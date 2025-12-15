Сколько лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2026 получил Казахстан

Обладатели олимпийских лицензий в конькобежном спорте определились по сумме выступления на четырех этапах Кубка мира, прошедших в ноябре и декабре 2025 года.

Конькобежцы Казахстана за это время дважды поднимались на пьедестал почета, отличились Евгений Кошкин и Надежда Морозова. При определении обладателей лицензий учитывались не только призовые места, но и целом позиции в итоговом протоколе, за которые начислялись очки для олимпийского квалификационного рейтинга. Кроме того, не попавшие по баллам атдеты и команды могли отобраться по лучшему времени.

В результате в ходе предварительного подсчета всех баллов выяснилось, что Казахстан в Милане-2026 представит 4 спортсмена-конькобежца.

Алматинец Евгений Кошкин выступит в Милане-2026 на дистанции 500 метров.

Столичная спортсменка Надежда Морозова поборется за олимпийские медали на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров.

Натурализованная экс-россиянка Кристина Силаева представит Казахстан на дистанции 500 метров, а другая натурализованная экс-россиянка Елизавета Голубева выступит за Казахстан на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и женском масс-старте .

Также Казахстан получил квоту на участие в женской командной гонке-преследовании.

Все эти лицензии должны быть подтверждены Международным союзом конькобежцев и Национальным олимпийским комитетом Казахстана.

Таким образом, с учетом конькобежного спорта число участников Олимпиады-2026 из Казахстана возросло до 10. Всего ожидается участие не менее 34 атлетов из Казахстана.