2006, знаменосец Александр Корешков вместе с хоккейной сборной занял девятое место.

Пекин-2008, знаменосец Бахыт Ахметов занял пятое место.

Ванкувер-2010, знаменосец Диас Кенешев занял 72 место.

Лондон-2012, знаменосец Нурмахан Тиналиев занял место ниже 18.

Сочи-2014, знаменосец Ердос Ахмадиев занял 54 и 48 места.

Рио-2016, знаменосец Руслан Жапаров занял седьмое место.

Пхенчхан-2018, знаменосец Абзал Ажгалиев занял девятое место.

Токио-2020, знаменосцы Ольга Рыпакова (24 место) и Камшыбек Кункабаев (бронзовая медаль).

Пекин-2022, знаменосцы Абзал Ажгалиев (4 место) и Екатерина Айдова (18-20 места).

Париж-2024, знаменосцы Асланбек Шымбергенов (1/16 финала) и Ольга Сафронова (23 место).

Безусловно, звание знаменосца накладывает на спортсмена двойную ответственность. Более того, участие в церемонии открытия — дело утомительное физически, ведь участники парада открытия обязаны прибыть на него за 3-5 часов до его начала, а на самой церемонии открытия еще дождаться своей очереди, чтобы пройти по стадиону. Вероятно, эти факторы играют свою роль в выступлении спортсмена, не каждый справляется с ними, что порой отражается на итоговом результате. С другой стороны, почетная миссия по выносу государственного флага страны на парад открытия, которой удостаивается атлет, намного значимее любых трудностей.

Кого выберут знаменосцами Казахстана на предстоящей в 2026 году зимней Олимпиаде в Милане, пока не известно, но однозначно можно сказать, что выбранные атлеты с честью справятся с ответственной миссией.

Отметим, что за время выступления Казахстана на зимних и летних Олимпийских играх как Независимой команды (начиная с 1994 года) атлетами было выиграно 86 медалей, в том числе 16 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые награды. Обладателями полного комплекта олимпийских медалей (золото, серебро и бронза) из числа казахстанцев за период с 1994 года по настоящее время являются легкоатлетка Ольга Рыпакова, лыжник Владимир Смирнов и дзюдоист Елдос Сметов.

Ранее мы писали о том, сколько лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2026 получил Казахстан.