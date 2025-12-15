РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2026 получил Казахстан

    Завершились все этапы Кубка мира по конькобежному спорту, на которых разыгрывались лицензии на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милан, передает Kazinorm.

    с
    Фото: Kazinform

    Обладатели олимпийских лицензий в конькобежном спорте определились по сумме выступления на четырех этапах Кубка мира, прошедших в ноябре и декабре 2025 года.

    Конькобежцы Казахстана за это время дважды поднимались на пьедестал почета, отличились Евгений Кошкин и Надежда Морозова. При определении обладателей лицензий учитывались не только призовые места, но и целом позиции в итоговом протоколе, за которые начислялись очки для олимпийского квалификационного рейтинга. Кроме того, не попавшие по баллам атдеты и команды могли отобраться по лучшему времени. 

    В результате в ходе предварительного подсчета всех баллов выяснилось, что Казахстан в Милане-2026 представит 4 спортсмена-конькобежца.

    Алматинец Евгений Кошкин выступит в Милане-2026 на дистанции 500 метров.

    Столичная спортсменка Надежда Морозова поборется за олимпийские медали на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров.

    Натурализованная экс-россиянка Кристина Силаева представит Казахстан на дистанции 500 метров, а другая натурализованная экс-россиянка Елизавета Голубева выступит за Казахстан на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и женском масс-старте .

    Также Казахстан получил квоту на участие в женской командной гонке-преследовании.

    Все эти лицензии должны быть подтверждены Международным союзом конькобежцев и Национальным олимпийским комитетом Казахстана.

    Таким образом, с учетом конькобежного спорта число участников Олимпиады-2026 из Казахстана возросло до 10. Всего ожидается участие не менее 34 атлетов из Казахстана. 

    Теги:
    Спорт Олимпиада Конькобежцы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают